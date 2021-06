Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"041798e5-ba5d-4943-80bf-cd0a0546431d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Már 11 csapat biztosította helyét az Európa-bajnokság 16 legjobbja között. Egy müncheni győzelemmel Magyarország is ott lenne.","shortLead":"Már 11 csapat biztosította helyét az Európa-bajnokság 16 legjobbja között. Egy müncheni győzelemmel Magyarország is ott...","id":"20210622_Ha_nyerunk_Nemetorszagban_biztosan_tovabbjutunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=041798e5-ba5d-4943-80bf-cd0a0546431d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dc8cdc7-a23e-44bb-b53b-8cf2f3956e24","keywords":null,"link":"/sport/20210622_Ha_nyerunk_Nemetorszagban_biztosan_tovabbjutunk","timestamp":"2021. június. 22. 05:58","title":"Ha nyerünk Németországban, biztosan továbbjutunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az érintettek leginkább Romániában és Szerbiában próbálkoznak, mert ott szinte mindenki sikerrel jár. A külföldi oltakozás oka, hogy vannak, akiknél nem mutatható ki ellenanyag.","shortLead":"Az érintettek leginkább Romániában és Szerbiában próbálkoznak, mert ott szinte mindenki sikerrel jár. A külföldi...","id":"20210621_pfizer_sinopharm_kinai_vakcina_oltas_kulfold_romania_szerbia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c52b844c-e0d2-4672-93ff-9503e8f9f7af","keywords":null,"link":"/tudomany/20210621_pfizer_sinopharm_kinai_vakcina_oltas_kulfold_romania_szerbia","timestamp":"2021. június. 21. 19:55","title":"Egyre több kínai oltást kapott magyar megy külföldre Pfizer-vakcináért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7defde91-cf71-4ff3-a4bd-bd0ba38245fb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A sötét anyag minden kétséget kizáró hiányát azonosította az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA Hubble űrteleszkópja egy ultradiffúz galaxisban.","shortLead":"A sötét anyag minden kétséget kizáró hiányát azonosította az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA Hubble űrteleszkópja...","id":"20210621_ngc1052df2_ultradiffuz_galaxis_sotet_anyag_hianya_hubble","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7defde91-cf71-4ff3-a4bd-bd0ba38245fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74c91840-36e2-4c83-8651-2234adc11457","keywords":null,"link":"/tudomany/20210621_ngc1052df2_ultradiffuz_galaxis_sotet_anyag_hianya_hubble","timestamp":"2021. június. 21. 11:03","title":"Olyan furcsa galaxist talált a Hubble, hogy a tudósok sem értik, mi történhet odaát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c462c14a-b2dc-465b-b061-0cc12456e186","c_author":"HVG","category":"360","description":"Forradalmasíthatja a túl korán, kis súllyal született babák intenzív ellátásának gyakorlatát a WHO kutatócsoportjának eredménye.","shortLead":"Forradalmasíthatja a túl korán, kis súllyal született babák intenzív ellátásának gyakorlatát a WHO kutatócsoportjának...","id":"124_ujszulottek_gondozas_a_borukon_erzik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c462c14a-b2dc-465b-b061-0cc12456e186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8902f4c0-9487-461f-803f-ddd383f46e90","keywords":null,"link":"/360/124_ujszulottek_gondozas_a_borukon_erzik","timestamp":"2021. június. 22. 10:00","title":"Van, ami jobban segítheti a koraszülöttek túlélését, mint az inkubátor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23a6c2f4-2225-45d4-a31e-708351a0b292","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai közösségi oldalon, a Weibón megjelent információk szerint a Xiaomi Mi CC 11, a Mi Mix 4, valamint a hajlítható kijelzős Mi Mix Fold 2 kapja majd meg a kijelző alá rejtett szelfikamerát.","shortLead":"A kínai közösségi oldalon, a Weibón megjelent információk szerint a Xiaomi Mi CC 11, a Mi Mix 4, valamint a hajlítható...","id":"20210621_xiaomi_kijelzo_ala_rejtett_szelfikmaera","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23a6c2f4-2225-45d4-a31e-708351a0b292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5ce5a91-d9fb-4df7-a139-b8758c964057","keywords":null,"link":"/tudomany/20210621_xiaomi_kijelzo_ala_rejtett_szelfikmaera","timestamp":"2021. június. 21. 13:05","title":"Három új mobillal állhat elő a Xiaomi, különleges lesz a szelfikamerájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7705aa70-34c6-4674-a372-842a88e62c2e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Korábban olyan lekezelő volt Gosenssel a portugál klasszis, hogy a német egyenesen elszégyellte magát. Most már semmi oka nem volt a szégyenkezésre.","shortLead":"Korábban olyan lekezelő volt Gosenssel a portugál klasszis, hogy a német egyenesen elszégyellte magát. Most már semmi...","id":"20210620_A_nemet_meccs_hoset_egyszer_csunyan_kikosarazta_Ronaldo_most_nem_tartott_igenyt_a_mezere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7705aa70-34c6-4674-a372-842a88e62c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d299f13-f59d-4862-bdc8-1f40115ec2f0","keywords":null,"link":"/sport/20210620_A_nemet_meccs_hoset_egyszer_csunyan_kikosarazta_Ronaldo_most_nem_tartott_igenyt_a_mezere","timestamp":"2021. június. 20. 19:15","title":"A német meccs hősét egyszer csúnyán kikosarazta Ronaldo, most nem tartott igényt a mezére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eb8c66c-0ac5-4e64-b473-a31ae3b83b3f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és van nyár a labdarúgó-Eb-n túl is. Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Például sok-sok már sporttal. ","shortLead":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és...","id":"20210621_Foci_helyett_Annyi_mas_sport_van_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6eb8c66c-0ac5-4e64-b473-a31ae3b83b3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"565c4ef3-4e9b-42d2-babe-7b95df2be7f4","keywords":null,"link":"/elet/20210621_Foci_helyett_Annyi_mas_sport_van_meg","timestamp":"2021. június. 21. 09:30","title":"Foci helyett: Annyi más sport van még!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63e45afc-4dce-441b-92e3-8e18cd5c5890","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Időnként még saját magának is, az unió működésének és a valóságnak pedig rendre ellentmondó víziót vázolt fel a hétvégén Orbán Viktor, aki az Európai Unió jövőjéről szóló konferencia nyitányával egy időben, ám aligha véletlenül a magyar függetlenség napján (a szovjet hadsereg kivonulásának harmincadik évfordulóján) beszélt arról, szerinte hogyan lehetne erőssé tenni az EU-t. A miniszterelnök a Vigadóban tartott konferencián pár kiragadott, az unió életképtelenségét bizonyítani hivatott statisztika említése után fedte fel hét tézisét, most ezeket próbáljuk meg értelmezni.","shortLead":"Időnként még saját magának is, az unió működésének és a valóságnak pedig rendre ellentmondó víziót vázolt fel...","id":"20210621_Ahogy_Orban_kepzeli_az_Europai_Uniot__es_a_valosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63e45afc-4dce-441b-92e3-8e18cd5c5890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39caa965-dd58-4d6c-849c-832e2c68569d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210621_Ahogy_Orban_kepzeli_az_Europai_Uniot__es_a_valosag","timestamp":"2021. június. 21. 17:20","title":"Ahogyan Orbán az Európai Uniót elképzeli, és ami a valóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]