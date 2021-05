Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"76e1a3e1-5b6f-47e6-a743-6e0786fc2303","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Raman Prataszevics szülei közben arra kérték Európai Uniót és az Egyesült Államokat, hogy segítsenek kiszabadítani a fiukat.","shortLead":"Raman Prataszevics szülei közben arra kérték Európai Uniót és az Egyesült Államokat, hogy segítsenek kiszabadítani...","id":"20210527_bombafenyegetes_feheroroszorszag_aljakszandr_lukaseka_raman_prataszevics","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76e1a3e1-5b6f-47e6-a743-6e0786fc2303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5bbec44-24ee-4e2e-87ff-d3e30fb72161","keywords":null,"link":"/vilag/20210527_bombafenyegetes_feheroroszorszag_aljakszandr_lukaseka_raman_prataszevics","timestamp":"2021. május. 27. 18:51","title":"Fehérorosz gépeltérítés: előbb szóltak a pilótáknak a bombafenyegetésről, mint ahogy e-mail jött róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cee18df-4f16-4031-ba13-79087867e060","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A futballistaként a Milannál és a Juventusnál is legendaként számontartott tréner egy évig vezette a torinóiakat.\r

","shortLead":"A futballistaként a Milannál és a Juventusnál is legendaként számontartott tréner egy évig vezette a torinóiakat.\r

","id":"20210528_juventus_andrea_pirlo_menesztes_foci","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5cee18df-4f16-4031-ba13-79087867e060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"061cba5c-ad5b-41f1-a941-c0510072fbf4","keywords":null,"link":"/sport/20210528_juventus_andrea_pirlo_menesztes_foci","timestamp":"2021. május. 28. 13:59","title":"Hivatalos: a Juventus menesztette Pirlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ef3651d-d84d-45de-8d29-11dffcaa6c72","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az örmény védelmi minisztérium tagadta Baku vádjait.","shortLead":"Az örmény védelmi minisztérium tagadta Baku vádjait.","id":"20210528_azerbajdzsan_ormenyorszag_lovoldozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ef3651d-d84d-45de-8d29-11dffcaa6c72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deea0523-5882-42f6-8249-645c6520e7cb","keywords":null,"link":"/vilag/20210528_azerbajdzsan_ormenyorszag_lovoldozes","timestamp":"2021. május. 28. 21:37","title":"Azerbajdzsán azzal vádolja Örményországot, hogy meglőtte az egyik katonájukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dcc78f1-34fa-4406-a976-19a0b1f3e420","c_author":"Fekő Ádám - Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Nem bánja Mirkóczki Ádám polgármester, hogy kihátrált mögüle az ellenzéki összefogás Egerben. Arra számít, hogy a helyi Fidesz-frakció tagjai kisegítik majd. Még akkor is, ha a polgármester nem csak a saját egykori szövetségesei, hanem a Fidesz frakcióvezetője szerint is áruló. A polgármester és az ellenzéki összefogás viszonya már a 2019-es választási kampányban sem volt felhőtlen, azóta pedig végleg megromlott: Mirkóczki szerint a pártpolitika és az őszinteség hiánya miatt, kritikusai szerint viszont az ő autokrata stílusa és vitatható szakmai döntései miatt.","shortLead":"Nem bánja Mirkóczki Ádám polgármester, hogy kihátrált mögüle az ellenzéki összefogás Egerben. Arra számít, hogy a helyi...","id":"20210528_Mirkoczki_fidesz_eger","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9dcc78f1-34fa-4406-a976-19a0b1f3e420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"942ea66e-7675-4ec5-bd19-7cdc3187d9fa","keywords":null,"link":"/itthon/20210528_Mirkoczki_fidesz_eger","timestamp":"2021. május. 28. 14:07","title":"Mirkóczki Ádám ahhoz a Fideszhez közelít Egerben, ahol leárulózták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c87c63e2-748a-4a5a-84ad-c1c68e0d9577","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Messze túllépte az engedélyezett kampányköltségeket 2012-ben Nicolas Sarkozy. Ennek eltitkolásáról szól a per, amelynek eredményeképp Franciaország egykori köztársasági elnöke másodszor is börtönbüntetést kaphat.","shortLead":"Messze túllépte az engedélyezett kampányköltségeket 2012-ben Nicolas Sarkozy. Ennek eltitkolásáról szól a per, amelynek...","id":"20210528_Kinos_vallomas_az_Nicolas_Sarkozy_pereben_az_elnok_mindenrol_tudott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c87c63e2-748a-4a5a-84ad-c1c68e0d9577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddd24b24-9511-43f0-b288-75997de8773a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210528_Kinos_vallomas_az_Nicolas_Sarkozy_pereben_az_elnok_mindenrol_tudott","timestamp":"2021. május. 28. 18:08","title":"Kínos vallomás az Nicolas Sarkozy perében: \"az elnök mindenről tudott\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4396885-050b-43c4-926a-f6ca6c46ce98","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Géniusz idén szeptembertől lesz látható a csatornán.","shortLead":"A Géniusz idén szeptembertől lesz látható a csatornán.","id":"20210528_gundel_takacs_gabor_atv_a_geniusz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4396885-050b-43c4-926a-f6ca6c46ce98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38c43cea-1430-42d7-870c-0dc5d9190e7f","keywords":null,"link":"/kultura/20210528_gundel_takacs_gabor_atv_a_geniusz","timestamp":"2021. május. 28. 11:30","title":"Gundel Takács Gábor vezeti az ATV új kvízműsorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8273aabb-28db-4baf-8bce-b79e4b519eab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A globális járványstatisztika jelen állása lesújtó képest fest Magyarországról. Ha a halálozások számában mérjük össze magunkat, ahogy azt még tavaly ősszel Orbán Viktor miniszterelnök javasolta, akkor lakosságarányosan a világon a magyarok veszítették a legtöbbet a koronavírussal folytatott csatában.","shortLead":"A globális járványstatisztika jelen állása lesújtó képest fest Magyarországról. Ha a halálozások számában mérjük össze...","id":"20210528_koronavirus_elhunyt_aldozat_lakossagaranyos_halalesetek_magyarorszag_jarvanystatisztika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8273aabb-28db-4baf-8bce-b79e4b519eab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afebb9e4-9252-49ad-8540-41d548fd8bbf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210528_koronavirus_elhunyt_aldozat_lakossagaranyos_halalesetek_magyarorszag_jarvanystatisztika","timestamp":"2021. május. 28. 11:33","title":"Lesújtó táblázatot közölt a BBC: arányosan nézve Magyarországon haltak meg legtöbben a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35ff8ac3-5d35-4b90-b91b-974786b0c7c2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az új tulajdonos a Közép-Európa Alfa Vagyonkezelő Kft., aminek befektetője az Optima Befektetési Zrt. Az egyetem rektora szerint a befektető akadémiai és ideológiai függetlenséget garantál. ","shortLead":"Az új tulajdonos a Közép-Európa Alfa Vagyonkezelő Kft., aminek befektetője az Optima Befektetési Zrt. Az egyetem...","id":"20210528_MNB_METU_uj_tulajdonos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35ff8ac3-5d35-4b90-b91b-974786b0c7c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"399357d3-5f15-4541-9fa5-1cb885e8d740","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210528_MNB_METU_uj_tulajdonos","timestamp":"2021. május. 28. 18:00","title":"Az MNB alapítványához kerül a Budapesti Metropolitan Egyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]