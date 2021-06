Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"32811a90-570e-44f6-a529-878faa06c657","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eddig a vendégek töltötték ki a regisztrációs lapokat, a jövőben egy leolvasó eszközzel a szállásadóknak le is kell másolni a fényképes igazolványokat.","shortLead":"Eddig a vendégek töltötték ki a regisztrációs lapokat, a jövőben egy leolvasó eszközzel a szállásadóknak le is kell...","id":"20210626_Haborognak_a_szallodasok_hogy_igazoltatni_kell_majd_a_vendegeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32811a90-570e-44f6-a529-878faa06c657&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95e8323d-6f62-4bc6-b1e9-7d33bf46c4bc","keywords":null,"link":"/kkv/20210626_Haborognak_a_szallodasok_hogy_igazoltatni_kell_majd_a_vendegeket","timestamp":"2021. június. 26. 14:38","title":"Háborognak a szállodások, hogy „igazoltatniuk” kell majd a vendégeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1e615ef-66fc-403b-ad05-1dd74cbe1e92","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A 23 éves pilótának ez az idei harmadik, egyben pályafutása hatodik F1-es pole pozíciója.","shortLead":"A 23 éves pilótának ez az idei harmadik, egyben pályafutása hatodik F1-es pole pozíciója.","id":"20210626_Verstappen_indul_az_elrol_a_Stajer_Nagydijon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1e615ef-66fc-403b-ad05-1dd74cbe1e92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de224426-1251-4546-b93f-ed74f1a1cc1b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210626_Verstappen_indul_az_elrol_a_Stajer_Nagydijon","timestamp":"2021. június. 26. 16:53","title":"Verstappen indul az élről a Stájer Nagydíjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"091f98df-45a5-43f6-937f-5dcd9e08727c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két ember a helyszínen meghalt.\r

\r

","shortLead":"Két ember a helyszínen meghalt.\r

\r

","id":"20210626_Halalos_baleset_tortent_a_Hegyalja_uton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=091f98df-45a5-43f6-937f-5dcd9e08727c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fff709ae-3a06-4fa1-b3fb-e273debbe562","keywords":null,"link":"/cegauto/20210626_Halalos_baleset_tortent_a_Hegyalja_uton","timestamp":"2021. június. 26. 08:14","title":"Halálos baleset történt a Hegyalja úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdc59ac6-4db8-4f23-b823-20e44e7e7f4c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az első csillagok 250-350 millió évvel a világegyetem keletkezése után keletkeztek a University College London és a Cambridge-i Egyetem tudósai vezette nemzetközi csillagászcsoport közös tanulmánya szerint.","shortLead":"Az első csillagok 250-350 millió évvel a világegyetem keletkezése után keletkeztek a University College London és...","id":"20210626_kozmikus_hajnal_osrobbanas_utan_elso_csillagok_keletkezese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bdc59ac6-4db8-4f23-b823-20e44e7e7f4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3fb08ed-7784-4df3-8c05-3631afcc2bb2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210626_kozmikus_hajnal_osrobbanas_utan_elso_csillagok_keletkezese","timestamp":"2021. június. 26. 20:03","title":"Belátható távolságba került \"a modern csillagászat Szent Grálja\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71ada61a-d58b-410d-9879-b2a3f420a34c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Tavaly a koronavírus-járvány miatt csak négynapos volt a fesztivál. ","shortLead":"Tavaly a koronavírus-járvány miatt csak négynapos volt a fesztivál. ","id":"20210626_Iden_ujra_egyhetes_lesz_a_KaposFest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71ada61a-d58b-410d-9879-b2a3f420a34c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9960ec4c-4847-40c0-8da8-c8727fd38bda","keywords":null,"link":"/kultura/20210626_Iden_ujra_egyhetes_lesz_a_KaposFest","timestamp":"2021. június. 26. 16:14","title":"Idén újra egyhetes lesz a KaposFest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"531af7aa-0c05-40fa-9251-f1f71fdd83ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jégesőre és intenzív esőzésre is számítani kell.","shortLead":"Jégesőre és intenzív esőzésre is számítani kell.","id":"20210625_masodfoku_riasztas_meteorologiai_szolgalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=531af7aa-0c05-40fa-9251-f1f71fdd83ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc56acc6-ad69-4fd4-9b70-e459c662f794","keywords":null,"link":"/itthon/20210625_masodfoku_riasztas_meteorologiai_szolgalat","timestamp":"2021. június. 25. 17:18","title":"Harmadfokú riasztásokat adtak ki három megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6d96e9-2416-41f7-a6b2-c43341c0840b","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Másutt is szembenállás jellemzi a politikai eliteket, és ahol sikerült az együttműködés, ott sem azért történt, mert bölcsebbek voltak, mint a magyarok. Önreflexióra lenne szükség, és ebben nagy segítséget adhatnának a filmek – mondja Csizmadia Ervin.","shortLead":"Másutt is szembenállás jellemzi a politikai eliteket, és ahol sikerült az együttműködés, ott sem azért történt, mert...","id":"202125__csizmadia_ervin_politologus__ahianyzo_masik_felrol__mint_afilmekben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f6d96e9-2416-41f7-a6b2-c43341c0840b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8555fab-1452-4e92-a39c-3c985b9a73a9","keywords":null,"link":"/360/202125__csizmadia_ervin_politologus__ahianyzo_masik_felrol__mint_afilmekben","timestamp":"2021. június. 27. 13:30","title":"Csizmadia Ervin: Orbán téved, ha azt gondolja, az EU követni fog bennünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1590fe19-5a03-4bc2-a983-da50fc0432ca","c_author":"Seres László","category":"360","description":"Ha valóban elegünk van a korrupcióból, nem csak a Fidesz klientúraépítését kell elutasítanunk, írja szerzőnk.","shortLead":"Ha valóban elegünk van a korrupcióból, nem csak a Fidesz klientúraépítését kell elutasítanunk, írja szerzőnk.","id":"202125_Seres_kilora_megveve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1590fe19-5a03-4bc2-a983-da50fc0432ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69e7a8c3-3183-439b-8188-329fa49427da","keywords":null,"link":"/360/202125_Seres_kilora_megveve","timestamp":"2021. június. 26. 13:30","title":"Seres: Nemet kell mondanunk a központi osztogatás filozófiájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]