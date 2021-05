„A Budapesti Fesztiválzenekar zenészei és én első nyilvános koncertünket a hosszú lezárás után a Covid-19 áldozatai emlékének szenteljük. Wolfgang Amadeus Mozart Requiemjét adjuk elő, és az elhunytak családtagjait hívjuk erre a megemlékezésre” – mondta Fischer Iván a május 26-i emlékkoncertről. A Budapest Kongresszusi Központban megrendezett eseményen a részvétel ingyenes lesz, de oltási vagy védettségi igazolványhoz, illetve a helyfoglalás visszaigazolásához kötött. A részvételi szándékot a zenekar honlapján, a bfz.hu/emlekkoncert oldalon lehet jelezni, a helyeket a jelentkezés sorrendjében töltik fel.

A koncertet számos országban közvetíteni fogják, és felvételről az RTL Klubon is látható lesz május 26-án, este 23 óra 10 perckor. A zenekar azt reméli, hogy így azok a gyászolók is tudják majd követni a közvetítést, akik nem tudnak személyesen részt venni az eseményen.

A híres gyászmisét többek között Elisabeth Kulman (mezzoszoprán), Megyesi Zoltán (tenor) és Cser Krisztián (basszus) szólisták tolmácsolásában, illetve egy külön erre az alkalomra összeálló kórus kíséretében hallhatja majd a közönség.

„Mélyen együttérzek a Covid-19 járvány áldozataival. Már a számok is rettenetesek: a világ több mint hárommillió embert veszített el, mi Magyarországon majdnem 30 000 áldozatot gyászolunk. De a számok mögött emberek vannak, akik életük utolsó napjait nagyon szomorú körülmények között töltötték. Elzárva a világtól látogatókat se fogadhattak, és családtagjaiktól sem búcsúzhattak el. A hozzátartozóknak is leírhatatlanul fájdalmas lehetett, hogy a kórházakba nem léphettek be, és nem foghatták szeretett családtagjuk kezét életük utolsó pillanataiban” – nyilatkozta a BFZ zeneigazgatója.

