Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"3f216c86-f646-437f-bb55-25736d942d98","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ingatlanbefektetéssel foglalkozó Indotek Group kőbányai telephelyén olyan hatalmas mászóközpont létesült, ahol az olimpiai sportággá vált sportmászást világszínvonalon űzhetik. Közel 20 éve nem használt, eddig az ürességtől kongó magtárépületeket hasznosítottak újra. ","shortLead":"Az ingatlanbefektetéssel foglalkozó Indotek Group kőbányai telephelyén olyan hatalmas mászóközpont létesült, ahol...","id":"20210512_Oriasi_maszokozpont_nyilt_ket_elhagyatott_magtarepuletben_Kobanyan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f216c86-f646-437f-bb55-25736d942d98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0874fc9-b55d-48c1-ab71-928c04a6206a","keywords":null,"link":"/elet/20210512_Oriasi_maszokozpont_nyilt_ket_elhagyatott_magtarepuletben_Kobanyan","timestamp":"2021. május. 12. 15:39","title":"Óriási mászóközpont nyílt két elhagyatott magtárépületben Kőbányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2867c11f-07a0-4759-b38f-a2972b88f16e","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A magyar kötettel zárult egy 16 kötetes német holokauszt-dokumentumkiadvány. Alul- és fölülnézetből egyaránt átélhető benne a történelem. ","shortLead":"A magyar kötettel zárult egy 16 kötetes német holokauszt-dokumentumkiadvány. Alul- és fölülnézetből egyaránt átélhető...","id":"20210512_zsidok_Magyarorszag_deportalas_zsidouldozes_dokumentumok_Institut_fur_Zeitgeschichte_Fritz_Regina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2867c11f-07a0-4759-b38f-a2972b88f16e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fb0afd3-3c5a-4f5a-837e-ab137788fa70","keywords":null,"link":"/360/20210512_zsidok_Magyarorszag_deportalas_zsidouldozes_dokumentumok_Institut_fur_Zeitgeschichte_Fritz_Regina","timestamp":"2021. május. 12. 17:00","title":"„A kiürítés a legnagyobb rendben és udvarias légkörben folyik“ – új források a hazai zsidóüldözésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35bfd76e-c2af-4173-b651-cf2d1e6cd27c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Solterra néven mutatkozik majd be a Toyotával közösen fejlesztett jármű.","shortLead":"Solterra néven mutatkozik majd be a Toyotával közösen fejlesztett jármű.","id":"20210511_A_Subarunak_is_jon_az_elso_elektromos_autoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35bfd76e-c2af-4173-b651-cf2d1e6cd27c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f9bf996-b429-4674-aa33-2f836d96776f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210511_A_Subarunak_is_jon_az_elso_elektromos_autoja","timestamp":"2021. május. 11. 16:20","title":"Hamarosan a Subaru első elektromos autója is megérkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed4f4e17-bbf7-41d0-ae9c-7c9cd0c290e8","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Hetedszer halasztják el a szociális temetés bevezetését.","shortLead":"Hetedszer halasztják el a szociális temetés bevezetését.","id":"20210511_allampapir_onkormanyzatok_szocialis_temetes_koltsegvetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed4f4e17-bbf7-41d0-ae9c-7c9cd0c290e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4690168-b022-43f0-9994-6dba6802eb80","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210511_allampapir_onkormanyzatok_szocialis_temetes_koltsegvetes","timestamp":"2021. május. 11. 18:56","title":"Állampapírt vehetnek az önkormányzatok, tovább halasztják a szociális temetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Horvátországba mégsem elég a magyar védettségi igazolvány. Megállapodott az ellenzék, lesz online szavazás az előválasztáson. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Horvátországba mégsem elég a magyar védettségi igazolvány. Megállapodott az ellenzék, lesz online szavazás...","id":"20210513_Radar360_Kracsony_egy_negyzetcentimetert_sem_enged_hasad_a_mag_Csernobilban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3a40d56-1b16-4f8e-99f5-154c4d09593a","keywords":null,"link":"/360/20210513_Radar360_Kracsony_egy_negyzetcentimetert_sem_enged_hasad_a_mag_Csernobilban","timestamp":"2021. május. 13. 07:52","title":"Radar360: Karácsony egy négyzetcentimétert sem enged, hasad a mag Csernobilban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy vizsgálat szerin a 17 millió érintett fiatal szüleinek mindössze harmada szeretné beoltatni a gyerekét.","shortLead":"Egy vizsgálat szerin a 17 millió érintett fiatal szüleinek mindössze harmada szeretné beoltatni a gyerekét.","id":"20210513_pfizer_biontech_vakcina_vedooltas_egyesult_allamok_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4684682-55cc-4499-a57b-c1ae29ac5b93","keywords":null,"link":"/vilag/20210513_pfizer_biontech_vakcina_vedooltas_egyesult_allamok_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. május. 13. 05:25","title":"Indulhat a 12-15 évesek oltása a Pfizer-vakcinával az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aa35106-fabb-448a-8b9d-eef6258b8821","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Blikk szerint már tárgyalnak az olasz labdarúgó-válogatott korábbi szövetségi kapitányával, aki Szerhij Rebrov távozása esetén az FTC új vezetőedzője lehet.","shortLead":"A Blikk szerint már tárgyalnak az olasz labdarúgó-válogatott korábbi szövetségi kapitányával, aki Szerhij Rebrov...","id":"20210512_ferencvaros_roberto_donadonivol_is_targyal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3aa35106-fabb-448a-8b9d-eef6258b8821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7bd2787-76d3-47ce-8ac6-b4b4b6836e6f","keywords":null,"link":"/sport/20210512_ferencvaros_roberto_donadonivol_is_targyal","timestamp":"2021. május. 12. 10:42","title":"Roberto Donadoni is lehet a Ferencváros következő vezetőedzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b15212fe-f348-4466-a609-c745a656ab8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kutatás szerint szinte fej fej mellett áll Ungár Péter és Czeglédy Csaba, előbbi mégis valamivel esélyesebb az előválasztáson.","shortLead":"A kutatás szerint szinte fej fej mellett áll Ungár Péter és Czeglédy Csaba, előbbi mégis valamivel esélyesebb...","id":"20210511_szombathely_elovalasztas_zavech_ungar_czegledy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b15212fe-f348-4466-a609-c745a656ab8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54034363-d011-4829-aac0-5f485df7baa8","keywords":null,"link":"/itthon/20210511_szombathely_elovalasztas_zavech_ungar_czegledy","timestamp":"2021. május. 11. 14:30","title":"Ha Ungár nyeri a szombathelyi előválasztást, Hendét is legyőzheti a Závech Research szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]