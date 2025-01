Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"90fcafd1-6d4c-4e82-9417-ed68ad910b7d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A több mint száz nő és lány megerőszakolásával vádolt milliárdos rasszizmusáról számoltak be a Harrods volt dolgozói.","shortLead":"A több mint száz nő és lány megerőszakolásával vádolt milliárdos rasszizmusáról számoltak be a Harrods volt dolgozói.","id":"20250109_mohamed-al-fayed-harrods-rasszizmus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90fcafd1-6d4c-4e82-9417-ed68ad910b7d.jpg","index":0,"item":"48d11074-3490-4bfa-9d3b-a8c3b0bcb5ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250109_mohamed-al-fayed-harrods-rasszizmus","timestamp":"2025. január. 09. 10:39","title":"Újabb súlyos vádak: kiküldték a fekete dolgozókat, ha Mohamed Al-Fayed megjelent a Harrodsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e011bcd-5ae5-4ecf-b276-887f04c4bce5","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250108_Marabu-Feknyuz-Roganos-szinjatek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e011bcd-5ae5-4ecf-b276-887f04c4bce5.jpg","index":0,"item":"8f9df8d7-5c0d-4ad0-b8a9-09d4b0e3abbc","keywords":null,"link":"/itthon/20250108_Marabu-Feknyuz-Roganos-szinjatek","timestamp":"2025. január. 08. 16:57","title":"Marabu Féknyúz: Rogános színjáték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38a03812-da30-47c5-a9e4-d70b7b770dd0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Jelentős változás előtt áll a Facebook Marketplace, a Meta apróhirdetési platformján ugyanis rövidesen megjelennek az eBay-re feltöltött hirdetések is.","shortLead":"Jelentős változás előtt áll a Facebook Marketplace, a Meta apróhirdetési platformján ugyanis rövidesen megjelennek...","id":"20250109_meta-facebook-marketplace-europai-unio-ebay-listazasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38a03812-da30-47c5-a9e4-d70b7b770dd0.jpg","index":0,"item":"aa327074-2696-4c72-bdce-fd804b449a1a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250109_meta-facebook-marketplace-europai-unio-ebay-listazasok","timestamp":"2025. január. 09. 12:03","title":"Megváltozik a Facebook Marketplace, újfajta hirdetéseket láthat rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"798af6ac-ed1a-4988-9a35-68fe12f9a270","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Skoda hivatalosan is leleplezte az új dizájnnal és modernizált technikával támadó Enyaq villanyautó testvérpárt, melynek kupé kivitele rekordalacsony légellenállású.","shortLead":"A Skoda hivatalosan is leleplezte az új dizájnnal és modernizált technikával támadó Enyaq villanyautó testvérpárt...","id":"20250108_itt-a-megujult-skoda-enyaq","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/798af6ac-ed1a-4988-9a35-68fe12f9a270.jpg","index":0,"item":"85b37f9a-1a3d-44d4-bb2c-a3e192ffc7a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20250108_itt-a-megujult-skoda-enyaq","timestamp":"2025. január. 08. 14:08","title":"A levegő kér elnézést a Skoda legújabb villanyautóitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59bc6f76-dd80-4c56-a3f5-d150880d8173","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Freeszfe azután alakult, hogy a kormány einstandolta az SZFE-t.","shortLead":"A Freeszfe azután alakult, hogy a kormány einstandolta az SZFE-t.","id":"20250110_szineszkepzes-freeszfe-ascher-tamas-forgacs-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59bc6f76-dd80-4c56-a3f5-d150880d8173.jpg","index":0,"item":"21f82d7a-e949-4e70-ae51-e76036d3410e","keywords":null,"link":"/kultura/20250110_szineszkepzes-freeszfe-ascher-tamas-forgacs-peter","timestamp":"2025. január. 10. 13:43","title":"Ascher Tamás és Forgács Péter vezetésével indít színészképzést a Freeszfe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f13ca190-4114-4d5a-9884-7d7b72d42aa4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az emberi hajszálnál százszor vékonyabb struktúrákban sikerült megfigyelni az emlékek megszületését egy magyar kutatók által fejlesztett speciális mikroszkóp segítségével. A felfedezés új távlatokat nyithat az időskori és neurológiai betegségek kezelésében.","shortLead":"Az emberi hajszálnál százszor vékonyabb struktúrákban sikerült megfigyelni az emlékek megszületését egy magyar kutatók...","id":"20250109_memoriazavarok-kezelese-felfedezes-neurologiai-betegsegek-hun-ren","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f13ca190-4114-4d5a-9884-7d7b72d42aa4.jpg","index":0,"item":"87066b88-21be-4b92-b44d-791f284d3b43","keywords":null,"link":"/tudomany/20250109_memoriazavarok-kezelese-felfedezes-neurologiai-betegsegek-hun-ren","timestamp":"2025. január. 09. 14:03","title":"Áttörés jöhet a memóriazavarok kezelésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adadc255-0b5f-40b9-9fcc-54dd71e3ee35","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A heves szelek nehezítik az oltási munkálatokat, így a tűz továbbra is megállíthatatlanul terjed. ","shortLead":"A heves szelek nehezítik az oltási munkálatokat, így a tűz továbbra is megállíthatatlanul terjed. ","id":"20250108_Los-Angeles-erdotuz-halalos-aldozat-Kalifornia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/adadc255-0b5f-40b9-9fcc-54dd71e3ee35.jpg","index":0,"item":"b6029c71-8c3a-4460-a1c7-6ad609fcda56","keywords":null,"link":"/vilag/20250108_Los-Angeles-erdotuz-halalos-aldozat-Kalifornia","timestamp":"2025. január. 08. 21:56","title":"Már legalább ketten meghaltak a Los Angelesben tomboló tűzvészben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89ddaea8-ccf4-4406-b152-2418cf2305d5","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Ezt a lengyel kormány nyilatkozta csütörtökön, miután a köztársasági elnök felszólította erre. Azt nem lehet tudni, hogy az izraeli miniszterelnök oda akar-e utazni.","shortLead":"Ezt a lengyel kormány nyilatkozta csütörtökön, miután a köztársasági elnök felszólította erre. Azt nem lehet tudni...","id":"20250109_benjamin-netanjahu-elfogatoparancs-izrael-lengyelorszag-auschwitz-evfordulo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89ddaea8-ccf4-4406-b152-2418cf2305d5.jpg","index":0,"item":"05599c7a-370d-4138-b17b-78b1c9ef36a0","keywords":null,"link":"/vilag/20250109_benjamin-netanjahu-elfogatoparancs-izrael-lengyelorszag-auschwitz-evfordulo","timestamp":"2025. január. 09. 21:21","title":"Netanjahut nem tartóztatják le, ha Lengyelországba utazik az auschwitzi haláltábor felszabadulásának évfordulójára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]