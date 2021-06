Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7705aa70-34c6-4674-a372-842a88e62c2e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Korábban olyan lekezelő volt Gosenssel a portugál klasszis, hogy a német egyenesen elszégyellte magát. Most már semmi oka nem volt a szégyenkezésre.","shortLead":"Korábban olyan lekezelő volt Gosenssel a portugál klasszis, hogy a német egyenesen elszégyellte magát. Most már semmi...","id":"20210620_A_nemet_meccs_hoset_egyszer_csunyan_kikosarazta_Ronaldo_most_nem_tartott_igenyt_a_mezere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7705aa70-34c6-4674-a372-842a88e62c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d299f13-f59d-4862-bdc8-1f40115ec2f0","keywords":null,"link":"/sport/20210620_A_nemet_meccs_hoset_egyszer_csunyan_kikosarazta_Ronaldo_most_nem_tartott_igenyt_a_mezere","timestamp":"2021. június. 20. 19:15","title":"A német meccs hősét egyszer csúnyán kikosarazta Ronaldo, most nem tartott igényt a mezére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afb0cb38-e421-4ab8-8711-30983ecc2f18","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy népszerű youtuber hozzájutott a bemutatásra váró Windows 11 korai kiadásához, és ha már így alakult, teszteket is végzett. Az eredmények azt sugallják, hogy az új Windows sokkal gyorsabb lesz.","shortLead":"Egy népszerű youtuber hozzájutott a bemutatásra váró Windows 11 korai kiadásához, és ha már így alakult, teszteket is...","id":"20210621_windows_11_teljesitmeny_gyorsasag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afb0cb38-e421-4ab8-8711-30983ecc2f18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99cc12b2-91c2-4d18-a391-cbf1a4f4599f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210621_windows_11_teljesitmeny_gyorsasag","timestamp":"2021. június. 21. 09:03","title":"Windows 10 van a gépén? Figyelje csak, mennyivel gyorsabb lehet, ha felteszi a Windows 11-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b2e2376-0466-4903-a1f2-a756a0847dd5","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kevés a jó vezető, márpedig a járványválság felszínre hozta, milyen nagy szükség van rájuk. A munka világa nem lesz többé olyan, mint volt, más vezetői készségek és képességek válnak fontossá.","shortLead":"Kevés a jó vezető, márpedig a járványválság felszínre hozta, milyen nagy szükség van rájuk. A munka világa nem lesz...","id":"202124__vezetoi_keszsegek__vallalatiranyitas__covidhatas__fonokfejlesztes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b2e2376-0466-4903-a1f2-a756a0847dd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6be860b7-6839-4598-b2f3-e1613b4dba68","keywords":null,"link":"/360/202124__vezetoi_keszsegek__vallalatiranyitas__covidhatas__fonokfejlesztes","timestamp":"2021. június. 21. 17:00","title":"Felértékelődnek a jó vezetők a járvány után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8540466-f511-4ab7-92b7-104f4500cfaa","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Afrika legnagyobb gazdaságában a Boko Haram terrorszervezet csak egy a problémák közül. Elárasztották a rablóbandák, az egyre önkényesebb központi hatalom tehetetlen, az ország a szétesés szélén áll.","shortLead":"Afrika legnagyobb gazdaságában a Boko Haram terrorszervezet csak egy a problémák közül. Elárasztották a rablóbandák...","id":"202124__szeteso_nigeria__fegyverek__visszatero_diktatura__katonas_reflexek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8540466-f511-4ab7-92b7-104f4500cfaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f80a8f6a-f342-4d9e-bc26-330d824b4105","keywords":null,"link":"/360/202124__szeteso_nigeria__fegyverek__visszatero_diktatura__katonas_reflexek","timestamp":"2021. június. 22. 14:00","title":"Nigéria bemutatja, milyen az, amikor egy állam megbukik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92a44472-fc58-4cce-8ef1-2036f50b370b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Véget ért vasárnap a Berlini Nemzetközi Filmfesztivál, amelyet idén a pandémia miatt két részben tartottak meg a szervezők.



","shortLead":"Véget ért vasárnap a Berlini Nemzetközi Filmfesztivál, amelyet idén a pandémia miatt két részben tartottak meg...","id":"20210621_A_kozonsegdijat_is_elnyerte_a_bevandorlok_iskolajarol_szolo_film_Berlinben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92a44472-fc58-4cce-8ef1-2036f50b370b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"352bc540-a82e-4e97-b89a-b250da47788f","keywords":null,"link":"/kultura/20210621_A_kozonsegdijat_is_elnyerte_a_bevandorlok_iskolajarol_szolo_film_Berlinben","timestamp":"2021. június. 21. 09:20","title":"A bevándorlók iskolájáról szóló film elnyerte a közönségdíjat Berlinben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea928429-4617-48da-b5aa-46d3f63996c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtök éjfélig lesz érvényben a legmagasabb szintű hőségriasztás.","shortLead":"Csütörtök éjfélig lesz érvényben a legmagasabb szintű hőségriasztás.","id":"20210621_Kedden_harmadfoku_hosegriasztas_lep_eletbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea928429-4617-48da-b5aa-46d3f63996c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c57cad92-c3c0-4acf-9d83-72d3b028404d","keywords":null,"link":"/itthon/20210621_Kedden_harmadfoku_hosegriasztas_lep_eletbe","timestamp":"2021. június. 21. 16:59","title":"Kedden harmadfokú hőségriasztás lép életbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2fbd3e2-8b74-4185-9874-af314845e665","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ercsi 250 milliót kapott fejlesztésekre, nem sok minden valósult meg az eredeti ötletekből. Hadházy Ákos feljelentést tesz.","shortLead":"Ercsi 250 milliót kapott fejlesztésekre, nem sok minden valósult meg az eredeti ötletekből. Hadházy Ákos feljelentést...","id":"20210620_Durva_tularazast_sejtenek_egy_Dunaparti_beruhazasnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2fbd3e2-8b74-4185-9874-af314845e665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bf06b23-b982-406d-b6e4-9fea9278231b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210620_Durva_tularazast_sejtenek_egy_Dunaparti_beruhazasnal","timestamp":"2021. június. 20. 20:29","title":"Durva túlárazást sejtenek egy Duna-parti beruházásnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy kamion és egy teherautó ütközött össze.","shortLead":"Egy kamion és egy teherautó ütközött össze.","id":"20210622_torlodas_M1es_baleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"939973c8-b11c-4a8f-820d-0f92ffe5d35f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210622_torlodas_M1es_baleset","timestamp":"2021. június. 22. 08:33","title":"Több kilométeres a dugó az M1-esen baleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]