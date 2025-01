Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c5a7e180-ad5d-44ff-84a0-dff0c5f4bdf4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rövid időn belül két sikeres beavatkozás is lezajlott a Semmelweis Egyetemen.","shortLead":"Rövid időn belül két sikeres beavatkozás is lezajlott a Semmelweis Egyetemen.","id":"20250130_robotasszisztalt-mutet-gyerek-paciens-da-vinci-robot-semmelweis-egyetem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5a7e180-ad5d-44ff-84a0-dff0c5f4bdf4.jpg","index":0,"item":"433ce884-8a33-4c6b-bfd3-417144e5c646","keywords":null,"link":"/tudomany/20250130_robotasszisztalt-mutet-gyerek-paciens-da-vinci-robot-semmelweis-egyetem","timestamp":"2025. január. 30. 08:31","title":"Először végeztek itthon robotasszisztált műtétet gyerekeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"861e87ca-4fd2-4fea-b64b-d87f5236d856","c_author":"Gyükeri Mercédesz - Nyusztay Máté","category":"gazdasag","description":"Januárban sem állt meg a drágulás a hazai üzletekben, és akármennyire szigorúan vonja össze a szemöldökét a kormány meg a GVH, a folyamat vélhetően folytatódhat. De emiatt tényleg a szakmai szervezeteket érdemes hibáztatni?","shortLead":"Januárban sem állt meg a drágulás a hazai üzletekben, és akármennyire szigorúan vonja össze a szemöldökét a kormány meg...","id":"20250131_bevasarlokosar-vasarnapi-ebed-elelmiszerarak-inflacio-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/861e87ca-4fd2-4fea-b64b-d87f5236d856.jpg","index":0,"item":"28d39955-e428-4840-880d-2c3b1538b370","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250131_bevasarlokosar-vasarnapi-ebed-elelmiszerarak-inflacio-ebx","timestamp":"2025. január. 31. 14:02","title":"70 százalékkal drágább tej, 60 százalékkal drágább tojás és 16 százalékkal drágább hús – így szálltak el az árak egy év alatt a magyar boltokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e1f1c94-2167-4359-88c3-28d422ed0975","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Alibaba kiadta a Qwen 2.5-Max nyelvi modelljét, mely az ígéret szerint jobb, mint a DeepSeek, az OpenAI és a Meta hasonló megoldása.","shortLead":"Az Alibaba kiadta a Qwen 2.5-Max nyelvi modelljét, mely az ígéret szerint jobb, mint a DeepSeek, az OpenAI és a Meta...","id":"20250129_alibaba-qwen-25-max-mesterseges-intelligencia-bejelentes-deepseek-teljesitmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e1f1c94-2167-4359-88c3-28d422ed0975.jpg","index":0,"item":"88a698e0-0e0c-4c2d-a53d-ce42b2097600","keywords":null,"link":"/tudomany/20250129_alibaba-qwen-25-max-mesterseges-intelligencia-bejelentes-deepseek-teljesitmeny","timestamp":"2025. január. 29. 16:33","title":"Már meg is érkezett a válasz a DeepSeek mindent elsöprő MI-jére – ráadásul Kínából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7a38b0b-aac9-4666-9873-22c49147067e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pszichológus és angoltanár segítségével elemeztük a kellemetlen perceket.","shortLead":"Pszichológus és angoltanár segítségével elemeztük a kellemetlen perceket.","id":"20250129_deutsch-tamas-angolja-pszichologus-stressz-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b7a38b0b-aac9-4666-9873-22c49147067e.jpg","index":0,"item":"a4861016-fe5d-499d-a9b4-dc4ac8630a4d","keywords":null,"link":"/elet/20250129_deutsch-tamas-angolja-pszichologus-stressz-ebx","timestamp":"2025. január. 29. 16:27","title":"„Debilizáló szorongást” kelthetett Deutsch Tamásban a dupla stresszhelyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f79d4193-a936-4097-a607-834702963949","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A Kreml szerint konstruktív, jó légkörű tárgyalás volt Damaszkuszban, a Bloomberg viszont totális zsákutcáról adott hírt.","shortLead":"A Kreml szerint konstruktív, jó légkörű tárgyalás volt Damaszkuszban, a Bloomberg viszont totális zsákutcáról adott...","id":"20250129_sziria-karterites-oroszorszag-tamaszpontok-targyalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f79d4193-a936-4097-a607-834702963949.jpg","index":0,"item":"94b51d9c-7ebb-4ce8-afa6-22efa91d483b","keywords":null,"link":"/vilag/20250129_sziria-karterites-oroszorszag-tamaszpontok-targyalas","timestamp":"2025. január. 29. 16:35","title":"Damaszkusz kártérítést követelt Moszkvától, amikor a szíriai orosz támaszpontokról tárgyaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e18d90e-20d2-4b35-909b-545e6036103b","c_author":"Kasza János","category":"tudomany","description":"Már megindították a washingtoni repülőgép-katasztrófa vizsgálatát, ami 16 év után az első súlyos, kereskedelmi járatot érintő baleset az Egyesült Államokban. Szakértők szerint emberi hiba, valamint a reptér nehéz megközelíthetősége egyaránt szerepet játszhatott a tragédiában.","shortLead":"Már megindították a washingtoni repülőgép-katasztrófa vizsgálatát, ami 16 év után az első súlyos, kereskedelmi járatot...","id":"20250130_repulogep-baleset-washington-utasszallito-helikopter-utkozes-tragedia-okok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e18d90e-20d2-4b35-909b-545e6036103b.jpg","index":0,"item":"b392b89c-74af-4416-834a-6e7725c44234","keywords":null,"link":"/tudomany/20250130_repulogep-baleset-washington-utasszallito-helikopter-utkozes-tragedia-okok","timestamp":"2025. január. 30. 13:46","title":"Mégis hogyan ütközhet össze egy utasszállító repülő egy katonai helikopterrel? Sok a kérdés a washingtoni baleset körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8ddc9e3-5b89-4426-925d-e9cba8023ae5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Rigó Csaba Balázs, a GVH elnöke felszólító levelet küldött több – alapvető élelmiszerek termelőit és feldolgozóit tömörítő – érdekképviseleti szervezethez.","shortLead":"Rigó Csaba Balázs, a GVH elnöke felszólító levelet küldött több – alapvető élelmiszerek termelőit és feldolgozóit...","id":"20250130_GVH-termelok-beszallitok-osszehangolt-arkepzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8ddc9e3-5b89-4426-925d-e9cba8023ae5.jpg","index":0,"item":"4ad4ab38-3bfc-443a-8261-9ba7398e483e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250130_GVH-termelok-beszallitok-osszehangolt-arkepzes","timestamp":"2025. január. 30. 10:18","title":"A GVH elnöke arra tett utalást, hogy a termelők és feldolgozók hírlevelei összehangolt áremelésekhez vezetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e05dd05-9716-4fd0-9f0f-d4b37217d060","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20250130_Marabu-Feknyuz-Hasznos-es-haszontalan-szankciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e05dd05-9716-4fd0-9f0f-d4b37217d060.jpg","index":0,"item":"e7dfb5e8-167d-4fec-a689-b361c0b0d4ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250130_Marabu-Feknyuz-Hasznos-es-haszontalan-szankciok","timestamp":"2025. január. 30. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Hasznos és haszontalan szankciók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]