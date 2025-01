Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6c73c0b3-bd80-4240-a096-8e7c897479ef","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Pillanatok alatt elterjedt a TikTokon, majd a közösségi média egyéb platformjain is egy videó: egy mérnök egy olyan robotpuskát tervezett, amelyik a hangutasításoknak megfelelően céloz és lő. Közben jóval nagyobb léptékekben már folyik a MI bevonása a fegyverek készítésébe.","shortLead":"Pillanatok alatt elterjedt a TikTokon, majd a közösségi média egyéb platformjain is egy videó: egy mérnök egy olyan...","id":"20250117_sts-3d-chatgpt-vezerles-robotpuska-mesterseges-intelligencia-tiktok-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c73c0b3-bd80-4240-a096-8e7c897479ef.jpg","index":0,"item":"5f10ceaa-f9d8-495a-99ad-c3502914de81","keywords":null,"link":"/tudomany/20250117_sts-3d-chatgpt-vezerles-robotpuska-mesterseges-intelligencia-tiktok-video","timestamp":"2025. január. 17. 12:03","title":"Kiszabadult a szellem a palackból: mesterséges intelligenciával vezérelt robotpuskát készített egy mérnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3626125e-dbf6-4f3b-9153-3e3088669bad","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Ha valaki e-mailes kóddal szeretné használni az Ügyfélkapu+-t, esetleg az autentikátoros mellé szeretné, azoknak szól ez a cikk.","shortLead":"Ha valaki e-mailes kóddal szeretné használni az Ügyfélkapu+-t, esetleg az autentikátoros mellé szeretné, azoknak szól...","id":"20250115_ugyfelkapu-emailes-kod","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3626125e-dbf6-4f3b-9153-3e3088669bad.jpg","index":0,"item":"8a0a9d2d-7ea7-4817-b593-2d49bc17f24a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250115_ugyfelkapu-emailes-kod","timestamp":"2025. január. 15. 15:01","title":"Így kell beállítani az Ügyfélkapu+-t e-mailes kóddal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbe0cf03-843f-4cc5-a8df-c4fda77ede9f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hosszú interjút adott a hétfőn távozott amerikai nagykövet, melyben nemcsak arról beszélt, miért követett el stratégiai hibát a magyar kormány vele kapcsolatban, hanem arról is, miért kellett félbeszakítania egy vezető magyar tisztségviselőt. ","shortLead":"Hosszú interjút adott a hétfőn távozott amerikai nagykövet, melyben nemcsak arról beszélt, miért követett el stratégiai...","id":"20250116_David-Pressman-interju-New-York-Times-magyar-kormany-Orban-Viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbe0cf03-843f-4cc5-a8df-c4fda77ede9f.jpg","index":0,"item":"52cae9b8-7505-4e50-8b01-a06ad9845504","keywords":null,"link":"/itthon/20250116_David-Pressman-interju-New-York-Times-magyar-kormany-Orban-Viktor","timestamp":"2025. január. 16. 15:18","title":"David Pressman: Magyarország egy kísérlet, amellyel szemben nem működnek a hagyományos diplomácia eszközei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e443bc2-9777-491a-a731-15fe70bbe651","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pár órával azután, hogy a polgármester jelezte, vele senki nem egyeztetett, már találkozni tudott a kínai vállalat képviselőivel.","shortLead":"Pár órával azután, hogy a polgármester jelezte, vele senki nem egyeztetett, már találkozni tudott a kínai vállalat...","id":"20250115_Hatvanba-tervezett-Xinzhi-gyar-beruhazas-mikor-keszul-el","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e443bc2-9777-491a-a731-15fe70bbe651.jpg","index":0,"item":"c634b9cc-9f7d-46b2-98bf-cb6cd9b3f34e","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_Hatvanba-tervezett-Xinzhi-gyar-beruhazas-mikor-keszul-el","timestamp":"2025. január. 15. 13:46","title":"Végül csak sikerült tárgyalnia a polgármesternek a Hatvanba tervezett Xinzhi-gyárról, az is kiderült, mikor indulhat a gyártás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"241a9327-0ef8-40bf-9804-5d2bed18d093","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hsziao Hang a neve annak az intelligens robotnak, amivel az ember-robot munka hatékonyságát vizsgálják a tajkonauták a kínai űrállomás fedélzetén.","shortLead":"Hsziao Hang a neve annak az intelligens robotnak, amivel az ember-robot munka hatékonyságát vizsgálják a tajkonauták...","id":"20250116_kinai-urallomas-robot-kiserlet-ember-robot-interakcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/241a9327-0ef8-40bf-9804-5d2bed18d093.jpg","index":0,"item":"4a679237-f905-4fff-a2fd-d1d2f7c4e669","keywords":null,"link":"/tudomany/20250116_kinai-urallomas-robot-kiserlet-ember-robot-interakcio","timestamp":"2025. január. 16. 10:00","title":"Felvittek egy robotot a kínai űrállomásra, beszélget az űrhajósokkal, sőt néhány munkát is rá lehet bízni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62ec7cfe-9006-44d1-a370-b53fa9d3c888","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A megválasztott amerikai elnök is óvatosabban fogalmaz egy ideje.","shortLead":"A megválasztott amerikai elnök is óvatosabban fogalmaz egy ideje.","id":"20250115_trump-elnokseg-orosz-ukran-haboru-lezaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/62ec7cfe-9006-44d1-a370-b53fa9d3c888.jpg","index":0,"item":"7dcf7ed7-6f00-4476-83ff-858567b0f428","keywords":null,"link":"/vilag/20250115_trump-elnokseg-orosz-ukran-haboru-lezaras","timestamp":"2025. január. 15. 13:57","title":"Már tanácsadói sem gondolják, hogy Trump az elnöksége első napján lezárja az orosz–ukrán háborút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e66189a7-fb3c-401e-96f0-6f2edff7fb71","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Fogást talált az FBI egy olyan kártevőn, ami csak Amerikában eszközök ezrein volt jelen. Végül sikerült elérni, hogy saját magát számolja fel – de ez még nem jelenti azt, hogy végleg vége a fenyegetésnek.","shortLead":"Fogást talált az FBI egy olyan kártevőn, ami csak Amerikában eszközök ezrein volt jelen. Végül sikerült elérni...","id":"20250115_fbi-plugx-szamitogepes-kartevo-felszamolas-onmaga-torlese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e66189a7-fb3c-401e-96f0-6f2edff7fb71.jpg","index":0,"item":"587588ef-3a11-47a1-88bf-264b5ad10eb9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250115_fbi-plugx-szamitogepes-kartevo-felszamolas-onmaga-torlese","timestamp":"2025. január. 15. 15:03","title":"Kiadta a parancsot az FBI, mire több ezer eszközről törölte magát egy veszélyes kártevő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c88614bb-17af-4d3b-be22-82d0ca139eeb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Noha Németország szerint már nem feltétlenül indokolt a menekültstátusz, a szír külügy szerint jobban élnek és nagyobb biztonságban vannak ott az emberek.","shortLead":"Noha Németország szerint már nem feltétlenül indokolt a menekültstátusz, a szír külügy szerint jobban élnek és nagyobb...","id":"20250115_Nem-kell-sietni-a-hazateressel-uzeni-a-szir-kulugyminiszter-nemetorszagi-honfitarsainak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c88614bb-17af-4d3b-be22-82d0ca139eeb.jpg","index":0,"item":"b40b3f1f-e030-4594-960c-af5f066e63c9","keywords":null,"link":"/vilag/20250115_Nem-kell-sietni-a-hazateressel-uzeni-a-szir-kulugyminiszter-nemetorszagi-honfitarsainak","timestamp":"2025. január. 15. 13:20","title":"Nem kell sietni a hazatéréssel – üzeni a szír külügyminiszter németországi honfitársainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]