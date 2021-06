Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"da1a2e3c-7688-45fc-97e3-9ed1dd3b0292","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A villamossínre terelik a forgalmat, a Károly körutat lezárták.","shortLead":"A villamossínre terelik a forgalmat, a Károly körutat lezárták.","id":"20210609_baleset_budapest_astoria","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da1a2e3c-7688-45fc-97e3-9ed1dd3b0292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b0396c9-764a-439e-932e-dcf5324a3b63","keywords":null,"link":"/cegauto/20210609_baleset_budapest_astoria","timestamp":"2021. június. 09. 19:45","title":"Fejre állt egy autó az Astoriánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6153c3a6-000e-4b13-afac-1ac67b77f94f","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Az Orbán-bányáktól kezdve a kínaiakkal vasutat építő Mészáros-cégen át a Covidon megtollasodó haszonlesőkig még a járvány évében is mesés bérek és persze osztalékok születtek a kormánybarát cégeknél, ám nem jellemző, hogy egyszerű munkavállalóikat is jól megfizetik.","shortLead":"Az Orbán-bányáktól kezdve a kínaiakkal vasutat építő Mészáros-cégen át a Covidon megtollasodó haszonlesőkig még...","id":"202123__berek_akormany_kozeleben__fehergallerosok_es_melosok__felesegek_konyhapenze__nerbol_es_fizetesbol_elok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6153c3a6-000e-4b13-afac-1ac67b77f94f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b1be240-27c9-415f-80e5-e3895ac38894","keywords":null,"link":"/360/202123__berek_akormany_kozeleben__fehergallerosok_es_melosok__felesegek_konyhapenze__nerbol_es_fizetesbol_elok","timestamp":"2021. június. 10. 07:00","title":"NER-ből és fizetésből élők: Tudjuk, ki mindenkinek hajlik maga felé a keze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f042a095-b02d-4486-9f57-2d856c42d011","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Stephen Kenny szerint a szurkolók reakciója az egész országra rossz fényt vet.","shortLead":"Stephen Kenny szerint a szurkolók reakciója az egész országra rossz fényt vet.","id":"20210609_ir_kapitany_magyarok_kifutyultek_leterdelo_ir_jatekos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f042a095-b02d-4486-9f57-2d856c42d011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f5e4bed-09a9-4b6f-b5b1-73ef8ba0e8a4","keywords":null,"link":"/sport/20210609_ir_kapitany_magyarok_kifutyultek_leterdelo_ir_jatekos","timestamp":"2021. június. 09. 12:11","title":"Érthetetlennek nevezte az ír kapitány, hogy a magyar drukkerek kifütyülték a letérdelő játékosait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f855be6a-0695-4cef-9f5c-ad4f4200e51c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egyelőre nem látni, milyen tervei lennének az ellenzéknek a kultúrával, de már vannak emberek, akiket kinéztek az irányítására – írja a HVG hetilap.","shortLead":"Egyelőre nem látni, milyen tervei lennének az ellenzéknek a kultúrával, de már vannak emberek, akiket kinéztek...","id":"20210609_kulturpolitika_ellenzek_hiller","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f855be6a-0695-4cef-9f5c-ad4f4200e51c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65762df9-2f00-4cd1-81d2-52c9e68e82dc","keywords":null,"link":"/kultura/20210609_kulturpolitika_ellenzek_hiller","timestamp":"2021. június. 09. 17:46","title":"Ha győz az ellenzék 2022-ben, Hiller Istvánra bízhatják a kultúrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fef4d53b-5545-4d3a-9857-613412114c59","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A berendezkedést apránként is fel lehet építeni, ha éveken át célirányosan alakítják át a jogszabályokat, ide-oda tolják a pénzeket, nyomást gyakorolnak a bíróságokra és az ügyészségekre, felszámolják a kellemetlenkedő sajtót és mindezek felett kinevelik az oligarchákat, írja a történész-újságíró.","shortLead":"A berendezkedést apránként is fel lehet építeni, ha éveken át célirányosan alakítják át a jogszabályokat, ide-oda...","id":"20210611_Anne_Applebaum_Az_illiberalizmus_egypartrendszer_allamcsiny_nelkul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fef4d53b-5545-4d3a-9857-613412114c59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4141d0cd-e7ea-43d9-830b-97d2bdf1260d","keywords":null,"link":"/360/20210611_Anne_Applebaum_Az_illiberalizmus_egypartrendszer_allamcsiny_nelkul","timestamp":"2021. június. 11. 07:30","title":"Anne Applebaum: Az illiberalizmus egypártrendszer államcsíny nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d4d70b4-7aba-4133-89a9-8091889b080c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Oktatási Hivatal a Népszava kérdését válaszolta meg.\r

","shortLead":"Az Oktatási Hivatal a Népszava kérdését válaszolta meg.\r

","id":"20210611_erettsegi_kihagyas_koronavirus_fertozes_karanten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d4d70b4-7aba-4133-89a9-8091889b080c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f08aa12d-90e0-4f66-b3e9-760fc1dd3623","keywords":null,"link":"/itthon/20210611_erettsegi_kihagyas_koronavirus_fertozes_karanten","timestamp":"2021. június. 11. 06:18","title":"Kiderült, hányan hagyták ki az érettségit önhibájukon kívül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e8946a2-c1d7-4e8d-9e97-53a1970126ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Wind Catcher (Szélfogó) rendszere nem csak a megtermelt energia miatt különleges. A gyártó azt állítja, sokkal hosszabb ideig használható, mint a hagyományos szélerőművek.","shortLead":"A Wind Catcher (Szélfogó) rendszere nem csak a megtermelt energia miatt különleges. A gyártó azt állítja, sokkal...","id":"20210610_wind_cather_szeleromu_elektromos_aram_haztartas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e8946a2-c1d7-4e8d-9e97-53a1970126ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78c7cf6d-2e25-42f8-b7e7-dd15c3351956","keywords":null,"link":"/tudomany/20210610_wind_cather_szeleromu_elektromos_aram_haztartas","timestamp":"2021. június. 10. 11:33","title":"Az Eiffel-toronynál is nagyobb szélerőművet terveztek, ha bejön, 80 ezer otthont láthat el árammal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7da8356-c310-4491-85d0-1834b78dc0c6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Felfrissült a design és a technika, illetve a típus nevéből kikopott az X karakter.","shortLead":"Felfrissült a design és a technika, illetve a típus nevéből kikopott az X karakter.","id":"20210610_teljesen_uj_arcot_kapott_az_opel_grandland","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7da8356-c310-4491-85d0-1834b78dc0c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aef970b-37b6-459d-978f-683ae39c6b10","keywords":null,"link":"/cegauto/20210610_teljesen_uj_arcot_kapott_az_opel_grandland","timestamp":"2021. június. 10. 07:59","title":"Teljesen új arcot és éjjellátó kamerát kapott az Opel Grandland","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]