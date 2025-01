Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fe8cacb4-2244-46ed-8e2d-9bf107da3f73","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Barbalics Bence, Bessenyey Péter, Bódi Zoltán, Cseh Gábor, Csikós Zsolt, Eckhardt Balázs, Göbölyös Zsolt, Kiss Anna, Klug Lajos, Migleci Tanja, Pere László, Sallós-Kovács Péter, Vályi István és Véner Miklós is távozik.","shortLead":"Barbalics Bence, Bessenyey Péter, Bódi Zoltán, Cseh Gábor, Csikós Zsolt, Eckhardt Balázs, Göbölyös Zsolt, Kiss Anna...","id":"20241231_speedzone-tavozas-stab","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe8cacb4-2244-46ed-8e2d-9bf107da3f73.jpg","index":0,"item":"f5863082-451e-4580-82bc-95379d8c8ab2","keywords":null,"link":"/kkv/20241231_speedzone-tavozas-stab","timestamp":"2024. december. 31. 13:30","title":"Kiszáll a Speedzone-ból a jelenlegi stáb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce90179a-07ff-4127-9c49-471dcaf03bc5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csupán egy Apple ID kell hozzá.","shortLead":"Csupán egy Apple ID kell hozzá.","id":"20241231_Nehany-napig-ingyenes-lesz-egy-nepszeru-streamingoldal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ce90179a-07ff-4127-9c49-471dcaf03bc5.jpg","index":0,"item":"f9443fdc-948c-4f5d-b5b3-5dd20f8a4fba","keywords":null,"link":"/tudomany/20241231_Nehany-napig-ingyenes-lesz-egy-nepszeru-streamingoldal","timestamp":"2024. december. 31. 15:52","title":"Néhány napig ingyenes lesz egy népszerű streamingoldal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb9dccbc-2636-4f08-bc68-22bb0799b2df","c_author":"Domokos László","category":"gazdasag","description":"A beszerzési menedzserindex (bmi) szezonálisan kiigazított decemberi értéke 50,6 pont volt, kisebb a januári 52,2-nél, és a negyedik legalacsonyabb februári érték 1995 óta – adta hírül a Magyar Logisztikai, Beszerzés és Készletezési Társaság (MLBKT).","shortLead":"A beszerzési menedzserindex (bmi) szezonálisan kiigazított decemberi értéke 50,6 pont volt, kisebb a januári 52,2-nél...","id":"20250102_bmi-konjunktura-mblkt-feldolgozoipar-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb9dccbc-2636-4f08-bc68-22bb0799b2df.jpg","index":0,"item":"d3815515-fc56-451f-9ba4-a8e115760a9f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250102_bmi-konjunktura-mblkt-feldolgozoipar-2025","timestamp":"2025. január. 02. 09:00","title":"Újabb erős jel érkezett arról, hogy aligha pattan fel gyorsan a magyar gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e7fffef-8f32-40b1-a278-dc7193388e20","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Ezerféle módon formabontó Donald Trump, de ha ezúttal nem szúrja el, a második elnöki mandátuma során a választóktól kapott erős felhatalmazásával átformálhatja Amerikát, s megerősítheti annak szerepét a világban. A hegemóniával szembeni kihívásokra reagálás viszont az utódjára maradhat.","shortLead":"Ezerféle módon formabontó Donald Trump, de ha ezúttal nem szúrja el, a második elnöki mandátuma során a választóktól...","id":"20250101_hvg-trump-beindul-atszabas-otthon-erodemonstracio-vilagban-szabad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e7fffef-8f32-40b1-a278-dc7193388e20.jpg","index":0,"item":"58d20b7b-e63d-4691-a282-5f88c1aa1dde","keywords":null,"link":"/360/20250101_hvg-trump-beindul-atszabas-otthon-erodemonstracio-vilagban-szabad","timestamp":"2025. január. 01. 19:30","title":"Szabad az út Trump előtt, de ettől még zsákutcába lavírozhatja magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6130d0a-7e26-4de1-98db-e5301e06da80","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A gyémántról leginkább az ékszerekre asszociálunk, esetleg olyan ipari felhasználásokra (fúrófejek, csiszolóeszközök), ahol fontos szerepet játszik az ásvány keménysége. Kínai kutatók egy újabb oldalát mutatták meg ennek, a több kultúrában is az örök életet szimbolizáló anyagnak.","shortLead":"A gyémántról leginkább az ékszerekre asszociálunk, esetleg olyan ipari felhasználásokra (fúrófejek, csiszolóeszközök...","id":"20250101_nagy-surusegu-gyemant-alapu-adattarolas-kinai-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6130d0a-7e26-4de1-98db-e5301e06da80.jpg","index":0,"item":"fdaceb4f-c7db-4c26-9e3d-d3303b16c970","keywords":null,"link":"/tudomany/20250101_nagy-surusegu-gyemant-alapu-adattarolas-kinai-kutatas","timestamp":"2025. január. 01. 16:03","title":"100 000 GB adat fér el egy lemezen, és évmilliókig ott is marad – örök életet hozhat el az adattárolásban is a gyémánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Előbb gyengült, majd kissé erősödött a forint, de egyelőre 411 felett az euró árfolyama.","shortLead":"Előbb gyengült, majd kissé erősödött a forint, de egyelőre 411 felett az euró árfolyama.","id":"20250102_forint-arfolyama-euroarfolyam-valutapiac-devizapiac","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b.jpg","index":0,"item":"48e947b7-0d48-48e3-9f12-8001a9e11275","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250102_forint-arfolyama-euroarfolyam-valutapiac-devizapiac","timestamp":"2025. január. 02. 09:17","title":"Tétovázva futott neki az új esztendőnek a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8096e313-837a-451b-882d-bb0a50ed802b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Oroszország dróntámadással indította az évet.","shortLead":"Oroszország dróntámadással indította az évet.","id":"20250101_Lelott-dron-roncsai-estek-egy-kijevi-lakohazra-tobben-meghaltak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8096e313-837a-451b-882d-bb0a50ed802b.jpg","index":0,"item":"27ce6fe1-c015-4ada-b350-a06b852ace30","keywords":null,"link":"/vilag/20250101_Lelott-dron-roncsai-estek-egy-kijevi-lakohazra-tobben-meghaltak","timestamp":"2025. január. 01. 18:17","title":"Lelőtt drón roncsai estek egy kijevi lakóházra, többen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9442d3b-9da5-482b-bd52-c5965f449d1d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Nemzet Színésze karácsony előtt esett el egy lépcsőn.","shortLead":"A Nemzet Színésze karácsony előtt esett el egy lépcsőn.","id":"20250101_Bodrogi-Gyula-baleset-szinpad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9442d3b-9da5-482b-bd52-c5965f449d1d.jpg","index":0,"item":"fddfa44b-885a-4a9e-83f7-e2b0d5814528","keywords":null,"link":"/elet/20250101_Bodrogi-Gyula-baleset-szinpad","timestamp":"2025. január. 01. 21:50","title":"Bodrogi Gyula két hét múlva már szeretne színpadra állni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]