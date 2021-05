Indul a szeptemberi képviselőválasztáson, mégpedig Vlagyimir Putyin Egységes Ororszország pártjának a színeiben a kétezres évek egyik népszerű együttesének, a Tatunak az énekese. Julia Volkova Lena Katyina oldalán vált ismertté olyan számokkal, mint az All The Things She Said. A dalhoz készült videoklipben a két fiatal nő szenvedélyesen csókolózik, amivel az LMBTQ-közösség kedvenceivé is váltak – hogy aztán kiderüljön, nem is leszbikusok.

Csaknem két évtizeddel később Volkova bejelentette, hogy a popkarriert politikai karrierre cseréli, és hűségéről biztosította Vlagyimir Putyin pártját. Az egykor leszbikusként pózoló, majd magát biszexuálisnak mondó Volkova egy olyan elnök pártjának a színeiben kezd el politizálni, aki keményen visszaszorította az LMBTQ-jogokat.

Volkova 2014-ben egy tévéműsorban arról beszélt, hogy elítélné a fiát, ha az melegként bújna elő, a leszbikusokkal viszont azért nincs baja, mondta, mert „esztétikailag jobban néznek ki”.

