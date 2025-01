A jelöléseket eredetileg élő műsorban akarta bejelenteni a SAG, de a Los Angeles környékén pusztító erdőtüzek miatt a céh úgy döntött, hogy az eseményt törlik, és helyette sajtóközleményben hozzák nyilvánosságra a jelölteket.

A filmes mezőnyben a legjobb színészgárda kategóriában a Wicked, az Anora, a Konklávé, az Emilia Pérez és a Bob Dylanre emlékező Sehol se otthon című film szereplőit jelölték.

A Dylan-dráma négy jelölést gyűjtött: Timothée Chalamet a legjobb színész kategóriában, Edward Norton és Monica Barbaro pedig mellékszereplőként esélyes a díjra.

A legjobb színész mezőnyben Chalamet mellett Adrien Brody (A brutalista), Daniel Craig (Queer), Colman Domingo (Sing Sing) és a Konklávé főszerepét alakító Ralph Fiennes kapott jelölést. A színésznők közül pedig A szer című horrorban nyújtott játékáért Golden Globe-díjjal elismert Demi Moore, továbbá Cynthia Erivo (Wicked), Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez), Mikey Madison (Anora) és Pamela Anderson (The Last Showgirl) viheti el a SAG díját.

A legjobb női mellékszereplő trófeájáért Jamie Lee Curtis (The Last Showgirl), Monica Barbaro (Sehol se otthon), Ariane Grande (Wicked), Danielle Deadwyler (A zongoraóra) és Zoe Saldana (Emilia Perez) verseng.

A férfi mellékszereplők közül pedig Jeremy Strong (The Apprentice – A Trump-sztori), Jonathan Bailey (Wicked), Edward Norton (Sehol se otthon), Yura Borisov (Anora) és a legesélyesebbnek tartott Kieran Culkin (Rokonszenvedés) kaphat díjat.

A drámai tévésorozatok mezőnyéből A sógun emelkedett ki öt jelöléssel. A legjobb színészgárda és kaszkadőrgárda díja mellett Szanada Hirojuki, Aszano Tadanobu és Anna Sawai is elvihet egy-egy trófeát. A legjobb színészgárda kategóriában A sakál napja, a Bridgerton, A diplomata és az Utolsó befutók verseng A sógunnal. A vígjátéksorozatok mezőnyéből a legjobb színészgárda kategóriában az Abbott Általános Iskola, A mackó, a Hacks – A pénz beszél, a Gyilkos a házban, valamint a Direkt terápia lett jelölt, amelynek főszereplője, Harrison Ford ugyancsak díjesélyes.

A színészcéh díjai jól jelzik előre a várható Oscar-mezőnyt. A legjobb színészgárda díjával elismert három legutóbbi produkció – az Oppenheimer, a Minden, mindenhol, mindenkor és a CODA – a legjobb filmnek járó Oscar-díjat is megkapta. A SAG filmes kategóriáinak egyéni színészi díjazottjai is nagy eséllyel vehetik át később az Oscart is.

A rendezőcéh (DGA) ugyancsak szerdán jelentette be díjjelölöltjeit. A filmes mezőny legjobb rendező kategóriájában Sean Baker (Anora), Jacques Audiard (Emilia Pérez), Edward Berger (Konklávé), James Mangold (Sehol se otthon) és Brady Corbet (A brutalista) kapott jelölést.

A SAG díjátadó gáláját február 23-án rendezik meg a Los Angeles-i Shrine Auditoriumban. A Netflixen élőben közvetített ceremónia házigazdája Kristen Bell lesz. A gálán Jane Fonda a céh életműdíját veheti majd át.