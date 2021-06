Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"51bbb1e0-d2b8-43d9-b2e8-79404d5be71c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az SZFE-ről szóló beszédet mondott Kizlinger Lilla Berlinben, amikor átvette Ezüst Medve-díját.","shortLead":"Az SZFE-ről szóló beszédet mondott Kizlinger Lilla Berlinben, amikor átvette Ezüst Medve-díját.","id":"20210615_Ez_a_film_szabadon_keszult_ami_ritkasag_Magyarorszagon_kizlinger_lilla_free_szfe_berlinale_ezust_medve_beszed","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51bbb1e0-d2b8-43d9-b2e8-79404d5be71c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35a54d16-7d4b-4701-b2f7-3de25519a5d3","keywords":null,"link":"/kultura/20210615_Ez_a_film_szabadon_keszult_ami_ritkasag_Magyarorszagon_kizlinger_lilla_free_szfe_berlinale_ezust_medve_beszed","timestamp":"2021. június. 15. 09:25","title":"„Ez a film szabadon készült, ami ritkaság Magyarországon”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b92de05-72de-486c-956f-d068c4234de4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az RTL Klub Magyarország közleményben tiltakozik a kedden a parlament elé kerülő pedofíliaellenes jogszabály-tervezet ellen, amely a módosítókkal összemossa a nemi identitást a pedofíliával.\r

\r

","shortLead":"Az RTL Klub Magyarország közleményben tiltakozik a kedden a parlament elé kerülő pedofíliaellenes jogszabály-tervezet...","id":"20210614_RTL_A_tervezett_szabalyozas_kirekeszti_a_szexualis_kisebbsegeket_a_tomegmediabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b92de05-72de-486c-956f-d068c4234de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4226049-4c7a-44bc-81f1-e8392d4e1a47","keywords":null,"link":"/elet/20210614_RTL_A_tervezett_szabalyozas_kirekeszti_a_szexualis_kisebbsegeket_a_tomegmediabol","timestamp":"2021. június. 14. 12:03","title":"RTL: Tiltólistára kerülhetnek a Bridget Jones- és a Harry Potter-filmek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d57cc6-07a7-4a8d-8096-ccafcae680c9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Anglia 1-0-ra legyőzte Horvátországot az Európa-bajnokságon, ezzel először tudott nyitómeccset nyerni a tornák történetében. Jude Bellinghamnek köszönhetően egy korrekord is megdőlt.","shortLead":"Anglia 1-0-ra legyőzte Horvátországot az Európa-bajnokságon, ezzel először tudott nyitómeccset nyerni a tornák...","id":"20210613_Anglia_tortenelmi_gyozelmet_aratott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46d57cc6-07a7-4a8d-8096-ccafcae680c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e89b253d-bda0-485f-81e3-33927afb502f","keywords":null,"link":"/sport/20210613_Anglia_tortenelmi_gyozelmet_aratott","timestamp":"2021. június. 13. 17:16","title":"Anglia történelmi győzelmet aratott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ccc2919-5a86-4e37-92a9-f898e02f0e8d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Egyelőre megfigyelés alatt tartják, de csütörtöki meccsükön már szeretné személyesen biztatni a csapattársait.","shortLead":"Egyelőre megfigyelés alatt tartják, de csütörtöki meccsükön már szeretné személyesen biztatni a csapattársait.","id":"20210614_christian_eriksen_dan_valogatott_szivmegallas_korhaz_foci_eb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ccc2919-5a86-4e37-92a9-f898e02f0e8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5da546d3-a7fd-4b9e-97ca-1ffdbf0b8876","keywords":null,"link":"/elet/20210614_christian_eriksen_dan_valogatott_szivmegallas_korhaz_foci_eb","timestamp":"2021. június. 14. 09:59","title":"Kórházban marad Eriksen, próbálják megérteni, mi történt vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31a31107-150b-4dce-8c26-384e6d03903a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hárommilliárd forintot jegyzett le pár óra alatt elektromos autóra vágyó 1500 vevő. ","shortLead":"Hárommilliárd forintot jegyzett le pár óra alatt elektromos autóra vágyó 1500 vevő. ","id":"20210615_Ugy_tunik_akarmekkora_a_tamogatasi_keret_az_elektromos_autokra_azonnal_elfogy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31a31107-150b-4dce-8c26-384e6d03903a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81a4049b-4275-42d9-a1e0-d53fec1c31d3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210615_Ugy_tunik_akarmekkora_a_tamogatasi_keret_az_elektromos_autokra_azonnal_elfogy","timestamp":"2021. június. 15. 14:21","title":"Úgy tűnik, akármekkora a támogatási keret az elektromos autókra, azonnal elfogy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25194bd1-faf3-4f2f-a414-afab945116a3","c_author":"Fekő Ádám","category":"sport","description":"A franciaországi eufória után gyorsan kiderült, hogy egy jól sikerült Európa-bajnokság nem oldja meg a magyar futball problémáit.","shortLead":"A franciaországi eufória után gyorsan kiderült, hogy egy jól sikerült Európa-bajnokság nem oldja meg a magyar futball...","id":"20210615_eb2016_valogatott_mi_lett_veluk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25194bd1-faf3-4f2f-a414-afab945116a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1d9e68b-a94e-40e2-87db-3ac3f9cbc32e","keywords":null,"link":"/sport/20210615_eb2016_valogatott_mi_lett_veluk","timestamp":"2021. június. 15. 11:45","title":"Mi lett 2016 magyar Eb-hőseivel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23c27938-7fa1-4e13-9dd7-209efaf21e9d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kijött egy videoklip a hamarosan mozikba kerülő Űrpiknik című filmhez. Walters Lili és a Freakin' Disco előadásában hallhatjuk Zalatnay Sarolta Fekete árnyék című számát. ","shortLead":"Kijött egy videoklip a hamarosan mozikba kerülő Űrpiknik című filmhez. Walters Lili és a Freakin' Disco előadásában...","id":"20210614_Zalatnay_Sarolta_meg_mindig_kul__feldolgoztak_egy_1971es_szamat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23c27938-7fa1-4e13-9dd7-209efaf21e9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3f2cb44-25af-4106-939f-fcaa931c9f2b","keywords":null,"link":"/kultura/20210614_Zalatnay_Sarolta_meg_mindig_kul__feldolgoztak_egy_1971es_szamat","timestamp":"2021. június. 14. 11:56","title":"Zalatnay Sarolta még mindig kúl – feldolgozták egy 1971-es számát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfa77b26-79f9-408c-9e3a-dca14bdfb0b5","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem engedik be a keleti vakcinával oltott magyarokat? Nem teszik zsebre a nyugati országok, amit a miniszterelnök-helyettestől kapnak válaszul. Semjén Zsolt magyar hangja ezúttal Litkai Gergely. Magyar földre magyar szopornyica elleni oltást!","shortLead":"Nem engedik be a keleti vakcinával oltott magyarokat? Nem teszik zsebre a nyugati országok, amit...","id":"20210614_A_Duma_Aktual_megszerezte_Semjen_Zsolt_beszedet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfa77b26-79f9-408c-9e3a-dca14bdfb0b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e19e6c85-120d-4397-b809-dd65b696f9da","keywords":null,"link":"/360/20210614_A_Duma_Aktual_megszerezte_Semjen_Zsolt_beszedet","timestamp":"2021. június. 14. 19:00","title":"Most a rénszarvas lóbálja a helikoptert – a Duma Aktuál megszerezte Semjén Zsolt beszédét ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]