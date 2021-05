Jubileumhoz érkezett az Örkény Színház ikonikus előadása, az Örkény István saját szavaiból összeállított Azt meséld el, Pista!, amelyet Mácsai Pál 25 éve töretlen sikerrel játszik. A rendező a monológot Bereményi Gézával közösen, Örkény napló- és interjúrészleteiből, illetve a barátoknál őrzött magnószalagokról leírt beszámolók alapján állította össze.

Arról, mi lehet a titka annak, hogy ennyi év után is töretlen sikerrel megy az Azt meséld el, Pista!, Mácsai Pál azt mondja: a szöveg. „A tipikus huszadik századi életút, a jellegzetes, ismerős sors: és emellett a nagyon eredeti optika. Az, hogy itt mindenki a saját apjával, ma már inkább nagyapjával – dédapjával találkozik. Mindenki azonosul egy ismerős élet küzdelmeivel, fordulataival, sikereivel és bukásaival. A "kollektív" a titka, a közös emlékezet, a közös tudás. És a műfaj: a mesélés ősrégi drámai gesztus, igazán ősrégi, mégpedig: már az írásbeliség előtt is így öröklődött a kultúra, a tudás, és ma is szívesen hallgatjuk azt, aki jól mesél.”

A monodráma ősbemutatójára 1996. március 9-én, a Komédium Színházban került sor, az Azt meséld el, Pista! és Mácsai Pál neve pedig szorosan összefonódott. Az évek alatt természetesen változott valamennyit a színész és az előadás viszonya, Mácsai szerint ahogy az ember halad előre az időben, ahogy öregszik, más rétegeket talál, mint fiatalon: olyasmit is, amit észre sem vett, vagy ha észrevette is, nem érezte a súlyát. „De színpadon az emlék is jelenidő, ezért alapvetően ugyanolyan feladat és öröm elmondani, mint tíz vagy húsz éve.

A koronavírus miatt üres nézőtérnek mondani: no, az nehéz, mert ezen az előadáson igazán szoros a kapcsolat nézőtér és színpad között: csak mi vagyunk egymásnak. Ilyenkor elképzelem a nézőket, valakit, vagy valakiket, akik fontosak nekem. Remélem, ezt a vírus miatti ürességet a színházban már hamar be lehet fejezni”

– tette hozzá lapunknak az Örkény Színház igazgatója.

Az elmúlt 25 év alatt a szöveg nemigen változott, csak rövidült kicsit, nagyjából tíz percet, de minden epizód, elem, történet előkerül időről időre, a közönség aznap esti kedélyétől függően. Az Azt meséld el, Pista! című előadáson generációk nőttek fel, az Örkény Színház pedig sok olyan nézőről is tud, aki időről időre visszajár, hogy megnézze az előadást. „Többen minden évben megnézik, ez már huszonöt alkalmat jelent. Hogy mit találnak benne érdekesnek? Úgy sejtem, Örkény szellemét, humorát és őszinteségét: magát a találkozást” – mondta Mácsai Pál.

A jubileumi előadást online, az eSzínházon keresztül lehet megtekinteni. Az Örkény Színház a mostani, kőszínházi évadban csak egyszer nyitja ki a kapuit – a társulat június 4-én, pénteken este 19.00-kor Tótékat játszik – előadásaik rendszeres online közvetítése viszont folytatódik. Az eSzínház felületén nemrég elérhetővé tették a járvány első hulláma alatt a hvg.hu-n debütált Ibusár és IV. Henrik előadásokat is.

Az Ibusár egy harmincas, mélységesen boldogtalan MÁV-menetjegykiadó, Sárbogárdi Jolán (Bíró Kriszta) lázadásáról szól, aki úgy dönt, hogy „éjeinek harapdált gyümölcsét”, az általa írt operettet végre a nagyvilágnak is megmutatja. A 2007-ben bemutatott Ibusárról az előadás rendezőjét, Pelsőczy Rékát kérdeztük.

Sárbogárdi Jolán idegi alapon sokat sír - az Örkény Színház előadása a hvg.hu-n Sárbogárdi Jolán figurájának kétségtelenül különleges története van: 1990-ben a Jelenkorban az ő nevén jelent meg A test angyala című kisregény, ám rövidesen kiderült, hogy a szerző mögött valójában Parti Nagy Lajos rejtőzik.

A IV. Henrik a trónörökösök és trónkövetelők, apák és fiúk harcának története: II. Richárd Franciaországba száműzte unokatestvérét, IV. Henriket (Csuja Imre), mert attól tartott, hogy hatalmára tör. Henrik azonban szövetségesei, a főurak és nemesek segítségével rövidesen visszatér Angliába és lemondatja a királyt, aki aztán rejtélyes körülmények között meghal egy vidéki kastélyban.

IV. Henrik uralkodóként már betegeskedik, fiának, „Rikinek” (Nagy Zsolt) viszont esze ágában sincs törődni az udvari ügyekkel: ideje nagy részét legszívesebben a Disznófő kocsmában tölti lecsúszott, gazember barátjával, Falstaff Jánossal. Az előadásról Mácsai Pállal beszélgettünk.

Egy nap majd kifakad és folyni kezd a genny - az Örkény Színház előadása a hvg.hu-n „Lezártuk a véres polgárháborút, ezentúl szép, közös rendben vonulunk egy cél felé. Nem mészárolja többé egymást rokon, barát és honfitárs" - jelenti be büszkén IV. Henrik a királyi palotában, háta mögött azonban egyre inkább nő az elégedetlenek tábora.

