[{"available":true,"c_guid":"edde21fc-2ee5-4a8e-a493-880a77cc5b3b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Döntött az UEFA az ukrán Eb-mez ügyében. A „Dicsőség a hősöknek” feliratnak mennie kell, de a „Dicsőség Ukrajnának” maradhat.","shortLead":"Döntött az UEFA az ukrán Eb-mez ügyében. A „Dicsőség a hősöknek” feliratnak mennie kell, de a „Dicsőség Ukrajnának”...","id":"20210610_ukrajna_krim_mez_uefa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=edde21fc-2ee5-4a8e-a493-880a77cc5b3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8156ce5-0a9d-40f0-952b-295d3d587c30","keywords":null,"link":"/sport/20210610_ukrajna_krim_mez_uefa","timestamp":"2021. június. 10. 14:48","title":"Maradhat a Krím az ukrán mezen, egy szlogent azonban el kell tüntetni róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80223103-6016-4aa0-b557-789bbc28b739","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt szerint a futball fejlődése közcél, ezért közpénzt kell költeni rá. A jelenlegi taorendszert azonban intézményesített lopásnak tartják.","shortLead":"A párt szerint a futball fejlődése közcél, ezért közpénzt kell költeni rá. A jelenlegi taorendszert azonban...","id":"20210610_momentum_labdarugaspoltikai_program_felcsut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80223103-6016-4aa0-b557-789bbc28b739&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3592d7a0-29e4-4d1f-8345-0b6e1f66ae24","keywords":null,"link":"/itthon/20210610_momentum_labdarugaspoltikai_program_felcsut","timestamp":"2021. június. 10. 14:51","title":"Labdarúgás-politikai programot mutatott be a Momentum a felcsúti stadion előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6680bb4-d52a-4e2c-9c49-5dc3199c8f1a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár csak ősszel érkezik meg hivatalosan a legújabb MacOS, a Monterey, azt már tudni, milyen gépek fogják megkapni.","shortLead":"Bár csak ősszel érkezik meg hivatalosan a legújabb MacOS, a Monterey, azt már tudni, milyen gépek fogják megkapni.","id":"20210609_apple_macos_monterey_kompatibilis_gepek_lista","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6680bb4-d52a-4e2c-9c49-5dc3199c8f1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f530dd70-9dc0-46f3-82b2-bff7c3e15cd9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210609_apple_macos_monterey_kompatibilis_gepek_lista","timestamp":"2021. június. 09. 21:03","title":"Az én gépem megkaphatja majd az Apple új operációs rendszerét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd76ebbb-0e86-4c4a-9e13-b5a5d1383bbb","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A magas ingatlanárak miatt egyre többen keresnek a hagyományostól eltérő, alternatív megoldásokat a megfizethető lakhatásra. Ennek az egyik módja az Amerikai Egyesült Államokban, illetve a skandináv országokban elterjedtebb könnyűszerkezetes házak építése vagy vásárlása, melyek egyszerűbbek és költséghatékonyabbak téglából épült társaiknál. A Bank360 elemzői annak jártak utána, hogy a hitelintézetek hogyan állnak a könnyűszerkezetes házak finanszírozásához.","shortLead":"A magas ingatlanárak miatt egyre többen keresnek a hagyományostól eltérő, alternatív megoldásokat a megfizethető...","id":"20210610_Fel_lehet_venni_lakashitelt_konnyuszerkezetes_hazra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd76ebbb-0e86-4c4a-9e13-b5a5d1383bbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d0a4f37-c05d-4618-a0f5-5e71956a38db","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210610_Fel_lehet_venni_lakashitelt_konnyuszerkezetes_hazra","timestamp":"2021. június. 10. 10:32","title":"Fel lehet venni lakáshitelt könnyűszerkezetes házra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Kivéve a falunapokat.","shortLead":"Kivéve a falunapokat.","id":"20210609_falunap_rendezveny_mulatsag_koronavirus_vedettseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2e076af-5b13-4034-ab7d-97be1578dd98","keywords":null,"link":"/itthon/20210609_falunap_rendezveny_mulatsag_koronavirus_vedettseg","timestamp":"2021. június. 09. 07:25","title":"A nem védett felnőttek nem mulathatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67dc4da6-f9f9-4600-ab51-763617245d56","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még a gyanú is hiányzik a NAV szerint a 3,2 milliárdos felcsúti tao-támogatás ügyéből, így nem is indítottak nyomozást, pedig az MLSZ a saját szabályait is megszegve juttatta az extra támogatást Orbán Viktor fociakadémiájának.","shortLead":"Még a gyanú is hiányzik a NAV szerint a 3,2 milliárdos felcsúti tao-támogatás ügyéből, így nem is indítottak nyomozást...","id":"20210609_nav_nyomozas_felcsut_tao_tamogatasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67dc4da6-f9f9-4600-ab51-763617245d56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22f2ef1a-ce8e-4a13-9b01-312b7d28b53c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210609_nav_nyomozas_felcsut_tao_tamogatasok","timestamp":"2021. június. 09. 17:55","title":"Nem nyomoz a NAV a felcsúti tao-támogatások ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6b8f377-3665-4ca6-96ba-8d0df74fc2e0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Még mindig hihetetlenül pazarló életmódot folytatunk.","shortLead":"Még mindig hihetetlenül pazarló életmódot folytatunk.","id":"20210608_wwf_magyarorszag_tulfogyasztas_napja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6b8f377-3665-4ca6-96ba-8d0df74fc2e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6efc78a8-aae6-4013-a24d-55d57fb25e4a","keywords":null,"link":"/zhvg/20210608_wwf_magyarorszag_tulfogyasztas_napja","timestamp":"2021. június. 08. 21:15","title":"WWF: Magyarország már elérte a túlfogyasztás napját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cba1185c-d009-4f4a-9872-d884183f0723","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Wolf Kati és a komplett stáb hoppon maradt, miután Nagy Feró nem ment el a klipforgatásra. A friss Kossuth-díjas zenész azt mondja, nem küldtek érte taxit. Kis színes történet \"egy szívességmelóról\": ","shortLead":"Wolf Kati és a komplett stáb hoppon maradt, miután Nagy Feró nem ment el a klipforgatásra. A friss Kossuth-díjas zenész...","id":"20210610_Nem_ment_el_Nagy_Fero_a_klipforgatasra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cba1185c-d009-4f4a-9872-d884183f0723&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5c6a52a-f26d-4f14-a88b-dd48d45fef84","keywords":null,"link":"/elet/20210610_Nem_ment_el_Nagy_Fero_a_klipforgatasra","timestamp":"2021. június. 10. 09:31","title":"Nem ment el Nagy Feró a klipforgatásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]