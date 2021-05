Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c7bab264-cfe3-4045-ae0c-fed0b15af598","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Kihúzták az ötöslottó számait.","shortLead":"Kihúzták az ötöslottó számait.","id":"20210508_lotto_sorsolas_szamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7bab264-cfe3-4045-ae0c-fed0b15af598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49597427-734f-4c9d-a0fc-264da8707edd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210508_lotto_sorsolas_szamok","timestamp":"2021. május. 08. 20:15","title":"Ha a Kőbánya alsónál közlekedő villamosok számait tette meg a lottón, minimum hármasa van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"391563c1-6097-4172-b74f-42d0e6af902d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Red Bull hollandja kemény volt a rajtnál, és sokáig vezetett, de a Mercedes jobban taktikázott. ","shortLead":"A Red Bull hollandja kemény volt a rajtnál, és sokáig vezetett, de a Mercedes jobban taktikázott. ","id":"20210509_f1_spanyol_nagydij_lewis_hamilton_max_verstappen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=391563c1-6097-4172-b74f-42d0e6af902d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2bf9915-8169-4098-bead-97211ca56760","keywords":null,"link":"/cegauto/20210509_f1_spanyol_nagydij_lewis_hamilton_max_verstappen","timestamp":"2021. május. 09. 17:58","title":"Hiába hajtott Verstappen, Hamilton nyerte a Spanyol Nagydíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Hosszabbításban nyerte meg a Siófok az Európa-liga elődöntőjét, folytatás a döntőben vasárnap este 6-től.","shortLead":"Hosszabbításban nyerte meg a Siófok az Európa-liga elődöntőjét, folytatás a döntőben vasárnap este 6-től.","id":"20210508_siofok_kezilabda_europaliga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5851280a-a6d6-4881-8c10-f4a50bd4e499","keywords":null,"link":"/sport/20210508_siofok_kezilabda_europaliga","timestamp":"2021. május. 08. 20:28","title":"Bejutott a Siófok a kézilabda Európa-liga döntőjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20ec9dfc-9a26-4bd6-931b-2e2e107282de","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már eddig is szabadult volna tőle, de a közönség mindig hallani akarja. ","shortLead":"Már eddig is szabadult volna tőle, de a közönség mindig hallani akarja. ","id":"20210509_Van_egy_dal_amit_Elton_John_soha_tobbe_nem_akar_elenekelni_a_turneja_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20ec9dfc-9a26-4bd6-931b-2e2e107282de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fa283aa-80e9-4501-9e49-afdd449f1446","keywords":null,"link":"/kultura/20210509_Van_egy_dal_amit_Elton_John_soha_tobbe_nem_akar_elenekelni_a_turneja_utan","timestamp":"2021. május. 09. 14:37","title":"Van egy dal, amit Elton John soha többé nem akar elénekelni a turnéja után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc9297d0-86af-41bb-9ab1-7b6030424d92","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezzel zárul szombaton a Vígszínház ingyenes szülinapi sorozata.\r

