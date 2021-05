Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"10c71721-77c9-4a18-84e6-69d3ba3c8150","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Raman Prataszeviccsel egy gépen utazó utasok számoltak be a Ryanair-járat eltérítéséről. Az utasok pánikoltak, a belorusz újságíró azonnal pakolni kezdett.","shortLead":"A Raman Prataszeviccsel egy gépen utazó utasok számoltak be a Ryanair-járat eltérítéséről. Az utasok pánikoltak...","id":"20210524_Amikor_meghallotta_hogy_a_gepet_Minszkbe_vezenyeltek_hirtelen_pakolni_kezdett_a_belorusz_ujsagiro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10c71721-77c9-4a18-84e6-69d3ba3c8150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5ac2cfd-7bb6-437a-92e1-548c50eda313","keywords":null,"link":"/vilag/20210524_Amikor_meghallotta_hogy_a_gepet_Minszkbe_vezenyeltek_hirtelen_pakolni_kezdett_a_belorusz_ujsagiro","timestamp":"2021. május. 24. 18:22","title":"Amikor meghallotta, hogy a gépet Minszkbe vezényelték, gyors pakolásba kezdett a belorusz újságíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3233dfef-4140-4c4f-992f-333d2db281d0","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Egy év kihagyás után ismét megrendezték a dalversenyt.","shortLead":"Egy év kihagyás után ismét megrendezték a dalversenyt.","id":"20210523_Az_olasz_Mneskin_rockegyuttes_nyerte_az_Eurovizios_Dalfesztivalt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3233dfef-4140-4c4f-992f-333d2db281d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33237b96-808a-4cde-8a29-07af47d92a6f","keywords":null,"link":"/kultura/20210523_Az_olasz_Mneskin_rockegyuttes_nyerte_az_Eurovizios_Dalfesztivalt","timestamp":"2021. május. 23. 07:29","title":"Az olasz Måneskin rockegyüttes nyerte az Eurovíziós Dalfesztivált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"174ab99a-dfe0-474f-ab5c-4ee2927d0af1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"1420 beteget ápolnak kórházban.","shortLead":"1420 beteget ápolnak kórházban.","id":"20210524_Ujabb_41_magyar_halt_meg_koronavirusban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=174ab99a-dfe0-474f-ab5c-4ee2927d0af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85e11e0c-f1d4-45d2-b728-1e2ee321d30c","keywords":null,"link":"/itthon/20210524_Ujabb_41_magyar_halt_meg_koronavirusban","timestamp":"2021. május. 24. 09:39","title":"Újabb 41 magyar halt meg koronavírusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"265b962c-d4cc-48c4-9b72-d8b11d105693","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hihetetlenül népszerű (és egyúttal hírhedt) is lett a Cyberpunk 2077 videojáték. Olyannyira, hogy a OnePlust is megihlette.","shortLead":"Hihetetlenül népszerű (és egyúttal hírhedt) is lett a Cyberpunk 2077 videojáték. Olyannyira, hogy a OnePlust is...","id":"20210524_oneplus_watch_cyberpunk_2077_edition","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=265b962c-d4cc-48c4-9b72-d8b11d105693&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9256dd5-dbb2-474d-81bb-f80d2b333f6c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210524_oneplus_watch_cyberpunk_2077_edition","timestamp":"2021. május. 24. 16:03","title":"Íme a Cyberpunk 2077-es okosóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5109928-0751-41d6-9cda-8bd3506e775b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legendás autó ezen példánya akár 300 millió forintnál is többet érhet.","shortLead":"A legendás autó ezen példánya akár 300 millió forintnál is többet érhet.","id":"20210523_uj_gazdara_var_az_ikonikus_lancia_037_raliauto_elso_prototipusa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5109928-0751-41d6-9cda-8bd3506e775b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d2d9295-0d5c-474e-b549-f1016e0ee75c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210523_uj_gazdara_var_az_ikonikus_lancia_037_raliauto_elso_prototipusa","timestamp":"2021. május. 23. 06:41","title":"Új gazdára vár az ikonikus Lancia raliautó első prototípusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7c0ccfd-4350-4838-a0cf-724bd95c3011","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A kétszáz méter pillangót már korábban megnyerte a magyarországi Eb-n.","shortLead":"A kétszáz méter pillangót már korábban megnyerte a magyarországi Eb-n.","id":"20210523_Orszagos_csuccsal_Milak_Kristof_aranyermes_ferfi_100_meter_pillangon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7c0ccfd-4350-4838-a0cf-724bd95c3011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"640d897d-8ae6-47f6-9164-e861300258d5","keywords":null,"link":"/sport/20210523_Orszagos_csuccsal_Milak_Kristof_aranyermes_ferfi_100_meter_pillangon","timestamp":"2021. május. 23. 18:34","title":"Milák Kristóf Európa-bajnok lett 100 méter pillangón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0235b1e-48a6-4304-a53e-dc05a04c22bd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Felkerült az uniós csúcs napirendjére a minszki gépeltérítés és az ellenzéki aktivista letartóztatása. Az EU vizsgálatot és szankciókat helyezett kilátásba.","shortLead":"Felkerült az uniós csúcs napirendjére a minszki gépeltérítés és az ellenzéki aktivista letartóztatása. Az EU...","id":"20210524_Az_EUcsucson_is_tema_lesz_a_Ryanairgep_minszki_foldre_kenyszeritese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0235b1e-48a6-4304-a53e-dc05a04c22bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae8757b1-52fa-4ca3-b867-80267856e7c8","keywords":null,"link":"/vilag/20210524_Az_EUcsucson_is_tema_lesz_a_Ryanairgep_minszki_foldre_kenyszeritese","timestamp":"2021. május. 24. 11:45","title":"Az EU-csúcson is téma lesz a Ryanair-gép minszki földre kényszerítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az érintettek szerint alacsony a fizetésük, és kevés a szociális juttatás.","shortLead":"Az érintettek szerint alacsony a fizetésük, és kevés a szociális juttatás.","id":"20210523_belugyi_dolgozok_rendvedelem_felmondas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed473a11-1af8-4368-bce0-5907ab50ac9b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210523_belugyi_dolgozok_rendvedelem_felmondas","timestamp":"2021. május. 23. 14:18","title":"Egy felmérés szerint a belügyi és rendvédelmi dolgozók 70 százaléka fontolgatja, hogy felmond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]