„Tavaly októberben volt utoljára koncertünk. Június 17-én, a MiniFishingen lesz az első” – meséli Csordás Zita énekes és Balogh Gallusz gitáros, amikor arról kérdezem őket, hogyan telt a hazai zenészek számára annyira zaklatott és zűrös elmúlt másfél évük.

„Valamikor márciusban elkezdtünk próbálni, aztán amikor megint rosszabb lett a helyzet, abbahagytuk, nemrég lett volna egy próbánk, amit megbeszéltünk, de aztán elfelejtettük, mert annyira elszoktunk már az egésztől”, mondják. Nagy volt a kontraszt a 2019-es és a 2020-as évük között – 2019-ben nagyon sikeres évük volt, felléptek többek közt a világ egyik legmenőbb nyári fesztiválján, a barcelonai Primavera Soundon, de ott voltak a Szigeten is, aztán hirtelen otthon kellett ülniük szinte egy teljes évig.

A Mayberian Sanskülotts 2019-ban a Bánkitó Fesztiválon:

A zenekar sem tudott a megszokott módon működni ebben az időszakban. Otthon dolgoztak új ötleteken, Zita azt meséli, hogy ő, bár „nem a technika embere”, megtanult új házistúdiós fogásokat, hogy rögzíteni tudja a dalkezdeményeit, de azt érzi, nem jól áramlanak az energiák egy ilyen helyzetben, nem úgy, amikor normál helyzetben, „offline”, teljes fizikai valójukban állnak lent a próbateremben. Egyébként meg hozzáteszi, a vártnál kevésbé szenvedte meg a lezárások időszakát, „nincs már bennem igény, hogy minden este a fejemen pörögjek egy buliban”.

Azonban nem alkotás nélkül teltek el ezek a hónapok. Nem csak azt a régi-új lemezt készítették el, amit most a hvg.hu-n bemutatunk, hanem a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház számára is készítettek zenét egy színdarabhoz, amelynek a bemutatóját azonban elhalasztották a járványhelyzet miatt. És elkészült a Rekult II. című album, amely a 2020 nyarán megjelent – részben az egy évvel ezelőtti lezárások előtt felvett – Rekult I. ikerlemeze.

Csordás Zita, a Mayberian Sanskülotts énekese. Megidézik a korai éveik szellemét. © Varjas Ádám

Mind a kettő önfeldolgozás-lemez, melyekre a zenekar nagyon korai időszakában még kazettás magnóra rögzített, korábban csak nagyon rossz minőségben közkézen forgó dalaikat vették fel újra.

„Ez a kettő eredetileg egy lemez lett volna – meséli Gallusz –, de aztán úgy alakult, hogy tavaly csak a korábban tervezett lemez felét, a tavaly megjelent albumot tudtuk felvenni. A most megjelenő albumon pedig tavaly év végén, a második és a harmadik hullám között kezdtünk el dolgozni.”

Kell-e egy adott korszakban, adott helyzetben felvett dalokat újra felvenni? Hozzá kell-e nyúlni műalkotások eredeti kontextusához? Szóval, hogy mi szólt a most megjelenő lemez mellett – vagy esetleg ellen.

„Nagyon sok rajongó panaszkodott, hogy ezeket a dalokat rohadtul szeretik, de egyszerűen nem bírják őket hallgatni, a korabeli felvételek minősége miatt. Mi meg úgy voltunk vele, hogy legyenek már meg ezek normális minőségben. Még akkor is, ha nagyon szeretem azokat a felvételeket – mondja Zita. – Kicsit féltem, hogy ezek a számok csak azért jók, mert olyan bájosan bénán recsegősek voltak – de nem, működnek így is. Persze az is van, hogy közben az évek alatt már zenekari felállásban is játszottuk őket. Ezért is van az, hogy az egyik lemezen csak ketten vagyunk Gallusszal, hogy így is megidézzük azt az időszakot, a másikra meg olyanokat válogattunk, amiket meg már játszottunk zenekarral. A végeredmény még nekem is tetszik, pedig nekem semmi se jó.”

A Rekult II borítója © Mayberian Sanskülotts

A Mayberian Sanskülotts 2010-ben alakult, eredetileg duóként, később alakult át négy-, öt-, majd hattagú zenekarrá. Azt mesélik, hogy már az első, duóban adott koncertjeiken is érezték, hogy vágynának a rendes, zenekari felállásra, aztán ösztönösen, lépésről alakult át az együttes.

„Eléggé behatárolt bennünket a duó-felállás. Kihoztuk belőle gyorsan a maximumot. Nem vagyunk virtuózok, teljes zenekar kellett ahhoz, hogy tényleg jól szóljanak az ötleteink. Meg olyan zenéket is hallgattunk, amik klasszikus, zenekari felállásban készültek, és olyan zenét akartunk mi is csinálni. Arra persze nagyon ügyeltünk, hogy ne kezdjük el túlokoskodni a zenélést azzal, hogy rendes zenekarrá váltunk. Hallgatunk persze olyan zenéket is, amikben érvényesül a komoly hangszeres tudás, de nekünk ez az egyszerűbb, rétegzettebb világ és hangulat áll jól. Ma már kiváló zenészek játszanak velünk, de néha vissza kell magunkat fogni.”

Mayberian Sanskülotts © Mayberian Sanskülotts

Korai magánmitológiájuk egyik fontos eleme Káposztásmegyer, Zita ott lakott, ott készültek el a Mayberian első dalai. Na, de mit adott nektek a lakótelep és a külváros? „Én imádom azt a helyet, vissza is költöznék akár, csak drágák a lakások – meséli Zita. – Inspiráló hely volt, egy különös külváros. Egy erdővel szemben laktunk, sokat sétáltam a környéken, körben fák, mintha más lenne a levegő is, mindig pár fokkal hűvösebb van, mint bent a városban. Rengeteget utaztam, sok idő volt mire kiértem a városból, és egy csomó dalszöveget írtam ez idő alatt. Az is az identitásom része volt, fontos volt nekem, hogy egy proli családban nőttem föl, és egy külvárosból jövök.”

Mindeközben már új ötleteken is dolgoznak. „Vannak új dalok, csak úgy nehéz volt haladni, hogy nem próbáltunk. A terv az, hogy nyáron nekiállunk, és ezeken fogunk dolgozni. És persze lesznek koncertjeink is. És várjuk, hogy szeptemberben talán bemutatják azt a színdarabot is, amihez zenét írtunk. Egyébként pedig annak a zenei anyagával is vannak terveink”.

Itt van tehát az új Mayberian Sanskülotts-album, a Rekult II, első alkalommal a hvg.hu-n (ide kattintva is meghallgatható):

Az album június 18-től minden platformon elérhető. A zenekar a lemezt ősszel mutatja be, ez lesz a Mayberian Sanskülotts első 2021-es budapesti koncertje.