[{"available":true,"c_guid":"1b800fcf-8071-40f0-a243-28a38c131b3b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Clément Beaune európai ügyekért felelős államtitkár szerint Németország is támogatja, hogy tárgyaljanak a törvényről.\r

","shortLead":"Clément Beaune európai ügyekért felelős államtitkár szerint Németország is támogatja, hogy tárgyaljanak a törvényről.\r

","id":"20210616_Franciaorszag_targyalas_Europai_Unio_homofobtorveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b800fcf-8071-40f0-a243-28a38c131b3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"171eace1-72ca-466e-b385-f1011ba0876e","keywords":null,"link":"/vilag/20210616_Franciaorszag_targyalas_Europai_Unio_homofobtorveny","timestamp":"2021. június. 16. 17:07","title":"Franciaország tárgyalást kezdeményez az Európai Unióban a magyar homofóbtörvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba821634-0f6f-44e6-afe8-dbf2a3e9d3d1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hengerelt az olasz csapat hazai pályán – percről percre követjük a 2021-es Európa-bajnokság hatodik napját is. ","shortLead":"Hengerelt az olasz csapat hazai pályán – percről percre követjük a 2021-es Európa-bajnokság hatodik napját is. ","id":"20210616_eb_pp","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba821634-0f6f-44e6-afe8-dbf2a3e9d3d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04987a37-7fdc-47b2-a1a8-3e5f18f026bc","keywords":null,"link":"/sport/20210616_eb_pp","timestamp":"2021. június. 16. 09:37","title":"Ez történt az Eb második csoportkörének első játéknapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d9dd5d7-644b-44a5-a867-e20c0636b383","c_author":"SAP","category":"brandcontent","description":"Az SAP SAPPHIRE NOW 2021 eseményen kiderült, hogy a siker kulcsa az üzleti közösségekben, a digitalizációban és a környezettudatosságban rejlik. Ám ami ennél is fontosabb lehet: az adat, amit ha okosan dolgozunk fel az üzleti intelligenciára és az új generációs szoftverekre támaszkodva, akár a jövőbe is láthatunk vele.","shortLead":"Az SAP SAPPHIRE NOW 2021 eseményen kiderült, hogy a siker kulcsa az üzleti közösségekben, a digitalizációban és...","id":"20210616_5_millional_tobb_vallalkozast_formalna_halozatta_a_szoftverorias_SAP","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d9dd5d7-644b-44a5-a867-e20c0636b383&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88d06cca-412b-4ee0-adb9-1cb6934b6130","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210616_5_millional_tobb_vallalkozast_formalna_halozatta_a_szoftverorias_SAP","timestamp":"2021. június. 16. 07:30","title":"5 milliónál több vállalkozást formálna hálózattá a szoftveróriás, hogy elhozza a jövőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"746b1b43-74d1-47a5-97c2-1c059bbc71ed","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Könnyen lehet, hogy hamarosan ötössel fog kezdődni az üzemanyagok literenkénti ára.","shortLead":"Könnyen lehet, hogy hamarosan ötössel fog kezdődni az üzemanyagok literenkénti ára.","id":"20210617_Evtizedes_benzin_es_gazolajarrekord_torhet_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=746b1b43-74d1-47a5-97c2-1c059bbc71ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dcff8fb-00be-4c2a-982c-b4e8ba3adf38","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210617_Evtizedes_benzin_es_gazolajarrekord_torhet_meg","timestamp":"2021. június. 17. 11:28","title":"Évtizedes benzin- és gázolajárrekord dőlhet meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef993c84-cd23-4b6f-9627-bf1b921b6d51","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újra kell tárgyalni azt az ügyet, amiben felmentették Marián Kočner nagyvállalkozót a gyilkosság megrendelésének vádja alól.\r

\r

","shortLead":"Újra kell tárgyalni azt az ügyet, amiben felmentették Marián Kočner nagyvállalkozót a gyilkosság megrendelésének vádja...","id":"20210615_kuciakgyilkossag_itelet_ervenytelen_marian_kocner","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef993c84-cd23-4b6f-9627-bf1b921b6d51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bb0bfa5-7799-467d-87f0-fa53fd38e982","keywords":null,"link":"/vilag/20210615_kuciakgyilkossag_itelet_ervenytelen_marian_kocner","timestamp":"2021. június. 15. 19:32","title":"Érvénytelenítették a Kuciak-gyilkosság megrendelésével vádolt vállalkozó felmentését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95bf9312-953c-4440-8e46-4635eadb4cfe","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kihajózott kedd hajnalban az angliai Plymouthból a Mayflower nevű robothajó, amely legénység és utasok nélkül fogja átszelni az Atlanti-óceánt, hogy végighajózzon a 401 évvel ezelőtt Angliából Amerikába útnak indult szintén Mayflower nevű vitorlás útvonalán.","shortLead":"Kihajózott kedd hajnalban az angliai Plymouthból a Mayflower nevű robothajó, amely legénység és utasok nélkül fogja...","id":"20210615_robothajo_mayflower_vitorlas_atlanti_oceani_atkelese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95bf9312-953c-4440-8e46-4635eadb4cfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f51eebf-7a7b-4acd-a037-e3fbab4e9b0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210615_robothajo_mayflower_vitorlas_atlanti_oceani_atkelese","timestamp":"2021. június. 15. 21:43","title":"401 évvel később: Ma elindult egy robothajó, hogy eljusson Angliából Amerikába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"433a0c14-2205-447d-9b83-18f98a338aaa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Maine és New Hampshire államban több tucat ember panaszkodott arra, hogy strandolás után valami feketére színezte a talpukat. A jelenséget moszat- vagy hínárlegyek okozták.","shortLead":"Maine és New Hampshire államban több tucat ember panaszkodott arra, hogy strandolás után valami feketére színezte...","id":"20210616_hinar_moszat_legy_strand_part_amerika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=433a0c14-2205-447d-9b83-18f98a338aaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01244719-cead-4a42-8719-c0e41c5fd04d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210616_hinar_moszat_legy_strand_part_amerika","timestamp":"2021. június. 16. 11:42","title":"Fekete lett a strandolók lába Amerikában, de nem a homok és nem is a víz miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba355e3d-ae92-42c6-8451-c5aaeabd61ed","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Steven Spielberg rendező és a forgatókönyvírói és produceri székbe átülő George Lucas negyven évvel ezelőtt arra vállalkoztak, hogy elkészítsék az abszolút kalandfilmet. A végeredmény több mint félmilliárd dollár bevétel és a filmtörténelem egyik legrégebben futó és legkedveltebb filmsorozata lett.","shortLead":"Steven Spielberg rendező és a forgatókönyvírói és produceri székbe átülő George Lucas negyven évvel ezelőtt arra...","id":"202123_indiana_jones_40__kalandban_verhetetlen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba355e3d-ae92-42c6-8451-c5aaeabd61ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dda0328-a998-4b4d-a257-028a37c59ac6","keywords":null,"link":"/360/202123_indiana_jones_40__kalandban_verhetetlen","timestamp":"2021. június. 15. 17:00","title":"Kalandban verhetetlen: 40 éves az Indiana Jones","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]