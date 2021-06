Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"40e8b4d3-c3c1-42a7-add1-120debc62705","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pénteken a Netflixen debütáló film azt mutatja be, milyen hatással van a Föld természetes környezetének a pusztulása azokra az emberekre, akik tanulmányozzák ezeket.","shortLead":"A pénteken a Netflixen debütáló film azt mutatja be, milyen hatással van a Föld természetes környezetének a pusztulása...","id":"20210604_Elsirjak_magukat_a_tudosok_David_Attenborough_legujabb_filmjeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40e8b4d3-c3c1-42a7-add1-120debc62705&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"806b7f51-c1b3-445f-bf7c-ecf4a89fd474","keywords":null,"link":"/elet/20210604_Elsirjak_magukat_a_tudosok_David_Attenborough_legujabb_filmjeben","timestamp":"2021. június. 04. 09:07","title":"Elsírják magukat a tudósok David Attenborough legújabb filmjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"824d4b8a-e8dd-4927-9610-43c83860ca8c","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"Amíg a magyar gyerekek indiánosdit játszottak a vasfüggöny mögött, a Mohawk nemzethez tartozó Scott Manning Stevens kisfiúként „magyarosdit” játszott az Egyesült Államokban. A Harvardon doktoráló professzor jelenleg Fulbright-ösztöndíjjal kutat Magyarországon – nem volt kérdés, hogy ide jöjjön. Interjúnkban beszél arról, hogy mit jelent a hétgenerációs gondolkodás, hogy miért háborodnak fel még mindig az amerikaiak, ha a múltjukkal szembesítik őket, és hogy mennyire lenyűgözik őt a magyarországi néprajzi gyűjtemények. ","shortLead":"Amíg a magyar gyerekek indiánosdit játszottak a vasfüggöny mögött, a Mohawk nemzethez tartozó Scott Manning Stevens...","id":"20210603_Olyan_mintha_ez_Amerika_piszkos_titka_lenne","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=824d4b8a-e8dd-4927-9610-43c83860ca8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6975c033-9702-4d66-848d-187f78965bb5","keywords":null,"link":"/elet/20210603_Olyan_mintha_ez_Amerika_piszkos_titka_lenne","timestamp":"2021. június. 03. 20:00","title":"Olyan ez, mint Amerika piszkos titka. Mintha egy német nem tudna a holokausztról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A Honvédelmi Minisztériumtól és a Belügyminisztériumtól is elvesznek cégeket.","shortLead":"A Honvédelmi Minisztériumtól és a Belügyminisztériumtól is elvesznek cégeket.","id":"20210604_hadiipari_komplexum_palkovics","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbd03fae-f7ba-4b03-af6b-beac7130b248","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210604_hadiipari_komplexum_palkovics","timestamp":"2021. június. 04. 09:24","title":"Hadiipari komplexum jön létre az innovációs miniszter felügyelete alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"486418a5-6dfc-43e9-a890-319a24c3a6a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pontosan három hét múlva tartja azt az online eseményét a Microsoft, ami bőséges bejelentéseket tartogathat – például a Windows 10 miatt is.","shortLead":"Pontosan három hét múlva tartja azt az online eseményét a Microsoft, ami bőséges bejelentéseket tartogathat – például...","id":"20210603_microsoft_windows_10_bejelentes_junius_24","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=486418a5-6dfc-43e9-a890-319a24c3a6a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5016dcf-6d5d-4299-98d6-a831d9ada5b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210603_microsoft_windows_10_bejelentes_junius_24","timestamp":"2021. június. 03. 11:33","title":"Microsoft: Három hét és itt az új Windows","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4812184-aecf-4f5c-af9c-93b6adb27355","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az érdeklődők nyári egyetemen is részt vehetnek. ","shortLead":"Az érdeklődők nyári egyetemen is részt vehetnek. ","id":"20210604_Freeszfe_Egyesulet_kepzesek_workshopok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4812184-aecf-4f5c-af9c-93b6adb27355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92ce3610-ca03-4479-ae5d-34d6e9197873","keywords":null,"link":"/kultura/20210604_Freeszfe_Egyesulet_kepzesek_workshopok","timestamp":"2021. június. 04. 11:05","title":"Felnőttképzéseket, workshopokat indít a Freeszfe Egyesület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a357131-aaed-4ff2-af6f-38d73973d06c","c_author":"HVG","category":"360","description":"A vállalkozás nonprofit kft lesz, a mostani átmeneti formának az az oka, hogy így lehetett a legegyszerűbben létrehozni.\r

","shortLead":"A vállalkozás nonprofit kft lesz, a mostani átmeneti formának az az oka, hogy így lehetett a legegyszerűbben...","id":"202122_kozosugyunk_keszul_abunlajstrom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a357131-aaed-4ff2-af6f-38d73973d06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed2d9ffc-2928-4fe7-a200-ef25de4502f5","keywords":null,"link":"/360/202122_kozosugyunk_keszul_abunlajstrom","timestamp":"2021. június. 03. 12:55","title":"Juhász Péter már cégesen gyűjti az infókat a Nemzeti Bűnlajstromhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d229e59c-814b-48db-9db4-c013f936d49c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egységkormányban az ultranacionalista és az iszlám hagyományőrző politikai erők is helyet kaptak. A koalíciót még a kneszetnek is jóvá kell hagynia.","shortLead":"Az egységkormányban az ultranacionalista és az iszlám hagyományőrző politikai erők is helyet kaptak. A koalíciót még...","id":"20210602_Megallapodtak_az_ellenzek_partjai_Izraelben_vege_lehet_Netanjahu_kormanyzasanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d229e59c-814b-48db-9db4-c013f936d49c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4478e98b-d909-44a8-b14b-c472447c402d","keywords":null,"link":"/vilag/20210602_Megallapodtak_az_ellenzek_partjai_Izraelben_vege_lehet_Netanjahu_kormanyzasanak","timestamp":"2021. június. 02. 22:51","title":"Megállapodtak az ellenzék pártjai Izraelben, vége lehet Netanjahu kormányzásának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ff0ac19-91b2-4b53-9d5f-d57308299666","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Indul a Dalfutár új évadja.","shortLead":"Indul a Dalfutár új évadja.","id":"20210604_Hajos_Andras_ujra_biciklire_pattan_hogy_dalokat_hozzon_ossze","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ff0ac19-91b2-4b53-9d5f-d57308299666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ccb4f94-0398-4512-9356-7317659a2b27","keywords":null,"link":"/elet/20210604_Hajos_Andras_ujra_biciklire_pattan_hogy_dalokat_hozzon_ossze","timestamp":"2021. június. 04. 09:46","title":"Hajós András újra biciklire pattan, hogy dalokat hozzon össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]