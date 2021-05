Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"5c84d0fd-31d0-4756-b0c6-5535852d06f6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A sportállamtitkár azt nyilatkozta, az úszó-Eb járványszempontból főpróbája volt az olimpiának is.","shortLead":"A sportállamtitkár azt nyilatkozta, az úszó-Eb járványszempontból főpróbája volt az olimpiának is.","id":"20210524_Szabo_Tunde_szerint_a_tokioi_olimpia_foprobaja_volt_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c84d0fd-31d0-4756-b0c6-5535852d06f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ade83783-4d98-41c1-83e2-17bbbc07e424","keywords":null,"link":"/sport/20210524_Szabo_Tunde_szerint_a_tokioi_olimpia_foprobaja_volt_Budapesten","timestamp":"2021. május. 24. 13:45","title":"Szabó Tünde szerint a tokiói olimpia főpróbája volt Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7575acb-3414-4fd8-ac40-335158995666","c_author":"OTP Alapkezelő ","category":"brandcontent","description":"A koronavírus-válság okán sok elemzés foglalkozik a részvénypiacok lehetséges jövőjével, a kilátásokkal. Az OTP Trend Alap viszont más utat választ: egyedi részvénykiválasztást támogató modellje segítségével kevésbé nyilvánvaló, a megatrendek árnyékában megjelenő lehetőségeket is meg tud találni. Cikkünkből kiderül, melyek most a legforróbb részvénypiaci trendek.","shortLead":"A koronavírus-válság okán sok elemzés foglalkozik a részvénypiacok lehetséges jövőjével, a kilátásokkal. Az OTP Trend...","id":"20210507_Megatrendek_arnyekaban_mit_tartogatnak_a_reszvenypiacok_OTP_alapkezelo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7575acb-3414-4fd8-ac40-335158995666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a68c206d-fc1d-4682-9f7b-06a5f989d441","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210507_Megatrendek_arnyekaban_mit_tartogatnak_a_reszvenypiacok_OTP_alapkezelo","timestamp":"2021. május. 24. 08:30","title":"Kockázati befektetések: mit tartogatnak a részvénypiacok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bca4bc4e-f9e4-40d0-b379-c9cc50f1aca3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Frissítette a Microsoft az androidos xCloud alkalmazását, és ez jó hír a Surface Duo-tulajdonosok számára.","shortLead":"Frissítette a Microsoft az androidos xCloud alkalmazását, és ez jó hír a Surface Duo-tulajdonosok számára.","id":"20210525_microsoft_surface_duo_xbox_hordozhato_jatekkonzol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bca4bc4e-f9e4-40d0-b379-c9cc50f1aca3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"668ee41f-2d53-42d9-989f-2b3c574fbf3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210525_microsoft_surface_duo_xbox_hordozhato_jatekkonzol","timestamp":"2021. május. 25. 15:13","title":"Hordozható Xboxot csinált a Microsoft az androidos Surface Duóból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d64044cb-eb7b-4541-a5a2-2322f72760a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha a hírszerzés küldte volna Amerikába, a kémelhárításnak át kellett volna adnia őt, és ezt a kartonján fel kellett volna tüntetni.","shortLead":"Ha a hírszerzés küldte volna Amerikába, a kémelhárításnak át kellett volna adnia őt, és ezt a kartonján fel kellett...","id":"20210524_Ungvary_Krisztian_Kariko_Katalint_nem_kuldtek_kemkedni_Amerikaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d64044cb-eb7b-4541-a5a2-2322f72760a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5ea8c0e-bec2-4d0d-8df2-05432bac7230","keywords":null,"link":"/itthon/20210524_Ungvary_Krisztian_Kariko_Katalint_nem_kuldtek_kemkedni_Amerikaba","timestamp":"2021. május. 24. 15:10","title":"Ungváry Krisztián: Karikó Katalint nem küldték kémkedni Amerikába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2afd3987-1248-4b28-9d85-d7c11332410b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Erősen megvágták a közmunkára szánt pénzt.","shortLead":"Erősen megvágták a közmunkára szánt pénzt.","id":"20210525_Keves_kozmunkas_marad_2022re","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2afd3987-1248-4b28-9d85-d7c11332410b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79f50c8b-ef86-47ad-8e01-22f2002cb239","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210525_Keves_kozmunkas_marad_2022re","timestamp":"2021. május. 25. 07:55","title":"Kevés közmunkás maradhat jövőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40dc2d1e-825e-4180-a118-69b4e07b47e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Videoüzenetében a miniszterelnök olyat mondott, amilyet néhány évvel korábban még biztosan nem hallottunk volna tőle: \"lesz még szó migrációról, de a legfontosabb a környezetvédelem és a klímavédelem kérdése\". ","shortLead":"Videoüzenetében a miniszterelnök olyat mondott, amilyet néhány évvel korábban még biztosan nem hallottunk volna tőle...","id":"20210524_Orban_Viktor_bejelentkezett_Brusszelbol_Csatara_fel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40dc2d1e-825e-4180-a118-69b4e07b47e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55562662-1737-4af4-8fc9-4b85d915ac03","keywords":null,"link":"/itthon/20210524_Orban_Viktor_bejelentkezett_Brusszelbol_Csatara_fel","timestamp":"2021. május. 24. 18:47","title":"Orbán Viktor bejelentkezett Brüsszelből: Csatára fel!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7209a6fc-ec42-454b-93b8-f3f5c5011896","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A többség közvetlen köztársaságielnök-választást szeretne, vagy legalább azt, hogy 2022-ben már az új országgyűlés válassza meg Áder János utódját, ne az utolsó hónapjait töltő jelenlegi.","shortLead":"A többség közvetlen köztársaságielnök-választást szeretne, vagy legalább azt, hogy 2022-ben már az új országgyűlés...","id":"20210524_A_magyarok_tobbsege_kozvetlenul_szeretne_megvalasztani_Ader_Janos_utodjat_Es_On","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7209a6fc-ec42-454b-93b8-f3f5c5011896&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b95012a-92a0-4066-ae1e-6d11620d54cf","keywords":null,"link":"/itthon/20210524_A_magyarok_tobbsege_kozvetlenul_szeretne_megvalasztani_Ader_Janos_utodjat_Es_On","timestamp":"2021. május. 24. 12:48","title":"A magyarok többsége közvetlenül szeretné megválasztani Áder János utódját. És Ön?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1185c20c-86a4-455c-b7ef-adef4734f772","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Lassan már közhelynek számít a szabályokra épülő nemzetközi rend, de hogy mennyire fontos, az kiderül a Ryanair gépének eltérítéséből – írja a Financial Times külpolitikai főelemzője. Gideon Rachman úgy értékeli, hogy a diktátor veszélyes precedenst teremtett a világban, de Európának és az Egyesült Államoknak megálljt kell parancsolnia, még mielőtt a világ eljutna a jogtalanság állapotába.","shortLead":"Lassan már közhelynek számít a szabályokra épülő nemzetközi rend, de hogy mennyire fontos, az kiderül a Ryanair gépének...","id":"20210525_FT_Ha_Lukasenko_banditakent_viselkedik_akkent_is_kell_vele_banni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1185c20c-86a4-455c-b7ef-adef4734f772&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20816084-f1c7-4b3e-8569-4741f2870d16","keywords":null,"link":"/360/20210525_FT_Ha_Lukasenko_banditakent_viselkedik_akkent_is_kell_vele_banni","timestamp":"2021. május. 25. 08:15","title":"FT: Ha Lukasenko banditaként viselkedik, akként is kell vele bánni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]