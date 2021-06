Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3104c66a-54f5-452e-8a6d-757daf310b75","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Amazon és a Google ellen vizsgálatot indítottak, mivel aggályosnak tartják, hogy a hamis ötcsillagos értékelések a weboldalaikon félrevezethetik a vásárlókat – írja a BBC.","shortLead":"Az Amazon és a Google ellen vizsgálatot indítottak, mivel aggályosnak tartják, hogy a hamis ötcsillagos értékelések...","id":"20210626_Vizsgalatot_inditottak_az_Amazon_es_a_Google_ellen_mert_nem_szurik_ki_elegge_a_kamu_ertekeleseket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3104c66a-54f5-452e-8a6d-757daf310b75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ee68ba6-4245-48b1-b735-a9655459ad4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210626_Vizsgalatot_inditottak_az_Amazon_es_a_Google_ellen_mert_nem_szurik_ki_elegge_a_kamu_ertekeleseket","timestamp":"2021. június. 26. 09:26","title":"Vizsgálatot indítottak az Amazon és a Google ellen, mert nem szűrik ki eléggé a kamu értékeléseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74bb2a9f-3d43-486d-88d0-2fd2a7f2d537","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész szerint ha Orbán Viktor kiállna, és őszintén beszámolna arról, hogy mi a valós helyzet az országban, valószínűleg megrémülnének az emberek.","shortLead":"A színész szerint ha Orbán Viktor kiállna, és őszintén beszámolna arról, hogy mi a valós helyzet az országban...","id":"20210625_Nagy_Zsolt_Nem_fogok_Orbanra_vagy_Gyurcsanyra_szavazni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74bb2a9f-3d43-486d-88d0-2fd2a7f2d537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e1213aa-c75f-4302-9388-915335fef963","keywords":null,"link":"/kultura/20210625_Nagy_Zsolt_Nem_fogok_Orbanra_vagy_Gyurcsanyra_szavazni","timestamp":"2021. június. 25. 12:33","title":"Nagy Zsolt: Nem fogok Orbánra vagy Gyurcsányra szavazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e0bad61-b4da-4943-910e-8dbd0fc32030","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi évek óta külföldön bujkált.","shortLead":"A férfi évek óta külföldön bujkált.","id":"20210625_tenerife_kotozos_rablassorozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e0bad61-b4da-4943-910e-8dbd0fc32030&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5394b842-fee4-4981-9bb3-cdcebfef5bd9","keywords":null,"link":"/itthon/20210625_tenerife_kotozos_rablassorozat","timestamp":"2021. június. 25. 08:37","title":"Teneriféről hozták haza a kötözős rablássorozat egyik gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3572ea56-053c-479c-8a8a-df29331d78b5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szerencsére rövid volt a leállás.","shortLead":"Szerencsére rövid volt a leállás.","id":"20210626_Maris_ujraindul_a_gyori_Audigyar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3572ea56-053c-479c-8a8a-df29331d78b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15ff04b1-b87f-4d83-a7ac-b3d60cbe8a21","keywords":null,"link":"/kkv/20210626_Maris_ujraindul_a_gyori_Audigyar","timestamp":"2021. június. 26. 09:41","title":"Máris újraindul a győri Audi-gyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae72d3e8-4eaa-4e81-97d1-edd634c3ea12","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még a szaküzletekben kapható töltők között is találtak veszélyeset.","shortLead":"Még a szaküzletekben kapható töltők között is találtak veszélyeset.","id":"20210625_itm_termekteszt_usb_toltok_raznak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae72d3e8-4eaa-4e81-97d1-edd634c3ea12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b34b424-b091-4a19-a0dd-a6eb3a33ee67","keywords":null,"link":"/tudomany/20210625_itm_termekteszt_usb_toltok_raznak","timestamp":"2021. június. 25. 10:05","title":"Figyelmeztet az ITM: áramütést okozhat tízből hat USB-töltő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rablás miatt elítélt nőt 5 éve keresték, Kolbermoorban élt álnéven.","shortLead":"A rablás miatt elítélt nőt 5 éve keresték, Kolbermoorban élt álnéven.","id":"20210625_oop_50_magyar_bunozo_bajororszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5863823b-ec8d-4c8e-b084-2d96b70f766d","keywords":null,"link":"/itthon/20210625_oop_50_magyar_bunozo_bajororszag","timestamp":"2021. június. 25. 07:52","title":"Top 50-es magyar bűnözőt fogtak el Bajorországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30d5ce48-74fc-43ad-8d40-826fd5b5e9b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legalább egy dán és egy spanyol újságban is megjelent az az egész oldalas fizetett hirdetés, amiben Orbán Viktor hét pontban írja le, milyen EU-t szeretne. ","shortLead":"Legalább egy dán és egy spanyol újságban is megjelent az az egész oldalas fizetett hirdetés, amiben Orbán Viktor hét...","id":"20210626_Orban_egy_dan_lapban_fizetett_hirdetesben_mond_nemet_az_europai_birodalomra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30d5ce48-74fc-43ad-8d40-826fd5b5e9b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b03eac9f-729c-48ce-a429-2ff86d41ad36","keywords":null,"link":"/itthon/20210626_Orban_egy_dan_lapban_fizetett_hirdetesben_mond_nemet_az_europai_birodalomra","timestamp":"2021. június. 26. 11:53","title":"Orbán külföldi lapokban, egész oldalas fizetett hirdetésekben üzen Nyugat-Európának ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d826b7ae-c3fd-4328-a2f8-5fe92a816451","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szakértők már csak azért sem értik, mert a finnek főleg egymással érintkeztek.","shortLead":"A szakértők már csak azért sem értik, mert a finnek főleg egymással érintkeztek.","id":"20210624_finnorszag_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d826b7ae-c3fd-4328-a2f8-5fe92a816451&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f722d21d-c6c9-444b-9c3a-3b92eaeffe06","keywords":null,"link":"/vilag/20210624_finnorszag_koronavirus","timestamp":"2021. június. 24. 20:08","title":"Az Oroszországból hazaérkező szurkolók miatt emelkedett a koronavírusos fertőzések száma Finnországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]