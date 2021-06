Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6d617e8d-9446-474e-baf9-64f7245c35c0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elsőtől az utolsó csavarig új fejlesztésnek tekinthető Astra hivatalos leleplezésére még az idén sor kerül, de mi már most megmutatjuk, hogyan nézhet ki a rüsselsheimi típus.","shortLead":"Az elsőtől az utolsó csavarig új fejlesztésnek tekinthető Astra hivatalos leleplezésére még az idén sor kerül, de mi...","id":"20210615_igy_mutathat_a_teljesen_uj_opel_astra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d617e8d-9446-474e-baf9-64f7245c35c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c6595f9-4d77-4ddf-b0d5-fb7bdd3b9e7b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210615_igy_mutathat_a_teljesen_uj_opel_astra","timestamp":"2021. június. 15. 11:21","title":"Így mutathat a teljesen új Opel Astra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ab90f3c-7445-4fa3-9f6b-a61aaf087fa1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Több nekifutás és sok politikai csatározás után elkezdődött a Lánchíd felújítása.","shortLead":"Több nekifutás és sok politikai csatározás után elkezdődött a Lánchíd felújítása.","id":"20210615_lanchid_lezaras_karacsony_walter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ab90f3c-7445-4fa3-9f6b-a61aaf087fa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e9594cd-a419-4f7e-ab14-e0aae7217a5a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210615_lanchid_lezaras_karacsony_walter","timestamp":"2021. június. 16. 12:25","title":"Karácsony Gergely a budapestiek türelmét kéri és előre köszöni a Lánchíd felújításához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5df6109-6ff7-4947-add4-ab293850fb58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A CÖF-CÖKA elnöke azt is mondta, hogy a honvédők akaratára megalakítják a Civil Igazságtételi Bizottságot.","shortLead":"A CÖF-CÖKA elnöke azt is mondta, hogy a honvédők akaratára megalakítják a Civil Igazságtételi Bizottságot.","id":"20210616_csizmadia_laszlo_cof_coka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5df6109-6ff7-4947-add4-ab293850fb58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe4c9346-2db8-4a5b-8c11-9c9661f5e400","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_csizmadia_laszlo_cof_coka","timestamp":"2021. június. 16. 10:11","title":"Csizmadia László szerint itt az ideje, hogy a „balliberális országfosztás” nyomába eredjenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61a4170d-057c-4c38-a0eb-ff9a3da62d72","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A céget 100 millió forintra bírságolta a versenyhivatal.","shortLead":"A céget 100 millió forintra bírságolta a versenyhivatal.","id":"20210616_fertotlenito_gvh_birsag_szloven_ceg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61a4170d-057c-4c38-a0eb-ff9a3da62d72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f88400b0-0d22-4389-856e-f4ded150cff4","keywords":null,"link":"/kkv/20210616_fertotlenito_gvh_birsag_szloven_ceg","timestamp":"2021. június. 16. 12:13","title":"Magyaroknak árult vírusölőnek mondott szereket egy szlovén cég, de a vevők sima vizet kaptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7412edb3-4ab9-410f-b29b-4e26b9ae95aa","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Felborult a pálya, de a spanyolok képtelenek voltak mit kezdeni a svéd védelemmel.","shortLead":"Felborult a pálya, de a spanyolok képtelenek voltak mit kezdeni a svéd védelemmel.","id":"20210614_spanyol_sved_euro2020_eb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7412edb3-4ab9-410f-b29b-4e26b9ae95aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff105d5f-2a7c-4a94-91c8-03d7ccdabba3","keywords":null,"link":"/sport/20210614_spanyol_sved_euro2020_eb","timestamp":"2021. június. 14. 23:01","title":"Hiába egykapuztak a spanyolok, 0-0-t játszottak Svédországgal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13d5d8a6-7587-4cf6-9810-ee7d2d5b4c70","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem volt szükség tüdőtranszplantációra, most a rehabilitáció következik Bányai Gábornál.","shortLead":"Nem volt szükség tüdőtranszplantációra, most a rehabilitáció következik Bányai Gábornál.","id":"20210614_banyai_gabor_gyogyulas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13d5d8a6-7587-4cf6-9810-ee7d2d5b4c70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"268ee870-b9b4-41c9-b082-21a67113faa0","keywords":null,"link":"/itthon/20210614_banyai_gabor_gyogyulas","timestamp":"2021. június. 14. 19:04","title":"111 nap kórház után meggyógyult a koronavírusos fideszes képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"603f33f7-4ee6-4606-9d3e-b50ec5168e8c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányok kötelessége az emberi jogok és az LMBTQI+ közösség jogainak védelme lenne - írják.","shortLead":"A kormányok kötelessége az emberi jogok és az LMBTQI+ közösség jogainak védelme lenne - írják.","id":"20210615_amerikai_nagykovetseg_tiltakozas_homofobtorveny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=603f33f7-4ee6-4606-9d3e-b50ec5168e8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce7a2fc9-ea71-488e-a291-9186ea5bdd4e","keywords":null,"link":"/itthon/20210615_amerikai_nagykovetseg_tiltakozas_homofobtorveny","timestamp":"2021. június. 15. 19:05","title":"A homofóbtörvény miatt aggódik az amerikai nagykövetség is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f4d165e-767a-4444-bb2c-1f0736ac2998","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar válogatott egyese az egyik legjobbnak számít a tornán az európai topligákban játszó kapusok között. ","shortLead":"A magyar válogatott egyese az egyik legjobbnak számít a tornán az európai topligákban játszó kapusok között. ","id":"20210615_Gulacsi_Peter_Eb_kapus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f4d165e-767a-4444-bb2c-1f0736ac2998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d34a450c-a34a-4bcd-9233-67e635882195","keywords":null,"link":"/sport/20210615_Gulacsi_Peter_Eb_kapus","timestamp":"2021. június. 15. 15:48","title":"Gulácsi Péter a legjobb mutatókkal rendelkező Eb-kapusok közé került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]