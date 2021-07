Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"4659fe05-e4f7-4fcb-b104-6686adcd0a92","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Helena Dalli univerzális emberi jogi problémának látja a magyarországi homofóbtörvényt.","shortLead":"Helena Dalli univerzális emberi jogi problémának látja a magyarországi homofóbtörvényt.","id":"20210705_Egyenlosegi_EUbiztos_Betelt_a_pohar_az_LMBTQ_emberek_stigmatizalasaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4659fe05-e4f7-4fcb-b104-6686adcd0a92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b1f6d64-bf7e-4aec-aef7-7df91e571f39","keywords":null,"link":"/vilag/20210705_Egyenlosegi_EUbiztos_Betelt_a_pohar_az_LMBTQ_emberek_stigmatizalasaval","timestamp":"2021. július. 05. 12:50","title":"Egyenlőségi EU-biztos: Betelt a pohár az LMBTQ-emberek stigmatizálásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1d47599-1279-4b4e-aafd-7a7b4a312c20","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az erős motorral és egyedi aerodinamikai szettel felvértezett kisautó ritkán jön majd szembe az utakon.","shortLead":"Az erős motorral és egyedi aerodinamikai szettel felvértezett kisautó ritkán jön majd szembe az utakon.","id":"20210705_szupergyors_fiat_500ast_mutatott_be_az_abarth","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1d47599-1279-4b4e-aafd-7a7b4a312c20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84e62adc-a6ae-48ea-a88d-531fab6d0c93","keywords":null,"link":"/cegauto/20210705_szupergyors_fiat_500ast_mutatott_be_az_abarth","timestamp":"2021. július. 05. 07:59","title":"Szupergyors Fiat 500-ast mutatott be az Abarth","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1b90160-ab2b-48e8-8b0d-bf95e69203f1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A harcművész lánya nagyon nem örül Quentin Tarantino nyilatkozatainak, hosszan elmagyarázta azt is, hogy miért.","shortLead":"A harcművész lánya nagyon nem örül Quentin Tarantino nyilatkozatainak, hosszan elmagyarázta azt is, hogy miért.","id":"20210705_Tarantino_Bekaphatja_akinek_baja_van_azzal_amit_Bruce_Leerol_gondolok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1b90160-ab2b-48e8-8b0d-bf95e69203f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5518155-6a19-4c67-8c57-99853e6dbd74","keywords":null,"link":"/elet/20210705_Tarantino_Bekaphatja_akinek_baja_van_azzal_amit_Bruce_Leerol_gondolok","timestamp":"2021. július. 05. 13:05","title":"Tarantino: Bekaphatja, akinek baja van azzal, amit Bruce Lee-ről gondolok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be02992-2a22-4fe4-bec7-1e6ef0c35605","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Boris Johnson hangsúlyozta, hogy a járvány még nem ért véget, várhatóan emelkedni fog a fertőződések száma.","shortLead":"Boris Johnson hangsúlyozta, hogy a járvány még nem ért véget, várhatóan emelkedni fog a fertőződések száma.","id":"20210705_Ket_het_mulva_feloldjak_a_jogi_korlatozasok_nagy_tobbseget_NagyBritanniaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2be02992-2a22-4fe4-bec7-1e6ef0c35605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"923b7fda-5fa2-43df-836c-d5e57e466cd7","keywords":null,"link":"/vilag/20210705_Ket_het_mulva_feloldjak_a_jogi_korlatozasok_nagy_tobbseget_NagyBritanniaban","timestamp":"2021. július. 05. 19:54","title":"Tovább nyitnak a britek: megszűnik a távolságtartás, megtelhetnek a stadionok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aae4b93-83f8-4630-8bee-efd7d29c3808","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr azt mondta, nem észlelte az esetet.","shortLead":"A sofőr azt mondta, nem észlelte az esetet.","id":"20210705_Elsodort_serult_kereparos_tarcali_autos__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0aae4b93-83f8-4630-8bee-efd7d29c3808&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a92967d4-579d-43b0-8dec-a6d5f4631209","keywords":null,"link":"/cegauto/20210705_Elsodort_serult_kereparos_tarcali_autos__video","timestamp":"2021. július. 05. 18:51","title":"Videón, ahogy elsodor, majd sorsára hagy egy súlyosan sérült kerépárost egy tarcali autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bcc27fa-4c3e-4779-9e19-bad9681a4ba3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Felmerült, hogy a gépet iszlamista lázadók támadták meg, de utólag kiderült, hogy baleset történt.","shortLead":"Felmerült, hogy a gépet iszlamista lázadók támadták meg, de utólag kiderült, hogy baleset történt.","id":"20210704_katonai_repulogep_fulop_szigetek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bcc27fa-4c3e-4779-9e19-bad9681a4ba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61d214d6-ba03-463d-a711-8a8ca4a16abf","keywords":null,"link":"/vilag/20210704_katonai_repulogep_fulop_szigetek","timestamp":"2021. július. 04. 12:10","title":"92 emberrel a fedélzetén lezuhant egy katonai gép a Fülöp-szigeteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1db62f69-9e45-40ea-acb2-a4c996918142","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kapcsolatba került valakivel, akiről kiderült, hogy koronavírusos.","shortLead":"Kapcsolatba került valakivel, akiről kiderült, hogy koronavírusos.","id":"20210705_Karantenba_vonult_Katalin_hercegne","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1db62f69-9e45-40ea-acb2-a4c996918142&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b5c6f67-c1b6-4cae-a9e8-2cdf2c077a80","keywords":null,"link":"/elet/20210705_Karantenba_vonult_Katalin_hercegne","timestamp":"2021. július. 05. 11:53","title":"Karanténba vonult Katalin hercegné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Várhatóan a 2021-es év is szép lesz a minden eddiginél magasabb költségvetéssel dolgozó MTVA-nak.","shortLead":"Várhatóan a 2021-es év is szép lesz a minden eddiginél magasabb költségvetéssel dolgozó MTVA-nak.","id":"20210705kozmedia_20_milliard_forint_nyeresseg_2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88d20e35-54f5-4718-8ab4-16bb1807a7c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210705kozmedia_20_milliard_forint_nyeresseg_2020","timestamp":"2021. július. 05. 17:20","title":"A közmédia 20 milliárd forint nyerességgel zárta 2020-at","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]