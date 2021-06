Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5e61fd29-9546-48b8-8e73-547b60859ad1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Rudolf Olivér FONICA M-120 című diplomafilmjét is meghívta a cannes-i fesztivál Cinéfondation programja.","shortLead":"Rudolf Olivér FONICA M-120 című diplomafilmjét is meghívta a cannes-i fesztivál Cinéfondation programja.","id":"20210616_Meg_egy_magyar_film_ott_lesz_a_cannesi_fesztivalon_rudolf_oliver_fonica_m_120","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e61fd29-9546-48b8-8e73-547b60859ad1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9454ebb9-a374-4a0b-adaa-ba21962c2896","keywords":null,"link":"/kultura/20210616_Meg_egy_magyar_film_ott_lesz_a_cannesi_fesztivalon_rudolf_oliver_fonica_m_120","timestamp":"2021. június. 16. 11:21","title":"Még egy magyar film ott lesz a cannes-i fesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de09b46a-6247-4c7a-ae1e-ef3f170fd638","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Három fázisban kutatnák a Holdat az orosz és a kínai tudósok, a projekthez mások is csatlakozhatnak.","shortLead":"Három fázisban kutatnák a Holdat az orosz és a kínai tudósok, a projekthez mások is csatlakozhatnak.","id":"20210617_kina_oroszorszag_urkutatas_hold_bazis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de09b46a-6247-4c7a-ae1e-ef3f170fd638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ea6ae80-7064-46c3-98d5-edf72024601d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210617_kina_oroszorszag_urkutatas_hold_bazis","timestamp":"2021. június. 17. 14:03","title":"Hív Kína, vár Oroszország – társakat keresnek a Hold-bázisra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32728d82-a467-4ad0-9e32-3f80cd0239d2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagykovácsi mellett idén augusztus 11–14. között rendezik meg az egyik leghangulatosabb kisfesztivált, immár a program is összeállt.



","shortLead":"Nagykovácsi mellett idén augusztus 11–14. között rendezik meg az egyik leghangulatosabb kisfesztivált, immár a program...","id":"20210617_Osszeallt_a_Kolorado_fesztival_programja_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32728d82-a467-4ad0-9e32-3f80cd0239d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec43b84a-5c93-4a5d-a69f-63961421651f","keywords":null,"link":"/kultura/20210617_Osszeallt_a_Kolorado_fesztival_programja_is","timestamp":"2021. június. 17. 12:47","title":"Összeállt a Kolorádó fesztivál programja is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b01464e3-365f-4b35-bad7-fbe1ec97dd40","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Nemzet Színésze már gyerekkorában azt hallotta otthon, hogy „csak ember van, ilyen meg olyan, meg amolyan, de ember”.



","shortLead":"A Nemzet Színésze már gyerekkorában azt hallotta otthon, hogy „csak ember van, ilyen meg olyan, meg amolyan, de...","id":"20210616_Molnar_Piroska_Szamomra_elfogadhatatlan_barmifele_megkulonboztetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b01464e3-365f-4b35-bad7-fbe1ec97dd40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5f6e34e-0c5a-4f26-9b4e-ae42afd7179c","keywords":null,"link":"/kultura/20210616_Molnar_Piroska_Szamomra_elfogadhatatlan_barmifele_megkulonboztetes","timestamp":"2021. június. 16. 09:06","title":"Molnár Piroska: „Számomra elfogadhatatlan bármiféle megkülönböztetés”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43df653a-376a-49f5-a8af-8db157ab1204","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"Bár a hitelmoratórium elsősorban válságkezelési eszköz, bárki részt vehetett benne, és így a jobb helyzetben lévő adósok akár befektetési lehetőséget is láthattak abban, hogy hosszú ideig nem kell a hitelüket törleszteni. De vajon megérte-e nekik?","shortLead":"Bár a hitelmoratórium elsősorban válságkezelési eszköz, bárki részt vehetett benne, és így a jobb helyzetben lévő...","id":"20210616_hitelmoratorium_megtakaritas_bank360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43df653a-376a-49f5-a8af-8db157ab1204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82920adc-4177-42fe-a8ad-a85c15515971","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210616_hitelmoratorium_megtakaritas_bank360","timestamp":"2021. június. 16. 15:02","title":"Aki tudta volna fizetni a részleteket, az most már szinte biztosan megbánta, hogy belépett a hitelmoratóriumba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8b8384b-d476-4bc2-932d-7daab605b1b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Labdarúgó-szövetséghez panasz érkezett a drukkerek transzparensei miatt.","shortLead":"Az Európai Labdarúgó-szövetséghez panasz érkezett a drukkerek transzparensei miatt.","id":"20210616_UEFA_MLSZ_homofob_magyar_szurkolok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8b8384b-d476-4bc2-932d-7daab605b1b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddf427e0-0e53-4c79-b330-23583f791fa5","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_UEFA_MLSZ_homofob_magyar_szurkolok","timestamp":"2021. június. 16. 16:23","title":"Az UEFA válaszlépéseket tehet az MLSZ-szel szemben a homofób magyar szurkolók miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"becd1c26-060b-498b-98f1-e84770a14d49","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég 15 korábbi vezető beosztású munkatársát is bíróság elé állították, többen kaptak súlyos pénzbüntetéset, mert magánnyomozókat küldtek az alkalmazottakra.","shortLead":"A cég 15 korábbi vezető beosztású munkatársát is bíróság elé állították, többen kaptak súlyos pénzbüntetéset, mert...","id":"20210615_megfigyelesi_ugy_ikea_franciaorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=becd1c26-060b-498b-98f1-e84770a14d49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d91287d7-14d9-4c38-897d-5816cd2ffdf3","keywords":null,"link":"/kkv/20210615_megfigyelesi_ugy_ikea_franciaorszag","timestamp":"2021. június. 15. 16:11","title":"Az alkalmazottak után szaglászott a francia IKEA, egymillió eurós bírságot kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3b776d8-1a25-4c02-9dd8-c4368afe5a6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nehezen bukkantak a férfi nyomára, akit természetkárosítással gyanúsítanak. A szennyezésnek csak az eltávolítása 100 millióba került.","shortLead":"Nehezen bukkantak a férfi nyomára, akit természetkárosítással gyanúsítanak. A szennyezésnek csak az eltávolítása 100...","id":"20210616_szigetszentmiklos_olajszennyezes_gyanusitott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3b776d8-1a25-4c02-9dd8-c4368afe5a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd45c35d-ec2d-410f-88bd-a2513422e23a","keywords":null,"link":"/zhvg/20210616_szigetszentmiklos_olajszennyezes_gyanusitott","timestamp":"2021. június. 16. 12:23","title":"Egy 59 éves tököli férfit gyanúsítanak a szigetszentmiklósi olajszennyezéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]