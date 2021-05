Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1763b86c-d946-4ef2-ba17-8c2cdce6918f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség szerint a kamuhírt egy álprofilra írták a Facebookon, de így is be tudták azonosítani az elkövetőt, akit rémhírterjesztéssel gyanúsítanak. ","shortLead":"A rendőrség szerint a kamuhírt egy álprofilra írták a Facebookon, de így is be tudták azonosítani az elkövetőt, akit...","id":"20210513_oltas_rozsaly_remhirterjesztes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1763b86c-d946-4ef2-ba17-8c2cdce6918f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bf2ba68-e8f6-4d60-82ec-e18e79be0d5d","keywords":null,"link":"/itthon/20210513_oltas_rozsaly_remhirterjesztes","timestamp":"2021. május. 13. 15:09","title":"“Természetesen nem igaz, élünk” – azt terjesztették, hogy egy magyar faluban mindenki meghalt az oltás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89489a37-d9a9-4eec-bc35-09fb2728f5ec","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Hosszú várakozás után végre bemutatták a Spirál című magyar filmet Kiss Diána Magdolnával és Borbély Alexandrával, és olyan mérgező levegővel, hogy szinte kipárállik a nézőtérre. Igazi, nagyvászonra való, gyönyörűen fényképezett film az újranyitás utáni első hazai bemutató.","shortLead":"Hosszú várakozás után végre bemutatták a Spirál című magyar filmet Kiss Diána Magdolnával és Borbély Alexandrával, és...","id":"20210513_spiral_film_kritika_borbely_alexandra_kiss_diana_magdolna_felmeri_cecilia_bogdan_dumitrache_magyar_film_mozi_nyitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89489a37-d9a9-4eec-bc35-09fb2728f5ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"221c1a8b-e781-4772-b252-a0ee4352688f","keywords":null,"link":"/kultura/20210513_spiral_film_kritika_borbely_alexandra_kiss_diana_magdolna_felmeri_cecilia_bogdan_dumitrache_magyar_film_mozi_nyitas","timestamp":"2021. május. 13. 18:00","title":"Nemcsak az állatok, minden más is elpusztul ennél a tónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b8dfca8-c6da-47ec-b967-fd81b9ce65c3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A támadásban a Hamasz kiberkommandóért és a rakéták pontosságának fejlesztéséért felelős tisztje is életét vesztette.","shortLead":"A támadásban a Hamasz kiberkommandóért és a rakéták pontosságának fejlesztéséért felelős tisztje is életét vesztette.","id":"20210512_izrael_gazai_ovezet_hamasz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b8dfca8-c6da-47ec-b967-fd81b9ce65c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a01114d7-2df4-4ea0-8948-7b7136ca827d","keywords":null,"link":"/vilag/20210512_izrael_gazai_ovezet_hamasz","timestamp":"2021. május. 12. 17:37","title":"Izrael célzott támadásokkal a Hamász hat parancsnokát is megölte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0168ee60-a2b7-4be9-a38a-6f5878d395fc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A sussexi herceg most egy podcastban tárulkozott ki.","shortLead":"A sussexi herceg most egy podcastban tárulkozott ki.","id":"20210514_Harry_herceg_ugy_erezte_magat_a_kiralyi_csaladban_mintha_egyszerre_lenne_egy_allatkertben_es_a_Truman_Showban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0168ee60-a2b7-4be9-a38a-6f5878d395fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"607eaad3-f123-49f6-8bfa-9bafe63c868b","keywords":null,"link":"/elet/20210514_Harry_herceg_ugy_erezte_magat_a_kiralyi_csaladban_mintha_egyszerre_lenne_egy_allatkertben_es_a_Truman_Showban","timestamp":"2021. május. 14. 08:30","title":"Harry herceg úgy érezte magát a királyi családban, mintha egyszerre lenne egy állatkertben és a Truman Show-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90afa753-87a0-4a1c-ace7-eda1333f6ce1","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Példátlan események követik egymást a hazai sportlövészeknél. Előbb a márciusi sportlövő-világkupán Újdelhiben a magyar férfi válogatott két tagja nem állt ki az egyik versenyszám döntőjére, mert harmadik társuk fegyvere szerintük szabálytalan volt. Az elmúlt napok pedig olyan, újabb fordulatot hoztak az ügyben, amely miatt az a magyar sportélet egyik legnagyobb botrányává fajulhat.","shortLead":"Példátlan események követik egymást a hazai sportlövészeknél. Előbb a márciusi sportlövő-világkupán Újdelhiben a magyar...","id":"20210513_sidi_peter_peni_istvan_sportloveszet_doppinggyanu_tiszeker_agnes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90afa753-87a0-4a1c-ace7-eda1333f6ce1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88412841-2727-45b8-998c-b09d8716aeef","keywords":null,"link":"/sport/20210513_sidi_peter_peni_istvan_sportloveszet_doppinggyanu_tiszeker_agnes","timestamp":"2021. május. 13. 20:00","title":"Ki osont be titokban és miért a magyar sportlövő szállodai szobájába?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1853270a-bcce-40c3-a212-993c90c31c57","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ma már főleg magánbefizetések hizlalják a nyugdíjpénztári és egészségpénztári betéteket.","shortLead":"Ma már főleg magánbefizetések hizlalják a nyugdíjpénztári és egészségpénztári betéteket.","id":"20210513_Hiaba_a_jarvany_tovabb_nott_az_onkentes_penztarakban_levo_vagyon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1853270a-bcce-40c3-a212-993c90c31c57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7149c1b4-4cd4-4475-a6b1-d982469fb437","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210513_Hiaba_a_jarvany_tovabb_nott_az_onkentes_penztarakban_levo_vagyon","timestamp":"2021. május. 13. 12:24","title":"Hiába a járvány, tovább nőtt az önkéntes pénztárakban levő vagyon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54ad9d55-64c5-45e9-b7ae-6ab9080f4d2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyjából hatszáz embert oltanak be Sinopharmmal az Auróra utcában.","shortLead":"Nagyjából hatszáz embert oltanak be Sinopharmmal az Auróra utcában.","id":"20210512_Oltas_kinai_kozosseg_Jozsefvaros_Sinopharm","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54ad9d55-64c5-45e9-b7ae-6ab9080f4d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab90c551-f4d9-47f3-afaa-ec653a792162","keywords":null,"link":"/itthon/20210512_Oltas_kinai_kozosseg_Jozsefvaros_Sinopharm","timestamp":"2021. május. 12. 17:25","title":"Háromnapos oltást szerveztek maguknak az itt élő kínaiak a Józsefvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa32ab2d-e588-4e63-8de8-743c6667e0bc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Több ezer éve használja az emberiség a téglát, amelynek a történetében nem csak az hozott újdonságot, hogy gépesítették a gyártását. Az is számít, milyen az alakja.","shortLead":"Több ezer éve használja az emberiség a téglát, amelynek a történetében nem csak az hozott újdonságot, hogy gépesítették...","id":"20210512_fal_szigeteles_fizika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa32ab2d-e588-4e63-8de8-743c6667e0bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cef18bf-a377-405e-b035-087fd803818e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210512_fal_szigeteles_fizika","timestamp":"2021. május. 12. 14:00","title":"Csodákra képes a tégla, de nem mindegy, hogy néz ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]