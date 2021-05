Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1aa38167-20e6-4be6-b727-108e87c69445","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Bár az épületek lapos vagy sátortetőinél kreatívabban is elhelyezhetők, mi több, sokszor hatékonyabban üzemeltethetők a napelemek, a látványos alternatívák nem mindig fenntarthatók.","shortLead":"Bár az épületek lapos vagy sátortetőinél kreatívabban is elhelyezhetők, mi több, sokszor hatékonyabban üzemeltethetők...","id":"202120__szokatlan_napelemek__vizi_aram__zsakutcak__becsatornazzak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1aa38167-20e6-4be6-b727-108e87c69445&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeec5359-5a3b-4602-b3bf-b64c20a103cf","keywords":null,"link":"/360/202120__szokatlan_napelemek__vizi_aram__zsakutcak__becsatornazzak","timestamp":"2021. május. 23. 08:15","title":"Nem csak a háztetőre lehet napelemet tenni – sőt jobb is lehet, ha nem ott van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88fee25c-9cd7-4c27-a369-de6a773e74b5","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A hatalom a közízlést szolgálja ki a historizáló épületek replikáival. A modernizmustól azért fordulnak el világszerte, mert az emberek a társadalom értékeiben is elbizonytalanodnak – mondja a velencei biennálé magyar pavilonjának kurátora. ","shortLead":"A hatalom a közízlést szolgálja ki a historizáló épületek replikáival. A modernizmustól azért fordulnak el világszerte...","id":"202120__kovacs_daniel_muveszettortenesz__adiktatura_oroksegerol_replikakrol__beke_veletek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88fee25c-9cd7-4c27-a369-de6a773e74b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62edf483-d3ff-49be-a29d-22818436c377","keywords":null,"link":"/360/202120__kovacs_daniel_muveszettortenesz__adiktatura_oroksegerol_replikakrol__beke_veletek","timestamp":"2021. május. 23. 13:30","title":"Kovács Dániel: \"A modernista épületek elutasításával a személyes történeteinket is megtagadjuk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a84546eb-dbd6-496f-bda1-a6d4eca44f6c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Kettős-Körös tetőzését szombat éjjel várják Békésnél, a Fehér-Körösét napközben Gyulánál.\r

\r

","shortLead":"A Kettős-Körös tetőzését szombat éjjel várják Békésnél, a Fehér-Körösét napközben Gyulánál.\r

\r

","id":"20210522_feher_koros_kettos_koros_arhullam_kovizig","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a84546eb-dbd6-496f-bda1-a6d4eca44f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5959d528-9650-4d16-a7e0-4a52e55d329e","keywords":null,"link":"/itthon/20210522_feher_koros_kettos_koros_arhullam_kovizig","timestamp":"2021. május. 22. 14:03","title":"Szombaton tetőzik az árhullám a Körösökön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6056b4f-e976-464d-9225-050a3e3f03d0","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egyszer talán csak megmosolyogtató emlék lesz abból, hogy a közösségi médiás tartalomszűrők közismert reneszánsz festményeket pornográfiaként jelölnek meg. ","shortLead":"Egyszer talán csak megmosolyogtató emlék lesz abból, hogy a közösségi médiás tartalomszűrők közismert reneszánsz...","id":"202120_tartalomszures_nagyban_adnak_alatszatra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6056b4f-e976-464d-9225-050a3e3f03d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"714a9e8e-7dd4-40e9-9a38-95874c791f95","keywords":null,"link":"/360/202120_tartalomszures_nagyban_adnak_alatszatra","timestamp":"2021. május. 23. 11:10","title":"Szuperfegyver érkezhet a necces tartalmak ellen a netre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5424b343-a9c3-44c6-a2cc-0409e7031e61","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Moderna amerikai gyógyszergyártó is kérni fogja az európai jóváhagyást a fiatalok oltóanyagához.","shortLead":"A Moderna amerikai gyógyszergyártó is kérni fogja az európai jóváhagyást a fiatalok oltóanyagához.","id":"20210523_A_Moderna_beadja_a_kerelmet_az_EMAhoz_hogy_az_iskolakezdesig_beolthassak_a_kamaszokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5424b343-a9c3-44c6-a2cc-0409e7031e61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d04905b9-f242-44b8-888b-6b6926b7f4bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210523_A_Moderna_beadja_a_kerelmet_az_EMAhoz_hogy_az_iskolakezdesig_beolthassak_a_kamaszokat","timestamp":"2021. május. 23. 07:21","title":"A Moderna beadja a kérelmét az EMA-hoz, hogy az iskolakezdésig beolthassák a kamaszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fc423c5-2c43-4232-88a3-fd717062a522","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A rádiós műsorvezető egy vendéglőt is vezet, és azt vallja, az éttermi élménynek a jövőben meg kell maradnia, de azt nem úgy képzeli, hogy igazoltatnia kell a vendégeit.","shortLead":"A rádiós műsorvezető egy vendéglőt is vezet, és azt vallja, az éttermi élménynek a jövőben meg kell maradnia, de azt...","id":"20210523_Rakoczi_Ferenc_egy_lakas_arat_elbukta_a_jarvany_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fc423c5-2c43-4232-88a3-fd717062a522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a09e70d5-cf3a-498a-89f1-a35b38599370","keywords":null,"link":"/kkv/20210523_Rakoczi_Ferenc_egy_lakas_arat_elbukta_a_jarvany_miatt","timestamp":"2021. május. 23. 13:30","title":"Rákóczi Ferenc egy lakás árát elbukta a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e55cc6c-248c-418b-9aaa-b0dd1c88bdf4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Élőben közvetítik az egész dalversenyt a szervezők.","shortLead":"Élőben közvetítik az egész dalversenyt a szervezők.","id":"20210522_eurovizios_dalfesztival_eloben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e55cc6c-248c-418b-9aaa-b0dd1c88bdf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"027a0fbf-b902-4289-935a-ca469435f759","keywords":null,"link":"/kultura/20210522_eurovizios_dalfesztival_eloben","timestamp":"2021. május. 22. 21:50","title":"Elkezdődött az Eurovíziós Dalfesztivál döntője – Itt nézheti élőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea7505c1-8fbd-4266-8ec6-936609343fc0","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Sávzárás van Érd és Martonvásár között.","shortLead":"Sávzárás van Érd és Martonvásár között.","id":"20210522_baleset_m7es_erd","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea7505c1-8fbd-4266-8ec6-936609343fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ccd9c6f-0046-4f71-a3e4-9a2e6cfe93ab","keywords":null,"link":"/cegauto/20210522_baleset_m7es_erd","timestamp":"2021. május. 22. 12:45","title":"Baleset okoz torlódást az M7-esen Érdnél a Balaton felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]