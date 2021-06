Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"550f15d6-b462-4e79-8e12-322e1de91f04","c_author":"BI","category":"elet","description":"Egy sor irodalom-tananyagot közvetlenül is érinthetnek a napokban elfogadott pedofilellenes és egyben melegellenes törvény sokszor nehezen értelmezhető passzusai.



","shortLead":"Egy sor irodalom-tananyagot közvetlenül is érinthetnek a napokban elfogadott pedofilellenes és egyben melegellenes...","id":"20210617_A_kotelezo_olvasmanyokat_is_at_kell_irni_a_homofobtorveny_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=550f15d6-b462-4e79-8e12-322e1de91f04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4928c42b-cc8a-4518-b186-567de70fbfa9","keywords":null,"link":"/elet/20210617_A_kotelezo_olvasmanyokat_is_at_kell_irni_a_homofobtorveny_utan","timestamp":"2021. június. 17. 15:33","title":"A kötelező olvasmányok listáját is át kell írni a melegellenestörvény után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef4192ef-be48-4e11-a273-989f9ea705a3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég többek között a közmédia tartalmait kezelő rendszert fejlesztheti.","shortLead":"A cég többek között a közmédia tartalmait kezelő rendszert fejlesztheti.","id":"20210617_megbizas_mtva_4ig","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef4192ef-be48-4e11-a273-989f9ea705a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13b73b18-a0b1-4bf9-bf02-5f7d08980d88","keywords":null,"link":"/kkv/20210617_megbizas_mtva_4ig","timestamp":"2021. június. 17. 13:06","title":"Most az MTVA-tól húzott be többmilliárdos megbízást a 4iG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ccc2919-5a86-4e37-92a9-f898e02f0e8d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az eszközt szívmegállás után szokták beültetni, hogy szabályozza, vagy vészhelyzet esetén újraindítsa a szívműködést.","shortLead":"Az eszközt szívmegállás után szokták beültetni, hogy szabályozza, vagy vészhelyzet esetén újraindítsa a szívműködést.","id":"20210617_defibrillator_christian_eriksen_foci_eb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ccc2919-5a86-4e37-92a9-f898e02f0e8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7491957c-9a5c-4382-a42a-18476a8a6a6d","keywords":null,"link":"/sport/20210617_defibrillator_christian_eriksen_foci_eb","timestamp":"2021. június. 17. 11:16","title":"Beültetett defibrillátort kap Christian Eriksen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9e278d9-1770-47a8-94ed-073d73137162","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A portugál a magyar meccs előtt fintorogva odébb tolta a kólásüvegeket, majd azt kérte: igyunk inkább vizet.","shortLead":"A portugál a magyar meccs előtt fintorogva odébb tolta a kólásüvegeket, majd azt kérte: igyunk inkább vizet.","id":"20210616_coca_cola_christiano_ronaldo_kola_viz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9e278d9-1770-47a8-94ed-073d73137162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd28d240-bc08-4f22-8a80-5b0addf949de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210616_coca_cola_christiano_ronaldo_kola_viz","timestamp":"2021. június. 16. 09:09","title":"Megrángatta a Coca-Cola árfolyamát Ronaldo üvegpakolgatós akciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a762901-a223-4144-a708-88633e83291b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A RTL hétfőn közzétett tiltakozásához további öt médiapiaci szereplő is csatlakozott, akik szerint a jogszabály sérti a sajtószabadságot és kirekesztő.","shortLead":"A RTL hétfőn közzétett tiltakozásához további öt médiapiaci szereplő is csatlakozott, akik szerint a jogszabály sérti...","id":"20210615_homofob_torveny_rtl_klub_hbo_viacomcbs_mediavallalatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a762901-a223-4144-a708-88633e83291b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b0e5598-a205-4a9c-accd-a627e4b2e201","keywords":null,"link":"/elet/20210615_homofob_torveny_rtl_klub_hbo_viacomcbs_mediavallalatok","timestamp":"2021. június. 15. 18:42","title":"Az HBO és több hazai médiavállalat is tiltakozik a homofóbtörvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Napközben már lehet 30 fok fölötti idő, de éjszaka még lehűl a levegő.","shortLead":"Napközben már lehet 30 fok fölötti idő, de éjszaka még lehűl a levegő.","id":"20210616_omsz_idojaras_elorejelzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b7274c5-9189-4e2f-9b79-016c1eea712e","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_omsz_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2021. június. 16. 05:48","title":"Szerdán és csütörtökön csak kellemes meleg lesz, péntektől jöhet a nagy hőség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa9e713-3670-4054-b31e-3d90d43384f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook több olyan eszközt is ad a csoportadminisztrátorok kezébe, ami segíthet visszafogni a sértegető, bántó hozzászólásokat, bejegyzéseket.","shortLead":"A Facebook több olyan eszközt is ad a csoportadminisztrátorok kezébe, ami segíthet visszafogni a sértegető, bántó...","id":"20210616_facebook_csoport_uj_funkcio_beszelgetes_sertegetes_zaklatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0aa9e713-3670-4054-b31e-3d90d43384f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70a62473-d2ae-4ae2-9f19-5adfffc54110","keywords":null,"link":"/tudomany/20210616_facebook_csoport_uj_funkcio_beszelgetes_sertegetes_zaklatas","timestamp":"2021. június. 16. 19:03","title":"Új funkciók jönnek a Facebookra, a csoportokban lesznek majd nagyon hasznosak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"430ecd55-7ad9-4524-8c94-b60fb1ffbdb7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Polarstern német kutatóhajó 150 TB adatot és több mint ezer jégmintát gyűjtött be, hogy kiderítsék a szakemberek, miként alakul a jég olvadása az Északi-sarkon.","shortLead":"A Polarstern német kutatóhajó 150 TB adatot és több mint ezer jégmintát gyűjtött be, hogy kiderítsék a szakemberek...","id":"20210615_polarstern_kutatas_eszaki_sarki_jeg_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=430ecd55-7ad9-4524-8c94-b60fb1ffbdb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05d0415e-12e1-4ab7-b60c-246c6abe713c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210615_polarstern_kutatas_eszaki_sarki_jeg_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","timestamp":"2021. június. 15. 20:03","title":"Soha nem húzódott olyan gyorsan vissza az észak-sarki tengeri jég, mint 2020 nyarán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]