[{"available":true,"c_guid":"60e89c68-8eae-4923-8804-902363d87886","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szuperkönnyű versenyautót egy 3 literes 4 hengeres motor mozgatja.","shortLead":"A szuperkönnyű versenyautót egy 3 literes 4 hengeres motor mozgatja.","id":"20210627_16_milliard_forintert_aruljak_ezt_a_66_eves_ferrarit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60e89c68-8eae-4923-8804-902363d87886&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6545dfcb-c7d6-4de7-9464-d6db167b503e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210627_16_milliard_forintert_aruljak_ezt_a_66_eves_ferrarit","timestamp":"2021. június. 27. 06:41","title":"1,6 milliárd forintért árulják ezt a 66 éves Ferrarit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98df362c-feb2-430e-9c2b-6a862cd31d8c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem csak a munkaszervezési szokások változnak nagyot, az irodabérlés árait is újra kell gondolnia sok cégnek.","shortLead":"Nem csak a munkaszervezési szokások változnak nagyot, az irodabérlés árait is újra kell gondolnia sok cégnek.","id":"20210628_home_office_tavmunka_gki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98df362c-feb2-430e-9c2b-6a862cd31d8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a87aff0-b1e2-4b6b-b48f-d2e28c109b3c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210628_home_office_tavmunka_gki","timestamp":"2021. június. 28. 12:16","title":"Otthonról szeretne dolgozni a home office-ban lévők többsége a járvány után is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b94168ef-3e22-4070-9cfe-8b1345f89813","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"50 oldalnyi dokumentum veszett el a héten. ","shortLead":"50 oldalnyi dokumentum veszett el a héten. ","id":"20210627_Atazva_egy_buszmegalloban_talaltak_meg_a_brit_vedelmi_miniszterium_titkos_iratait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b94168ef-3e22-4070-9cfe-8b1345f89813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b88192e-ba0c-4f93-af9a-4bcacabdca3d","keywords":null,"link":"/vilag/20210627_Atazva_egy_buszmegalloban_talaltak_meg_a_brit_vedelmi_miniszterium_titkos_iratait","timestamp":"2021. június. 27. 13:07","title":"Átázva, egy buszmegállóban találták meg a brit védelmi minisztérium titkos iratait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51af6aa8-a6c3-4cc6-869d-45c475873f62","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A két nudista férfi megszegte a járványszabályokat Sydneyben.","shortLead":"A két nudista férfi megszegte a járványszabályokat Sydneyben.","id":"20210628_Meztelenul_menekultek_a_szarvas_elol_es_meg_oket_buntettek_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51af6aa8-a6c3-4cc6-869d-45c475873f62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2b72d56-869d-448e-b688-8729531742cf","keywords":null,"link":"/elet/20210628_Meztelenul_menekultek_a_szarvas_elol_es_meg_oket_buntettek_meg","timestamp":"2021. június. 28. 09:56","title":"Meztelenül menekültek a szarvas elől, és még őket büntették meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41bf5bfe-a454-4b87-a503-affcf733d9fb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"85 éves hőmérsékleti rekord dőlt meg.","shortLead":"85 éves hőmérsékleti rekord dőlt meg.","id":"20210628_kanada_hoseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41bf5bfe-a454-4b87-a503-affcf733d9fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e962610-d0c3-4e00-9f71-2ff7ca35cbed","keywords":null,"link":"/zhvg/20210628_kanada_hoseg","timestamp":"2021. június. 28. 09:16","title":"46 fokot mértek egy kanadai faluban, ahol melegebb van, mint Dubajban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30db2e63-fdcc-4892-9786-8ef92e3a101e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ahogy a magyar kormány, úgy a műsorba meghívott Kovács Tamás Iván nagykövet sem tudott konkrétumokat mondani a homofób módosítóval ellátott pedofiltörvényről, azonban annak nem látja akadályát, hogy a műsor másik vendége, a belga transznemű miniszterelnök-helyettes kiskorúaknak tartson Magyarországon előadást. ","shortLead":"Ahogy a magyar kormány, úgy a műsorba meghívott Kovács Tamás Iván nagykövet sem tudott konkrétumokat mondani a homofób...","id":"20210628_flamand_kozteve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30db2e63-fdcc-4892-9786-8ef92e3a101e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f69b4bb-297a-46a2-bc81-78680c1f24ad","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_flamand_kozteve","timestamp":"2021. június. 28. 14:18","title":"Húsz percig foglalkozott a homofóbtörvénnyel a flamand köztévé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"727506fa-2fd5-4f44-a80a-1275a2c1daf1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kulcsokat vissza fogják adni, de előbb még akcióznak velük.","shortLead":"A kulcsokat vissza fogják adni, de előbb még akcióznak velük.","id":"20210628_Feljelentette_a_Greenpeacet_a_Volkswagen_mert_az_aktivistak_elloptak_1500_kocsi_kulcsot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=727506fa-2fd5-4f44-a80a-1275a2c1daf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"119c76a9-e72c-408a-bbc3-e08386c882dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20210628_Feljelentette_a_Greenpeacet_a_Volkswagen_mert_az_aktivistak_elloptak_1500_kocsi_kulcsot","timestamp":"2021. június. 28. 16:53","title":"Feljelentette a Greenpeace-t a Volkswagen, mert az aktivisták elloptak rengeteg kocsikulcsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a37b746-402b-4fc5-a6ea-c6729c3fb1e5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész bár nem játszott el mindent, amit szeretett volna, már nem akar visszatérni, és ezért nem is fáj a szíve.","shortLead":"A színész bár nem játszott el mindent, amit szeretett volna, már nem akar visszatérni, és ezért nem is fáj a szíve.","id":"20210627_Elhagyja_a_palyat_Haumann_Peter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a37b746-402b-4fc5-a6ea-c6729c3fb1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8855dcf8-2107-4d64-bd54-ba275e7b8ebf","keywords":null,"link":"/kultura/20210627_Elhagyja_a_palyat_Haumann_Peter","timestamp":"2021. június. 27. 14:59","title":"Elhagyja a pályát Haumann Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]