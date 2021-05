Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0eab4d60-3678-4f01-b0b4-ffd17d7e0764","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Tiger King című sorozat miatt világhírűvé vált Joe Exotic 22 éves büntetését tölti, de most azt kéri, szóljon valaki az érdekében Joe Bidennek, ha már Trump nem kegyelmezett meg neki.","shortLead":"A Tiger King című sorozat miatt világhírűvé vált Joe Exotic 22 éves büntetését tölti, de most azt kéri, szóljon valaki...","id":"20210515_A_vilag_legfurabb_tigrisidomarja_a_bortonbol_uzent_rakja_miatt_ker_kegyelmet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0eab4d60-3678-4f01-b0b4-ffd17d7e0764&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"635933e4-cc77-42f6-9889-baabce87dbdb","keywords":null,"link":"/elet/20210515_A_vilag_legfurabb_tigrisidomarja_a_bortonbol_uzent_rakja_miatt_ker_kegyelmet","timestamp":"2021. május. 15. 16:05","title":"A világ legfurább tigrisidomárja a börtönből üzent: rákja miatt kér kegyelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44d00404-22eb-4919-a092-5d6df1213018","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi egy napon belül kétszer is elvitte egy üzlet elől a kiállított ruhadarabokat.","shortLead":"A férfi egy napon belül kétszer is elvitte egy üzlet elől a kiállított ruhadarabokat.","id":"20210516_Nem_eleg_hogy_reszeg_volt_probabaval_egyutt_lopott_ruhakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44d00404-22eb-4919-a092-5d6df1213018&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5060f348-1795-4073-b6f9-f678e3c9ccdc","keywords":null,"link":"/elet/20210516_Nem_eleg_hogy_reszeg_volt_probabaval_egyutt_lopott_ruhakat","timestamp":"2021. május. 16. 09:29","title":"Nem elég, hogy részeg volt, próbababával együtt lopott ruhákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e69f4ba5-f22e-48c5-91cc-85b43551eeba","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rendkívül nehéz helyzetbe kerültek az állami támogatás hiánya miatt az önkormányzatok, amelyek most lakásállományukat is elveszíthetik. 