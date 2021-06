Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c884dbeb-c720-429b-8538-35adaf886bbf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A májusi eladási listán dobogós lett G. Fodor Gábor\r

\r

","shortLead":"A májusi eladási listán dobogós lett G. Fodor Gábor\r

\r

","id":"20210609_Nagyon_bejott_az_Orbankonyv_majdnem_megszorongatta_Leiner_Laurat_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c884dbeb-c720-429b-8538-35adaf886bbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4739ee42-86f6-4feb-8353-19d7819152a0","keywords":null,"link":"/kultura/20210609_Nagyon_bejott_az_Orbankonyv_majdnem_megszorongatta_Leiner_Laurat_is","timestamp":"2021. június. 09. 13:24","title":"Nagyon bejött az Orbán-könyv, majdnem megszorongatta Leiner Laurát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"829ca4f3-017f-42cd-a508-1cb0b578dfc0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő olyan megjegyzést tett, hogy a miniszter két helyen is ott tud lenni egyszerre.","shortLead":"A kormányfő olyan megjegyzést tett, hogy a miniszter két helyen is ott tud lenni egyszerre.","id":"20210609_orban_viktor_szijjarto_peter_jachtozas_operativ_torzs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=829ca4f3-017f-42cd-a508-1cb0b578dfc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14f51c86-b1e0-4e4e-806d-8f94f83853f6","keywords":null,"link":"/itthon/20210609_orban_viktor_szijjarto_peter_jachtozas_operativ_torzs","timestamp":"2021. június. 09. 13:05","title":"Orbán alighanem Szijjártó jachtozásáról eresztett el egy poént","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3e6e984-fed4-4706-808b-f464fa337f15","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Asot Pasinján azt mondta, készen áll a cserére.","shortLead":"Asot Pasinján azt mondta, készen áll a cserére.","id":"20210609_ormeny_miniszterelnok_Azerbajdzsan_hadifoglyok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3e6e984-fed4-4706-808b-f464fa337f15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a05a857-272c-4eb8-a9cb-55d051089a37","keywords":null,"link":"/vilag/20210609_ormeny_miniszterelnok_Azerbajdzsan_hadifoglyok","timestamp":"2021. június. 09. 18:27","title":"Saját fiát ajánlotta fel túszként az Azerbajdzsánban tartott hadifoglyokért az örmény miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"771e2e8f-6de3-45af-895c-5d1b3c075740","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem zárta ki a pápa, hogy bárkivel is találkozzon a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkársága szerint.","shortLead":"Nem zárta ki a pápa, hogy bárkivel is találkozzon a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkársága szerint.","id":"20210609_ferenc_papa_eucharisztikus_kongresszus_orban_ader_talalkozo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=771e2e8f-6de3-45af-895c-5d1b3c075740&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51ead80b-2233-4888-bc66-c7e4698f4aea","keywords":null,"link":"/itthon/20210609_ferenc_papa_eucharisztikus_kongresszus_orban_ader_talalkozo","timestamp":"2021. június. 09. 11:59","title":"Az a terv, hogy Ferenc pápa találkozik Orbánékkal, a többi álhír a magyar püspökök szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd3ce2e4-49e9-4a6a-90ed-bd39f5f50b07","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A térképen is látni már például az Ujgur Mártírok útját. ","shortLead":"A térképen is látni már például az Ujgur Mártírok útját. ","id":"20210611_google_maps_uj_utcanevek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd3ce2e4-49e9-4a6a-90ed-bd39f5f50b07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7324ba4b-360f-4184-8fb1-7ee12656a609","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210611_google_maps_uj_utcanevek","timestamp":"2021. június. 11. 09:59","title":"Már a Google Térképen is látni a Fudan körüli, Kínát fricskázó utcaneveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f9dcd2e-8f94-4bea-a00c-a61fec271942","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újságírás szempontjából Magyarország a régió „legszomorúbb barakkja” a Mérték Médiaelemző Műhely legfrissebb kutatása szerint. A kutatók szerint ezen az állapoton egy esetleges kormányváltás segíthet. ","shortLead":"Újságírás szempontjából Magyarország a régió „legszomorúbb barakkja” a Mérték Médiaelemző Műhely legfrissebb kutatása...","id":"20210609_Mertek_kutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f9dcd2e-8f94-4bea-a00c-a61fec271942&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98a74efe-236c-4969-96cf-18a8d5837e17","keywords":null,"link":"/itthon/20210609_Mertek_kutatas","timestamp":"2021. június. 09. 13:44","title":"Egyre mélyebbre csúszik a magyar médiapiac az állam miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdc80104-b218-4bc5-93ae-51ba818c49ca","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legkevésbé élhető város ezúttal is Damaszkusz lett.","shortLead":"A legkevésbé élhető város ezúttal is Damaszkusz lett.","id":"20210609_auckland_a_vilag_legelhetobb_varosa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bdc80104-b218-4bc5-93ae-51ba818c49ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"617ffd90-11fc-44bd-8334-5de3ed680990","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210609_auckland_a_vilag_legelhetobb_varosa","timestamp":"2021. június. 09. 13:55","title":"Elemzők szerint Auckland a világ legélhetőbb városa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"130f0f9f-87cc-4c6c-b622-ed98af44e4bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Katarba küldik Korom Ferenc vezérezredest, aki a közel-keleti arab emírség fővárosában, Dohában nagyköveti posztot tölt majd be – értesült a hvg.hu. A Honvédség volt főparancsnokának távozása körül még sok a kérdőjel, de Orbán Viktor éppen ma méltatta úgy, hogy “kiváló ember”.","shortLead":"Katarba küldik Korom Ferenc vezérezredest, aki a közel-keleti arab emírség fővárosában, Dohában nagyköveti posztot tölt...","id":"20210610_Doha_nagykovet_Korom_Honvedseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=130f0f9f-87cc-4c6c-b622-ed98af44e4bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"224b601e-70d3-42ed-bc50-c0218ef36ad9","keywords":null,"link":"/itthon/20210610_Doha_nagykovet_Korom_Honvedseg","timestamp":"2021. június. 10. 15:40","title":"A Magyar Honvédség távozó főparancsnoka nagykövet lesz Katarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]