[{"available":true,"c_guid":"15fea3e8-1b74-4e5a-8df8-61ec6f2e855a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A törvénytervezetet még fideszes településvezetők is bírálták.","shortLead":"A törvénytervezetet még fideszes településvezetők is bírálták.","id":"20210526_Fovaros_vilagoroksegi_resz_kormany_lakastorveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15fea3e8-1b74-4e5a-8df8-61ec6f2e855a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a14e72a-31e6-4dbd-8335-878d0269424a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210526_Fovaros_vilagoroksegi_resz_kormany_lakastorveny","timestamp":"2021. május. 26. 08:47","title":"ATV: Csak a főváros világörökségi részénél támogatja a kormány a lakástörvény módosítóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2de1e8d-f0c9-43c5-a878-1a8b15407c82","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Élete egyik leghasztalanabb befektetésének bizonyult, de most jó pénzt hozhat.","shortLead":"Élete egyik leghasztalanabb befektetésének bizonyult, de most jó pénzt hozhat.","id":"20210525_Eladja_tenerifei_hazat_Havas_Henrik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2de1e8d-f0c9-43c5-a878-1a8b15407c82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f350bd7f-d675-4f2a-9534-9a18e0fe6015","keywords":null,"link":"/elet/20210525_Eladja_tenerifei_hazat_Havas_Henrik","timestamp":"2021. május. 25. 09:34","title":"Eladja tenerifei házát Havas Henrik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0df0dae-4e82-47a8-b454-ab067696db49","c_author":"Nagy Iván László","category":"itthon","description":"A lélegeztetőgép-beszerzések, a Sinopharm-vakcinák, újabban pedig a Fudan Egyetem miatt egyre többször szerepel Kína a magyar közbeszédben, legtöbbször politikai felhangokkal. A magyarországi kínai közösség számára a Fudan érkezése, illetve tágabb értelemben a keleti nyitás azonban sokkal inkább kulturális, mintsem hatalmi kérdés.","shortLead":"A lélegeztetőgép-beszerzések, a Sinopharm-vakcinák, újabban pedig a Fudan Egyetem miatt egyre többször szerepel Kína...","id":"20210525_fudan_ugy_kinaiak_magyarorszagon_keleti_nyitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0df0dae-4e82-47a8-b454-ab067696db49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f788b3c9-3e55-47f9-ab19-33a5acfa6be1","keywords":null,"link":"/itthon/20210525_fudan_ugy_kinaiak_magyarorszagon_keleti_nyitas","timestamp":"2021. május. 25. 17:00","title":"„Példát mutathat a Fudan az itteni egyetemeknek” – Magyarországon élő kínaiak a beruházásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649a8117-9bf4-4719-9b14-5447dcd6d2e8","c_author":"D.P.","category":"cegauto","description":"Keddtől újra fizetős a parkolás Budapesten is. Több olyan fővárosi parkoló, amelyet előszeretettel használtak munkaidő alatt az autósok, most teljesen kiürültek.","shortLead":"Keddtől újra fizetős a parkolás Budapesten is. Több olyan fővárosi parkoló, amelyet előszeretettel használtak munkaidő...","id":"20210525_Elotteutana_Jol_lathatoan_kiurultek_az_eddig_ingyenes_parkolok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=649a8117-9bf4-4719-9b14-5447dcd6d2e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ee8b2e9-d456-4524-83c3-d3942df8a0b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210525_Elotteutana_Jol_lathatoan_kiurultek_az_eddig_ingyenes_parkolok","timestamp":"2021. május. 25. 13:36","title":"Vége az ingyenes parkolásnak, és ez jól látható az előtte-utána fotókon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a4b165-7638-45d2-86d2-529dbc55f4f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Viharokkal indul a munkahét.","shortLead":"Viharokkal indul a munkahét.","id":"20210525_zivatarveszely_figyelmeztetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88a4b165-7638-45d2-86d2-529dbc55f4f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8521312-95e1-4365-8912-b9f36435bc9f","keywords":null,"link":"/itthon/20210525_zivatarveszely_figyelmeztetes","timestamp":"2021. május. 25. 05:38","title":"Zivatarveszély miatt 14 megyére adtak ki figyelmeztetést keddre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d347c45a-5a4b-4922-b475-3566491f1524","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A polgármester szerint továbbra is tiltakozni kell a törvény megváltoztatása ellen.","shortLead":"A polgármester szerint továbbra is tiltakozni kell a törvény megváltoztatása ellen.","id":"20210526_Piko_Andras_lakastorveny_polgarmesterek_civilek_tiltakozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d347c45a-5a4b-4922-b475-3566491f1524&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a415550-7243-44b4-9d78-e0f170ccd320","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210526_Piko_Andras_lakastorveny_polgarmesterek_civilek_tiltakozas","timestamp":"2021. május. 26. 10:50","title":"Pikó a lakástörvény módosításáról: \"Ettől ez még rablás\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92cab528-f060-4354-bd97-6acfce2458d8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bár ma már szinte mindennek van napja, mégis sokaknak fura lehet, hogy van törülközőnap is. A Douglas Adams-rajongóknak viszont ez teljesen egyértelmű.\r

\r

","shortLead":"Bár ma már szinte mindennek van napja, mégis sokaknak fura lehet, hogy van törülközőnap is. A Douglas Adams-rajongóknak...","id":"20210525_Miert_ne_lenne_a_torulkozonek_is_nemzetkozi_napja_De_miert_pont_ma_van","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92cab528-f060-4354-bd97-6acfce2458d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cecd089-8f88-4b2e-b786-50b0cfb3e42e","keywords":null,"link":"/kultura/20210525_Miert_ne_lenne_a_torulkozonek_is_nemzetkozi_napja_De_miert_pont_ma_van","timestamp":"2021. május. 25. 11:19","title":"Persze hogy van a törülközőnek is nemzetközi napja. De miért pont ma?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1822e466-0ad2-4295-aa40-c369fed15782","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Márki-Zayné Vincze Felícia által jogerősen megnyert bírósági ítéletet elmulasztotta végrehajtani az Origo kiadója. A bíróság szerint a kormánypropagandát fújó lap valótlanságokat állított a hódmezővásárhelyi politikus feleségét lejárató cikksorozatában. ","shortLead":"A Márki-Zayné Vincze Felícia által jogerősen megnyert bírósági ítéletet elmulasztotta végrehajtani az Origo kiadója...","id":"20210524_Vegrehajtot_kuldene_az_Origohoz_MarkiZay_Peter_es_felesege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1822e466-0ad2-4295-aa40-c369fed15782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b289973-350e-433d-84aa-e6398a9b937a","keywords":null,"link":"/itthon/20210524_Vegrehajtot_kuldene_az_Origohoz_MarkiZay_Peter_es_felesege","timestamp":"2021. május. 24. 20:56","title":"Végrehajtót küldene az Origóhoz Márki-Zay Péter és felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]