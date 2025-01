Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"59d104fc-4d18-4e82-951b-0a632b3644d9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A biturbó V6-os Praga Bohema ára adók nélkül is 600 millió forint magasságában mozog.","shortLead":"A biturbó V6-os Praga Bohema ára adók nélkül is 600 millió forint magasságában mozog.","id":"20250105_a-csehek-tenyleg-megcsinaltak-meregdraga-szuperautojukat-praga-bohema","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59d104fc-4d18-4e82-951b-0a632b3644d9.jpg","index":0,"item":"fe1c408b-8d1f-49c8-a16e-4efd3a09a8bf","keywords":null,"link":"/cegauto/20250105_a-csehek-tenyleg-megcsinaltak-meregdraga-szuperautojukat-praga-bohema","timestamp":"2025. január. 05. 07:21","title":"A csehek tényleg megcsinálták méregdrága szuperautójukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3218eb49-52b0-4ee6-acec-bf5bacbd39ce","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Tíz éve van a “királyi televízióban”.","shortLead":"Tíz éve van a “királyi televízióban”.","id":"20250104_Fabry-Sandor-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3218eb49-52b0-4ee6-acec-bf5bacbd39ce.jpg","index":0,"item":"3179b850-ecf1-4d6e-9e28-5ad67b20fb8c","keywords":null,"link":"/elet/20250104_Fabry-Sandor-interju","timestamp":"2025. január. 04. 17:01","title":"Kossuth-díjnak örülne Fábry Sándor, de „ezektől” semmit nem vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ad0bf1c-061a-4e67-a40a-700cdf20251b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elon Musk azután ment neki Nigel Farage-nak, a Reform UK alapítójának, hogy utóbbi kijelentette: nem ért egyet a szélsőjobbos aktivista, Tommy Robinson támogatásával.","shortLead":"Elon Musk azután ment neki Nigel Farage-nak, a Reform UK alapítójának, hogy utóbbi kijelentette: nem ért egyet...","id":"20250105_elon-musk-nigel-farage-tommy-robinson-reform-uk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ad0bf1c-061a-4e67-a40a-700cdf20251b.jpg","index":0,"item":"320f6ae5-03a4-49a1-81f9-09800e66d09a","keywords":null,"link":"/vilag/20250105_elon-musk-nigel-farage-tommy-robinson-reform-uk","timestamp":"2025. január. 05. 21:10","title":"Leváltatná Elon Musk a Brexit arcát a Reform UK párt éléről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00b5e3e7-24ec-4d00-b24e-5c9a1473801d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három opció volt a szavazáson: előrehozott választások lesznek idén, jövőre lesz rendes időben, vagy 2026-ban sem lesz, hanem valamikor később. Íme az eredmény.","shortLead":"Három opció volt a szavazáson: előrehozott választások lesznek idén, jövőre lesz rendes időben, vagy 2026-ban sem lesz...","id":"20250105_Itt-a-szavazas-eredmenye-a-HVG-olvasoi-szerint-ekkor-lesznek-a-valasztasok-Magyarorszagon-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00b5e3e7-24ec-4d00-b24e-5c9a1473801d.jpg","index":0,"item":"56029189-6759-4747-b816-85aab3daaf8c","keywords":null,"link":"/itthon/20250105_Itt-a-szavazas-eredmenye-a-HVG-olvasoi-szerint-ekkor-lesznek-a-valasztasok-Magyarorszagon-ebx","timestamp":"2025. január. 05. 17:13","title":"Itt a szavazás eredménye: a HVG olvasói szerint ekkor lesznek a választások Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95d4cf1e-af75-4a34-aea8-a88f7df71511","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Haladás legendája 77 éves volt.","shortLead":"A Haladás legendája 77 éves volt.","id":"20250104_Meghalt-Halmosi-Zoltan-valogatott-labdarugo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95d4cf1e-af75-4a34-aea8-a88f7df71511.jpg","index":0,"item":"d539f073-e80e-4bf9-ac65-725b2656925f","keywords":null,"link":"/sport/20250104_Meghalt-Halmosi-Zoltan-valogatott-labdarugo","timestamp":"2025. január. 04. 16:34","title":"Meghalt Halmosi Zoltán válogatott labdarúgó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bcb7007-8f94-4ad5-b052-f9b783ed4bdd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Dél-Korea szerint ez egy újabb provokáció.","shortLead":"Dél-Korea szerint ez egy újabb provokáció.","id":"20250106_Ballisztikus-raketat-lott-ki-Eszak-Korea","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0bcb7007-8f94-4ad5-b052-f9b783ed4bdd.jpg","index":0,"item":"49693331-7aeb-44f1-9c2d-693194c5ecc4","keywords":null,"link":"/vilag/20250106_Ballisztikus-raketat-lott-ki-Eszak-Korea","timestamp":"2025. január. 06. 08:02","title":"Újabb ballisztikus rakétát lőtt ki Észak-Korea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e14c180d-4744-4213-bc81-e44d8d06c861","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök egy helyi újság információi szerint az indiai Kerala államban tartózkodik éppen családjával, míg Robert Fico egy vietnami luxushotelben múlatja idejét. A kettő közti hasonlóság az, hogy hivatalosan egyiket sem kommunikálták, Orbán téli nyaralását viszont nem is cáfolták.","shortLead":"A magyar miniszterelnök egy helyi újság információi szerint az indiai Kerala államban tartózkodik éppen családjával...","id":"20250104_orban-viktor-indiaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e14c180d-4744-4213-bc81-e44d8d06c861.jpg","index":0,"item":"e6acfdc7-d4b7-40cd-b41e-e78cee5720e4","keywords":null,"link":"/itthon/20250104_orban-viktor-indiaban","timestamp":"2025. január. 04. 13:00","title":"Dél-Indiában kapták lencsevégre Orbán Viktort, magánúton lehet ott családjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aca17ba3-fe8e-4aab-aa88-6434ce92a245","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A 116 éves Inah Canabarro Lucas brazil apáca számít a világ legidősebb emberének, miután az eddigi életkorrekorder, a japán Itoka Tomiko a hétvégén elhunyt – közölte vasárnap a Guinness Rekordok.","shortLead":"A 116 éves Inah Canabarro Lucas brazil apáca számít a világ legidősebb emberének, miután az eddigi életkorrekorder...","id":"20250105_Vilagrekord-legidosebb-ember-brazil-apaca","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aca17ba3-fe8e-4aab-aa88-6434ce92a245.jpg","index":0,"item":"f9adcd14-0a74-4d29-9851-02ebe0531100","keywords":null,"link":"/elet/20250105_Vilagrekord-legidosebb-ember-brazil-apaca","timestamp":"2025. január. 05. 19:46","title":"Egy 116 éves brazil apáca most a világ legidősebb embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]