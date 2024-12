Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"60882094-64c0-40b0-bcaa-96a81e554dcc","c_author":"Németh András","category":"tudomany","description":"Geoffrey Hinton úgy véli, 10-20 százalékos annak az esélye, hogy a gyorsan fejlődő mesterséges intelligencia (MI) három évtizeden belül eltünteti az emberi fajt.","shortLead":"Geoffrey Hinton úgy véli, 10-20 százalékos annak az esélye, hogy a gyorsan fejlődő mesterséges intelligencia (MI) három...","id":"20241227_A-mesterseges-intelligencia-keresztapja-szerint-no-annak-a-veszelye-hogy-az-MI","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60882094-64c0-40b0-bcaa-96a81e554dcc.jpg","index":0,"item":"aba844db-aa8d-4189-8c3a-e47f8bcfa79f","keywords":null,"link":"/tudomany/20241227_A-mesterseges-intelligencia-keresztapja-szerint-no-annak-a-veszelye-hogy-az-MI","timestamp":"2024. december. 27. 19:42","title":"Az MI keresztapja szerint nő annak a veszélye, hogy a gépi értelem kiirtja az emberiséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0ecbdc3-69e5-4ec9-a1eb-ec6720fe97d6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Megtorló intézkedéseket vezethet be Ukrajnával szemben Szlovákia abban az esetben, ha Kijev újév után valóban leállítja az orosz gáz tranzitját Szlovákia felé – jelentette be pénteken Robert Fico szlovák miniszterelnök egy Facebook-videóban.","shortLead":"Megtorló intézkedéseket vezethet be Ukrajnával szemben Szlovákia abban az esetben, ha Kijev újév után valóban leállítja...","id":"20241227_Megtorlo-intezkedeseket-tervez-Fico-Ukrajna-ellen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0ecbdc3-69e5-4ec9-a1eb-ec6720fe97d6.jpg","index":0,"item":"2b58040b-dd5f-4332-9471-53a11f704239","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241227_Megtorlo-intezkedeseket-tervez-Fico-Ukrajna-ellen","timestamp":"2024. december. 27. 21:55","title":"Megtorló intézkedéseket tervez Fico Ukrajna ellen, ha nem jön gáz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f6a1d67-beaa-4b0e-9b38-5f0c04dc4279","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Luxus életvitele és szolgája molesztálása miatt került a hírekbe Hilarion, aki annak idején három hónap alatt kapta meg a magyar állampolgárságot, ám idén nyáron forró lett a lába alatt a talaj.","shortLead":"Luxus életvitele és szolgája molesztálása miatt került a hírekbe Hilarion, aki annak idején három hónap alatt kapta meg...","id":"20241228_Hilarion-metropolita-szexualis-zaklatas-orosz-ortodox-egyhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f6a1d67-beaa-4b0e-9b38-5f0c04dc4279.jpg","index":0,"item":"7f78e4c6-9e7a-44cd-bece-3ba07684ba43","keywords":null,"link":"/elet/20241228_Hilarion-metropolita-szexualis-zaklatas-orosz-ortodox-egyhaz","timestamp":"2024. december. 28. 16:43","title":"Menesztették a magyar egyházmegye éléről a botrányairól elhíresült Hilarion metropolitát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03531fc7-3284-48e7-88e9-b4ed66f55644","c_author":"HVG","category":"360","description":"2024 Krónikája című sorozatunkban az év legfontosabb eseményeit idézzük fel. Negyedévenként haladunk, ez a nemzetközi összefoglaló 3. része.","shortLead":"2024 Krónikája című sorozatunkban az év legfontosabb eseményeit idézzük fel. Negyedévenként haladunk, ez a nemzetközi...","id":"20241229_hvg-2024-Kronikaja-Vilag-3-resz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03531fc7-3284-48e7-88e9-b4ed66f55644.jpg","index":0,"item":"6f22d30a-12f5-44a4-a4f4-afd5075d13d3","keywords":null,"link":"/360/20241229_hvg-2024-Kronikaja-Vilag-3-resz","timestamp":"2024. december. 29. 11:00","title":"Aranyak a párizsi olimpián, szélsőjobbos és kommunista győzelmek a világban – 2024 Krónikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3d4f11c-bd36-44f4-93db-40a21e66ce3b","c_author":"OTP Alapkezelő ","category":"brandcontent","description":"Az amerikai elnökválasztás eseményei nem csupán társadalompolitikai, de ezzel szoros összefüggésben gazdasági értelemben is felfordulást okoztak a világ nagy részén. Halas Zoltánt és Kovács-Kvotidián Mátét, az OTP USA Részvény Alap és az OTP CETOP ETF portfolió menedzsereit kérdeztük a várható tőkepiaci mozgásokról.","shortLead":"Az amerikai elnökválasztás eseményei nem csupán társadalompolitikai, de ezzel szoros összefüggésben gazdasági...","id":"20241209_amerikai-elnokvalasztas-donald-trump-piaci-valtozasok-2025-otp-alapkezelo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3d4f11c-bd36-44f4-93db-40a21e66ce3b.jpg","index":0,"item":"76c30fe7-0ed0-46c6-b268-e5bef3668a5b","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241209_amerikai-elnokvalasztas-donald-trump-piaci-valtozasok-2025-otp-alapkezelo","timestamp":"2024. december. 28. 11:30","title":"Az egész világ arra figyel, mit lép jövőre Amerika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fd4b4d7-5fbc-49b4-9f2a-3207aeee1fde","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az EUV litográfia alapvető fontosságú eljárás a korszerű félvezetők esetében. Azaz nincs nélküle chipgyártás, ami nélkül pedig a modern társadalom sem igazán működőképes. A módszer hozzájárul ahhoz, hogy a chipek energiahatékonyak legyenek, a litográfia gépei viszont csak úgy falják az energiát.","shortLead":"Az EUV litográfia alapvető fontosságú eljárás a korszerű félvezetők esetében. Azaz nincs nélküle chipgyártás, ami...","id":"20241228_euv-litografia-gepek-oriasi-energiafogyasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fd4b4d7-5fbc-49b4-9f2a-3207aeee1fde.jpg","index":0,"item":"6aa15043-4aa8-4ae8-81c3-6ea716fbcbbe","keywords":null,"link":"/tudomany/20241228_euv-litografia-gepek-oriasi-energiafogyasztas","timestamp":"2024. december. 28. 14:03","title":"De hogy lehet bírni energiával az energiatakarékosságot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6905d2cc-fd0f-4ded-813e-f11d412578a9","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Magyarország a kezdetektől fogva valós és érdemi béketárgyalásokat sürget, ugyanis minél előbb ülnek tárgyalóasztalhoz a háborúzó felek, annál több emberéletet lehet megmenteni. Mi tehát támogatunk minden a békéért tett erőfeszítést” – válaszolta a Telexnek Paczolay Máté külügyi szóvivő.","shortLead":"Magyarország a kezdetektől fogva valós és érdemi béketárgyalásokat sürget, ugyanis minél előbb ülnek tárgyalóasztalhoz...","id":"20241227_Orbanek-tamogatjak-hogy-Szlovakiaban-legyenek-az-oroszukran-beketargyalasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6905d2cc-fd0f-4ded-813e-f11d412578a9.jpg","index":0,"item":"c45b0033-27d4-4b7d-b573-1058b59b5b68","keywords":null,"link":"/vilag/20241227_Orbanek-tamogatjak-hogy-Szlovakiaban-legyenek-az-oroszukran-beketargyalasok","timestamp":"2024. december. 27. 21:46","title":"Orbánék támogatják, hogy Szlovákiában legyenek az orosz–ukrán béketárgyalások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edf1422c-eb18-4920-86a0-a7c19909d962","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Union Berlin utoljára október 20-án tudott győzni, megváltak a dán edzőtől.","shortLead":"Az Union Berlin utoljára október 20-án tudott győzni, megváltak a dán edzőtől.","id":"20241227_Menesztettek-Schaferek-edzojet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/edf1422c-eb18-4920-86a0-a7c19909d962.jpg","index":0,"item":"73748008-5f76-4c5f-91cc-756c18b7fae9","keywords":null,"link":"/sport/20241227_Menesztettek-Schaferek-edzojet","timestamp":"2024. december. 27. 20:31","title":"Menesztették Schäferék edzőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]