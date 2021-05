Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7cc20782-ba68-4de2-9298-60cc1e7e9db5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az egész világ üvegházhatású gázkibocsátásának a 27 százalékáért az ázsiai ország a felelős, 2060-ra ígérik a teljes leállítást.","shortLead":"Az egész világ üvegházhatású gázkibocsátásának a 27 százalékáért az ázsiai ország a felelős, 2060-ra ígérik a teljes...","id":"20210507_kina_uveghazhatas_gazok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7cc20782-ba68-4de2-9298-60cc1e7e9db5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64801393-2e6e-4e19-a4b9-8e4d1419a979","keywords":null,"link":"/zhvg/20210507_kina_uveghazhatas_gazok","timestamp":"2021. május. 07. 09:59","title":"Több káros anyagot bocsát ki a levegőbe Kína, mint a teljes fejlett világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c7499c5-4c34-4742-a861-fa59a77d70ac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Bertone tervezte X1/9 az egyetlen középmotoros hátsókerék-hajtású Fiat, és most ebből a szériából vár gazdára egy alig használt közel 4 évtizedes példány.","shortLead":"A Bertone tervezte X1/9 az egyetlen középmotoros hátsókerék-hajtású Fiat, és most ebből a szériából vár gazdára...","id":"20210508_mint_egy_mini_ferrari_idoutazasra_hiv_ez_az_elado_apro_fiat_sportkocsi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c7499c5-4c34-4742-a861-fa59a77d70ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f345356-9ac5-459d-ba9d-1f91bd0d3765","keywords":null,"link":"/cegauto/20210508_mint_egy_mini_ferrari_idoutazasra_hiv_ez_az_elado_apro_fiat_sportkocsi","timestamp":"2021. május. 08. 06:41","title":"Mint egy mini Ferrari: időutazásra hív ez az eladó apró Fiat sportkocsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c80e30c-4ef6-4e67-8a9d-d3b0d2258b2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány kezdete óta nem volt olyan nagyszabású sportesemény Európában, mint amilyen a magyarországi Európa-bajnokság lesz. ","shortLead":"A koronavírus-járvány kezdete óta nem volt olyan nagyszabású sportesemény Európában, mint amilyen a magyarországi...","id":"20210507_4_ezer_vendeget_varnak_a_hetfon_kezdodo_budapesti_uszo_Ebre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c80e30c-4ef6-4e67-8a9d-d3b0d2258b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1d01abc-d02e-452c-b4eb-e09c11d7f191","keywords":null,"link":"/itthon/20210507_4_ezer_vendeget_varnak_a_hetfon_kezdodo_budapesti_uszo_Ebre","timestamp":"2021. május. 07. 20:16","title":"4 ezer vendéget várnak a hétfőn kezdődő budapesti úszó Eb-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d47c721-27c3-49e3-aec8-e9a0d8f63e8e","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A reagani gazdaságpolitika felülírásával az 1960-as évek óta nem látott infrastrukturális és jóléti programot hirdetett meg Joe Biden amerikai elnök. A röpködő ezermilliárd dolláros kiadások és agresszív adóemelések dzsungelében azonban még rendet vághat a kongresszus.","shortLead":"A reagani gazdaságpolitika felülírásával az 1960-as évek óta nem látott infrastrukturális és jóléti programot hirdetett...","id":"202118__biden_beindult__joleti_programok__kongresszusi_probatetel__penzeso_es_politikai_ernyo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d47c721-27c3-49e3-aec8-e9a0d8f63e8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4492f869-9482-4184-9043-01d22d215305","keywords":null,"link":"/360/202118__biden_beindult__joleti_programok__kongresszusi_probatetel__penzeso_es_politikai_ernyo","timestamp":"2021. május. 07. 17:00","title":"Biden skandináv jóléti államot építene Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cec901e6-cc0c-46ff-b093-cf9be092e40e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már 2,4 millióan túl vannak a védőoltások második adagján is.","shortLead":"Már 2,4 millióan túl vannak a védőoltások második adagján is.","id":"20210507_Koronavirus_106_elhunyt_csokken_az_aktiv_fertozottek_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cec901e6-cc0c-46ff-b093-cf9be092e40e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"492eb666-fc3f-4874-bedc-5b9d3b98cd90","keywords":null,"link":"/itthon/20210507_Koronavirus_106_elhunyt_csokken_az_aktiv_fertozottek_szama","timestamp":"2021. május. 07. 09:25","title":"Koronavírus: 106 újabb elhunyt, 1541 új fertőzött ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e16a8041-61af-428c-b052-db417617f632","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Ellenzéki térfélen ülő képviselők is besegítettek a Fidesznek az állami vagyon alapítványi kiszervezéséről szóló parlamenti szavazáskor. Egyelőre csak néhány jele van, hogy megtérülő szívességről lehet szó. ","shortLead":"Ellenzéki térfélen ülő képviselők is besegítettek a Fidesznek az állami vagyon alapítványi kiszervezéséről szóló...","id":"202118__atszavazok__orban_segitoi__kulso_tamogatok__ketharmadolok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e16a8041-61af-428c-b052-db417617f632&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13616ced-a995-4f39-95fd-7710cc8abcf8","keywords":null,"link":"/360/202118__atszavazok__orban_segitoi__kulso_tamogatok__ketharmadolok","timestamp":"2021. május. 08. 07:00","title":"Orbánnak már nincs szüksége mind a 133 bátor emberére a kétharmadhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5da0753e-ec15-4d0b-8415-ac2ee6b0a141","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Nem titkolta a portói szociális csúcstalálkozóra érkező Orbán Viktor, hogy gondja van a “gender” kifejezéssel, mert szerinte keresztény megközelítésben nem lehet ezt a szót használni.","shortLead":"Nem titkolta a portói szociális csúcstalálkozóra érkező Orbán Viktor, hogy gondja van a “gender” kifejezéssel, mert...","id":"20210507_Orban_Portoban_nem_lehet_tudni_mit_jelent_a_gender_kifejezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5da0753e-ec15-4d0b-8415-ac2ee6b0a141&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31fd4f21-73c6-4668-b3f1-f3ca988777bd","keywords":null,"link":"/eurologus/20210507_Orban_Portoban_nem_lehet_tudni_mit_jelent_a_gender_kifejezes","timestamp":"2021. május. 07. 16:13","title":"Orbán Portóban: Nem lehet tudni, mit jelent a gender kifejezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e198204-807c-4326-b656-f210b50de5f9","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Lengyel Intézet online filmfesztiválján bemutatott filmek főhősei valamilyen vesztes helyzetből küzdötték fel magukat a sikerig, a népszerűségig vagy személyiségük kiteljesítéséig.\r

","shortLead":"A Lengyel Intézet online filmfesztiválján bemutatott filmek főhősei valamilyen vesztes helyzetből küzdötték fel magukat...","id":"202118_filmfesztival__igaz_dramak_lengyel_filmtavasz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e198204-807c-4326-b656-f210b50de5f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee5e22f3-e1d3-4a40-b425-4e0227e18fca","keywords":null,"link":"/360/202118_filmfesztival__igaz_dramak_lengyel_filmtavasz","timestamp":"2021. május. 07. 14:00","title":"Fekete humor, lázadó bíboros és ártatlan elítélt a Lengyel Filmtavasz programjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]