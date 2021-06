Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és van nyár a labdarúgó-Eb-n túl is. Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Például egy letűnt világgal, amelyet néhány mozdulat idéz meg.

Az építészet, a tánc, a fotó és a film kapcsolódik össze abban a projektben, amelyben a Magyar Táncművészeti Egyetem és a Drechsler-palota megújulásáért felelős kivitelező, a DVM group tiszteleg az egykori balettintézet szellemisége előtt.

© Hargitay Olivér/DVM Group

Az épület többször jelmezt váltott, eredetileg a MÁV nyugdíjpénztára volt, de leginkább csak Drechsler-palotaként emlegették a földszinten működő kávéház miatt, míg aztán 1949-től 2002-ig az Állami Balettintézetnek adott otthont. A fotók hátteréűl szolgáló romos díszlet most annak tudható be, hogy az épület nemsokára ötcsillagos szállodaként születék újjá.

De a nagyszabású felújítás előtt még utoljára befogadta a balettet, az eredmény pedig egy lenyűgöző, légies, mégis az idő által bekeretezett fotósorozat lett. Ráadásul Hargitay Olivér képei nemcsak a növendékek rengeteg munkával kidolgozott mozdulatait örökítik meg, hanem dokumentálják az épület állapotát is a teljes rekonstrukció előtt.

A The Art Around us – Képek a volt Balettintézetből szabadtéri installáció július 5-éig ingyenesen megtekinthető a Szervita téren a Szervita Square Building előtt.

