[{"available":true,"c_guid":"328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Május-júniusban 3,5 millió, a második félévben 4,7 millió adag oltást szállít a cég.","shortLead":"Május-júniusban 3,5 millió, a második félévben 4,7 millió adag oltást szállít a cég.","id":"20210514_koronavirus_pfizer_vakcina_szallitasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d493b79-1516-4c8c-b997-f749dbd988fb","keywords":null,"link":"/itthon/20210514_koronavirus_pfizer_vakcina_szallitasok","timestamp":"2021. május. 14. 19:40","title":"Idén még bő nyolcmillió adag Pfizer-vakcina érkezik Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8224e160-fe39-4b23-933c-9f759f6e47bb","c_author":"MTI","category":"sport","description":" A Hertha hazai pályán gól nélküli döntetlent játszott a Kölnnel a német labdarúgó-bajnokság 33. fordulójának szombati játéknapján, ezzel biztosította élvonalbeli tagságát.","shortLead":" A Hertha hazai pályán gól nélküli döntetlent játszott a Kölnnel a német labdarúgó-bajnokság 33. fordulójának szombati...","id":"20210515_Dardai_az_elvonalban_tartotta_a_Herthat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8224e160-fe39-4b23-933c-9f759f6e47bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd6cb598-1f78-4b99-af10-daeb4ca4e0c8","keywords":null,"link":"/sport/20210515_Dardai_az_elvonalban_tartotta_a_Herthat","timestamp":"2021. május. 15. 18:16","title":"Dárdai az élvonalban tartotta a Herthát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f49a9425-39cf-43ce-a149-9bb23a816ef1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Japán vezető e-kereskedelmi vállalatának vezérigazgatója pénteken azt mondta, hogy \"öngyilkos küldetés\" lenne az ország számára, ha idén nyáron olimpiát rendezne.","shortLead":"Japán vezető e-kereskedelmi vállalatának vezérigazgatója pénteken azt mondta, hogy \"öngyilkos küldetés\" lenne az ország...","id":"20210515_Tobb_japan_vallalati_vezeto_is_fel_a_tokioi_olimpiatol_a_koronavirusjarvany_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f49a9425-39cf-43ce-a149-9bb23a816ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1416c0ae-ade0-4a78-b078-ba4c3d68626e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210515_Tobb_japan_vallalati_vezeto_is_fel_a_tokioi_olimpiatol_a_koronavirusjarvany_miatt","timestamp":"2021. május. 15. 12:23","title":"Több japán vállalati vezető is fél a tokiói olimpiától a koronavírus-járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72279b7e-346b-4caf-9b19-15f690a22bc7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Levélben kérték a szakmai kollégiumokat, tegyenek erre javaslatokat. Maguk is elismerik, hogy szűk a határidő, a levelet jegyző főtanácsadó elnézést is kért emiatt.","shortLead":"Levélben kérték a szakmai kollégiumokat, tegyenek erre javaslatokat. Maguk is elismerik, hogy szűk a határidő...","id":"20210514_egeszsegugyi_reform_emmi_level_kunetz_zsombor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72279b7e-346b-4caf-9b19-15f690a22bc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fa03b59-6ce3-44fe-b729-316194f4623a","keywords":null,"link":"/itthon/20210514_egeszsegugyi_reform_emmi_level_kunetz_zsombor","timestamp":"2021. május. 14. 20:29","title":"Jövő keddre tudni akarja az EMMI hol, mennyi egészségügyi intézményre van szükség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48d3135-3c57-4641-b3f6-a7b2d10a79cf","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Négyezres percenkénti fordulatszám gondoskodik a vastag krémrétegről, az új kapszulákból főzőtt kávék az eddigieknél hosszabbak lehetnek, de vajon mire jó egy Nespresso kávézőfő esetében az otthoni wifire történő csatlakoztathatóság? Jövünk a gyakorlati tapasztalatokkal.","shortLead":"Négyezres percenkénti fordulatszám gondoskodik a vastag krémrétegről, az új kapszulákból főzőtt kávék az eddigieknél...","id":"20210515_nespresso_vertuo_wifis_kavefozo_teszt_velemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e48d3135-3c57-4641-b3f6-a7b2d10a79cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4dd30e7-2efd-4fb8-96a4-5242f867ed88","keywords":null,"link":"/tudomany/20210515_nespresso_vertuo_wifis_kavefozo_teszt_velemeny","timestamp":"2021. május. 15. 08:03","title":"Kipróbáltuk a Nespresso kapszulaforgató kávéfőzőjét, a Vertuót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e455944-0f46-47f1-b434-d006ec46052a","c_author":"","category":"vilag","description":"Tizenöt év nyolc hónap fegyházbüntetésre ítélték helyi idő szerint pénteken az Egyesült Államokban az amerikai hadsereg \"zöldsapkás\" különleges alakulatának egy volt tagját, mert Oroszországnak kémkedett - közölte az amerikai igazságügyi minisztérium. ","shortLead":"Tizenöt év nyolc hónap fegyházbüntetésre ítélték helyi idő szerint pénteken az Egyesült Államokban az amerikai hadsereg...","id":"20210515_Az_orosz_titkosszolgalat_kuldte_az_amerikai_elitegysegbe_most_15_ev_borton_var_ra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e455944-0f46-47f1-b434-d006ec46052a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36d6cde5-f45f-40c3-aba3-769d6a20988d","keywords":null,"link":"/vilag/20210515_Az_orosz_titkosszolgalat_kuldte_az_amerikai_elitegysegbe_most_15_ev_borton_var_ra","timestamp":"2021. május. 15. 10:53","title":"Az orosz titkosszolgálat küldte az amerikai elitegységbe, most 15 év börtön vár rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15a49573-d190-4762-b0b3-3771465a3028","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sikeresen leszállt a Marsra a kínai Tienven-1 űrszonda fedélzetén egy marsjáróval - adta hírül szombaton a kínai nemzeti űrhivatal.","shortLead":"Sikeresen leszállt a Marsra a kínai Tienven-1 űrszonda fedélzetén egy marsjáróval - adta hírül szombaton a kínai...","id":"20210515_Kinanak_eloszor_sikerult_urszondat_juttatnia_a_Marsra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15a49573-d190-4762-b0b3-3771465a3028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1010f4ab-5fdf-4f1f-afe4-4e5f3e08fd18","keywords":null,"link":"/tudomany/20210515_Kinanak_eloszor_sikerult_urszondat_juttatnia_a_Marsra","timestamp":"2021. május. 15. 08:50","title":"Kínának először sikerült űrszondát juttatnia a Marsra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0901108-2860-4aa9-b59c-1aef3e8dbf43","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Leicester City nyerte az angol labdarúgó FA Kupát, mivel a döntőben egy góllal jobbnak bizonyult a Chelsea-nél.","shortLead":"A Leicester City nyerte az angol labdarúgó FA Kupát, mivel a döntőben egy góllal jobbnak bizonyult a Chelsea-nél.","id":"20210515_A_Leicester_City_legyozte_a_Chelseat_az_FA_kupa_dontojeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0901108-2860-4aa9-b59c-1aef3e8dbf43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"829125eb-edec-40ce-8846-093fee11035a","keywords":null,"link":"/sport/20210515_A_Leicester_City_legyozte_a_Chelseat_az_FA_kupa_dontojeben","timestamp":"2021. május. 15. 20:35","title":"A Leicester City legyőzte a Chelsea-t az FA kupa döntőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]