Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d4e33495-5bcf-49b9-aa21-17c7b1331619","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen az, amikor egy alaposan feltuningolt sportautó rászabadul egy sebességkorlátozás nélküli útszakaszra.","shortLead":"Ilyen az, amikor egy alaposan feltuningolt sportautó rászabadul egy sebességkorlátozás nélküli útszakaszra.","id":"20210628_igy_szaguld_egy_625_loeros_audi_tt_rs_a_nemet_autopalyan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4e33495-5bcf-49b9-aa21-17c7b1331619&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d05b71-74a3-43c5-b2e6-977ecbac4804","keywords":null,"link":"/cegauto/20210628_igy_szaguld_egy_625_loeros_audi_tt_rs_a_nemet_autopalyan","timestamp":"2021. június. 28. 11:21","title":"Így száguld egy 625 lóerős Audi TT RS a német autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9891978b-e04d-4cce-bdcb-29b235610601","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nagyon utált filmes feliratokat olvasni Scott Mann filmrendező, emellett még az is rettentően zavarta, amikor a szinkronszöveg nem volt összhangban a színészek szájmozgásával. Erre talált ki egy mesterséges intelligenciára alapuló megoldást.","shortLead":"Nagyon utált filmes feliratokat olvasni Scott Mann filmrendező, emellett még az is rettentően zavarta, amikor...","id":"202125_digitalis_szajszinkronizalas_artificialis_artikulacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9891978b-e04d-4cce-bdcb-29b235610601&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56ec862f-8f42-421b-ab9c-711b007a3919","keywords":null,"link":"/360/202125_digitalis_szajszinkronizalas_artificialis_artikulacio","timestamp":"2021. június. 29. 10:00","title":"Szájforradalom jöhet a szinkronizálásban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d2b8b25-1020-4222-a222-545f0c90495b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A németek elleni meccset megtisztelte jelenlétével Cambridge hercege és hercegnéje is, és a legnagyobb fiukat sem hagyták otthon, aki így David Beckhammel és Ed Sheerannel egy páholyban nézhette végig az angol csapat győzelmét.","shortLead":"A németek elleni meccset megtisztelte jelenlétével Cambridge hercege és hercegnéje is, és a legnagyobb fiukat sem...","id":"20210630_Gyorgy_herceg_oltonyben_es_nyakkendoben_szurkolta_ki_az_angol_tovabbjutast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d2b8b25-1020-4222-a222-545f0c90495b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1cc5597-568a-4d78-961f-09fecfc363e3","keywords":null,"link":"/elet/20210630_Gyorgy_herceg_oltonyben_es_nyakkendoben_szurkolta_ki_az_angol_tovabbjutast","timestamp":"2021. június. 30. 09:47","title":"György herceg öltönyben és nyakkendőben szurkolta ki az angol továbbjutást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"647ca1c9-d260-4099-b7a9-1bbdc53e1eb8","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"A Magyar Bankszövetség már a moratórium első meghosszabbítását is rászorultsági nyilatkozathoz kötötte volna, de a kormány nem volt hajlandó változtatni a konstrukción. Jelenleg 30 ezer vállalat és 1 millió magánszemély nem törleszt, ők rosszabbul fognak járni – ismeri el a hvg.hu-nak adott interjúban Kovács Levente, a Magyar Bankszövetség főtitkára, akit arról is kérdeztünk, mennyivel drágulhatnak a hitelek, miért nem éri meg banki pénztárosnak menni, és mi kell ahhoz, hogy egy bank veszteséges legyen.","shortLead":"A Magyar Bankszövetség már a moratórium első meghosszabbítását is rászorultsági nyilatkozathoz kötötte volna, de...","id":"20210629_A_kormany_tudja_hogy_kockazatos_megis_ragaszkodik_a_hitelmoratoriumhoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=647ca1c9-d260-4099-b7a9-1bbdc53e1eb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2825e63-6f18-4eb8-bf6c-d55438bbe04d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210629_A_kormany_tudja_hogy_kockazatos_megis_ragaszkodik_a_hitelmoratoriumhoz","timestamp":"2021. június. 29. 11:20","title":"Bankszövetség: A kormány tudja, hogy kockázatos, mégis ragaszkodik a hitelmoratóriumhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31f3eca0-b179-4184-83c1-2ea15d1e27f3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Méhlegelőt kaszált le a Fidesz ifiszervezete, majd elbüszkélkedett vele.","shortLead":"Méhlegelőt kaszált le a Fidesz ifiszervezete, majd elbüszkélkedett vele.","id":"20210628_Szabo_Timea_mehlegelo_fidelitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31f3eca0-b179-4184-83c1-2ea15d1e27f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74a04fe8-eec4-4928-b645-86d506057bee","keywords":null,"link":"/zhvg/20210628_Szabo_Timea_mehlegelo_fidelitas","timestamp":"2021. június. 28. 18:07","title":"Szabó Tímea feljelenti a méhlegelőt lekaszáló Fidelitast, akiket betonfétisesnek nevezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3acab1f5-039a-4548-8a66-e90802d357ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabó Bence azért tartotta fontosnak elmondani, mert látta, hogy a kormányközeli megmondóemberek megint békemenetet szerveznek.","shortLead":"Szabó Bence azért tartotta fontosnak elmondani, mert látta, hogy a kormányközeli megmondóemberek megint békemenetet...","id":"20210628_szabo_bence_debrecen_lekopes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3acab1f5-039a-4548-8a66-e90802d357ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba50111e-ca6d-482f-8820-4967e946b112","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_szabo_bence_debrecen_lekopes","timestamp":"2021. június. 28. 21:24","title":"Pedofilfejűnek nevezték, majd leköpték a Momentum debreceni képviselőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cdec14b-0518-4e33-adc5-55446cad0353","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Johnny Solinger 55 éves volt.","shortLead":"Johnny Solinger 55 éves volt.","id":"20210628_Meghalt_a_Skid_Row_egykori_enekese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cdec14b-0518-4e33-adc5-55446cad0353&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a623bf3-144f-4f9a-bdee-cd83a36f445c","keywords":null,"link":"/kultura/20210628_Meghalt_a_Skid_Row_egykori_enekese","timestamp":"2021. június. 28. 14:12","title":"Meghalt a Skid Row egykori énekese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bdf0b75-d5a8-4f59-a8b5-203366545812","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Arra kéri a kormányt a főpolgármester, hogy tegyék ingyenessé az M0-ást.","shortLead":"Arra kéri a kormányt a főpolgármester, hogy tegyék ingyenessé az M0-ást.","id":"20210629_karacsony_dugodij_m0_mosz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7bdf0b75-d5a8-4f59-a8b5-203366545812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b6a3bc5-12b4-4fe8-9364-41582b957f6e","keywords":null,"link":"/itthon/20210629_karacsony_dugodij_m0_mosz","timestamp":"2021. június. 29. 19:24","title":"Karácsony: Nem most van a dugódíj bevezetésének ideje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]