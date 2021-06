Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0e3006e6-3b42-4053-942c-f5654b83cbe6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kína június 18-án indított útnak négy műholdat a Hosszú Menetelés 2C hordozórakétával, ami a küldetése végén igen különleges jelenséget produkált az égbolton.","shortLead":"Kína június 18-án indított útnak négy műholdat a Hosszú Menetelés 2C hordozórakétával, ami a küldetése végén igen...","id":"20210623_spiral_egi_jelenseg_raketainditas_hosszu_meneteles_2c","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e3006e6-3b42-4053-942c-f5654b83cbe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8f2956f-73ec-4b95-9074-b7ce66c96144","keywords":null,"link":"/tudomany/20210623_spiral_egi_jelenseg_raketainditas_hosszu_meneteles_2c","timestamp":"2021. június. 23. 19:03","title":"Különös spriál jelent meg az égen a Csendes-óceán felett, a kínaiak okozták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29a9d035-ea70-4852-91bb-c8428cb9ef76","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pénz nagy úr, és nem véletlen, hogy a Microsoft is ezt az eszközt veti be, hogy minél több játékfejlesztőt csalogasson a Microsoft Store-ba.","shortLead":"A pénz nagy úr, és nem véletlen, hogy a Microsoft is ezt az eszközt veti be, hogy minél több játékfejlesztőt...","id":"20210624_microsoft_store_augusztustol_nagyobb_jutalek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29a9d035-ea70-4852-91bb-c8428cb9ef76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be150f9c-e5a3-4b17-85ff-f4b3d1b4297a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210624_microsoft_store_augusztustol_nagyobb_jutalek","timestamp":"2021. június. 24. 10:03","title":"Érdemes lesz játékot fejleszteni, több pénzt ad érte a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70309a37-43c6-48ff-a092-dd0918313973","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Ufában lévő üzem nem elég steril szerintük.","shortLead":"Az Ufában lévő üzem nem elég steril szerintük.","id":"20210624_who_oroszorszag_vakcinagyartas_vakcinagyar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70309a37-43c6-48ff-a092-dd0918313973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e41db879-506d-482c-bcfe-1fdec564c710","keywords":null,"link":"/kkv/20210624_who_oroszorszag_vakcinagyartas_vakcinagyar","timestamp":"2021. június. 24. 09:28","title":"Problémákat talált a WHO az egyik orosz Szputnyik V-gyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02fc6afa-5f48-49db-af2a-fd96a349152f","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Szűkült az eladó éttermi ingatlanok kínálata, miközben az árak folyamatosan emelkedtek.","shortLead":"Szűkült az eladó éttermi ingatlanok kínálata, miközben az árak folyamatosan emelkedtek.","id":"20210623_koronavirus_jarvany_nyitas_ettermek_berbeadas_eladas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02fc6afa-5f48-49db-af2a-fd96a349152f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25fd8c51-6117-4263-84af-bf53b2bdc9fb","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210623_koronavirus_jarvany_nyitas_ettermek_berbeadas_eladas","timestamp":"2021. június. 23. 06:09","title":"Beárazták a járvány utáni nyitást az éttermek tulajdonosai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33d73072-e28a-48c3-8a02-5ae865ef08ee","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Azért is vizsgálódnak, mert bizonyos alapanyagok piacát kevés eladó uralja.","shortLead":"Azért is vizsgálódnak, mert bizonyos alapanyagok piacát kevés eladó uralja.","id":"20210622_gvh_vizsgalat_epitoipar_epitoanyag_dragulas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33d73072-e28a-48c3-8a02-5ae865ef08ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5288e97e-fdd6-4f1a-87bf-eea6965f8706","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210622_gvh_vizsgalat_epitoipar_epitoanyag_dragulas","timestamp":"2021. június. 22. 13:13","title":"Úgy drágulnak az építőanyagok, hogy azt már külön csoport vizsgálja a versenyhivatalnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d71b845-d8b3-4268-9ec9-1c49415ae3d6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Kínával szomszédos kommunista állam állítását számos szakértő kétségbe vonja.","shortLead":"A Kínával szomszédos kommunista állam állítását számos szakértő kétségbe vonja.","id":"20210622_eszak_korea_koronavirus_jarvany_who","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d71b845-d8b3-4268-9ec9-1c49415ae3d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca08457a-0763-4260-9e5a-7e2211ad7c1f","keywords":null,"link":"/vilag/20210622_eszak_korea_koronavirus_jarvany_who","timestamp":"2021. június. 22. 14:32","title":"Észak-Korea egy csoda: állítólag még mindig nem találtak koronavírus-fertőzöttet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac4175f-4867-4e3d-ba73-34bcb447fa6e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bevételek is nőttek 2020-hoz képest, de a kiadások még jobban, így az államháztartás önkormányzatok nélküli része május végére már 1,3 ezer milliárd forintos mínuszban volt.","shortLead":"A bevételek is nőttek 2020-hoz képest, de a kiadások még jobban, így az államháztartás önkormányzatok nélküli része...","id":"20210623_A_kormany_ot_honap_alatt_634_milliard_forinttal_tobbet_koltott_mint_tavaly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ac4175f-4867-4e3d-ba73-34bcb447fa6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25952eb4-6000-41c6-9fe1-bbe6d53900f3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210623_A_kormany_ot_honap_alatt_634_milliard_forinttal_tobbet_koltott_mint_tavaly","timestamp":"2021. június. 23. 15:53","title":"A kormány öt hónap alatt 634 milliárd forinttal többet költött, mint tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"370167a9-9744-48d3-b745-e404c0c3df98","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Úgy tűnik, sikerült dűlőre jutnia az európai futballszövetségnek és a brit kormánynak.","shortLead":"Úgy tűnik, sikerült dűlőre jutnia az európai futballszövetségnek és a brit kormánynak.","id":"20210622_wembley_foci_eb_donto_euro2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=370167a9-9744-48d3-b745-e404c0c3df98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ec43824-403e-4474-aee1-9b301132a8b1","keywords":null,"link":"/sport/20210622_wembley_foci_eb_donto_euro2020","timestamp":"2021. június. 22. 14:20","title":"Tisztázta az álláspontját az UEFA az Eb-döntő helyszínéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]