1961 nyarán jelentett Ruttaki Éváról „Jenei” fedőnéven Máriássy Félix rendező, akivel a színésznő több filmben is együtt dolgozott. Mindez az Állambiztonsági Szervezetek Történeti Levéltára által hatvan évvel később nyilvánosságra hozott dokumentumból derül ki – írja a Blikk.

Máriássy ügynökmúltjáról Gervai András írt Fedőneve: szocializmus. Művészek, ügynökök, tartótisztek című könyvében. Most kiderült, hogy pontosan mit jelentett „Jenei” Ruttkai Éváról. A dokumentumot szemlézve a Blikk azt írja, a besúgó pénzéhesnek írta le a színésznőt a jelentéseiben, bírálta a viselkedését, kitárgyalta a megromlott házasságát, és úgy vélte, férjével, Gábor Miklóssal „egyenesen rohasztó hatással voltak a fiatalokra”. „Állandóan anyagi gondokkal küzdenek, és mindenfelé panaszolják, hogy mennyire nincsenek megfizetve. Jenei úgy véli, a színésznő a Kossuth-díjnak sem örült igazán. Kifejtette neki, az ilyen őt már nem lelkesíti fel. Audrey Hepburnt irigyli, mert ő nem 35 ezer forintot kap egy díjért” – idézi a Blikk az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának szemléjét.

Gervai András még 2010-ben a könyve megjelenése apropóján beszélt a hvg.hu-nak arról, hogy elsődleges célja volt, hogy megmutassa: a rendszert nem kis részben a besúgás, árulás és a retorzióktól való félelem tartotta össze. A Ruttkai Éváról is besúgó Máriássy Félix ugyanakkor szerinte „túlteljesített”.

„Jelentős művész volt, tehát nem arról van szó, hogy esetleg az érvényesülése érdekében működött együtt az állambiztonsági szolgálatokkal. Végül is nem tudjuk, hogy miért és hogyan szervezték be, kényszerítették vagy önként vállalta a munkát. Akárhogy is, megdöbbentő jó néhány jelentésének a hangja, stílusa, a besúgottjai, gyakran legközelebbi munkatársai iránti érzékelhető ellenszenve, irigysége, vagy adott esetben akár a gyűlölete. Mindez annál is szomorúbb, mert a tanítványai nagyon szerették, felnéztek rá” – mondta a hvg.hu-nak adott interjúban.

A Blikk megkérdezte Lukács Sándor színművészt, vajon mesélt-e neki a vele együtt dolgozó és kitűnő viszonyban lévő legenda ezekről az időkről. Egyáltalán tudomása volt-e arról, hogy minden mozdulatát árgus szemek figyelik, amelyből aztán később igencsak kritikus hangvételű jellemzések és leírások készülnek.

„Most hallok erről először, és megdöbbent. Imádtam Évát. Soha életemben nem hallottam erről beszélni, pedig meghitt, remek kapcsolatban voltam vele. Főleg az Orfeusz alászáll című darab után, amiben együtt játszottunk. Valószínűleg nem tudott ő erről, hogy milyen gaz dolgok folytak körülötte” – mondta a Blikknek Lukácsi Sándor. Szintén megdöbbenésének adott hangot Bodrogi Gyula: „Máriássy ügynök lett volna? Sosem gondoltam volna, csak keveset dolgoztunk együtt, de fel sem vetődött bennem ilyesmi. Ráadásul szerette a szakma, csak jókat mondtak róla. Bizonyára mindenkihez eljutott volna, ha kiderül, hogy beszervezték. Nagyon érdekes, főleg ilyen történelmi távlatból és pont az Éváról.”

