[{"available":true,"c_guid":"2f6a1d67-beaa-4b0e-9b38-5f0c04dc4279","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A magyarországi ortodox egyház alá tették át a csehországi Karlovy Varyban lévő minden vagyont, nehogy Csehország be tudja fagyasztani a háborúpárti orosz egyház vagyonát.","shortLead":"A magyarországi ortodox egyház alá tették át a csehországi Karlovy Varyban lévő minden vagyont, nehogy Csehország be...","id":"20250207_A-haboruparti-orosz-ortodox-egyhaz-Magyarorszagra-mentett-at-egy-templomot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f6a1d67-beaa-4b0e-9b38-5f0c04dc4279.jpg","index":0,"item":"3461f441-0d68-4d84-b20d-f9926aff9e05","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250207_A-haboruparti-orosz-ortodox-egyhaz-Magyarorszagra-mentett-at-egy-templomot","timestamp":"2025. február. 07. 08:45","title":"A háborúpárti orosz ortodox egyház Magyarországra mentett át egy templomot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a639efb6-7c84-4742-b342-36f49b385d98","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Sem ő, sem a cégek nem árulták el, hogy mi volt Lánczi Tamás dolga a lobbiszervezetben.","shortLead":"Sem ő, sem a cégek nem árulták el, hogy mi volt Lánczi Tamás dolga a lobbiszervezetben.","id":"20250207_lanczi-tamas-magyar-sorgyartok-szovetsege-fizetes-szuverenitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a639efb6-7c84-4742-b342-36f49b385d98.jpg","index":0,"item":"9110c31c-3b36-4237-829f-0589bbb88004","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250207_lanczi-tamas-magyar-sorgyartok-szovetsege-fizetes-szuverenitas","timestamp":"2025. február. 07. 21:13","title":"Külföldi tulajdonú sörgyárak szövetségétől kapott fizetést a Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10bfb5f6-ee28-4bc5-b7bf-92358a5326a9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szerencsétlenségben négyen meghaltak, az Egyesült Államok szerint rutinfeladatot végeztek, amikor a gép lezuhant.","shortLead":"A szerencsétlenségben négyen meghaltak, az Egyesült Államok szerint rutinfeladatot végeztek, amikor a gép lezuhant.","id":"20250207_hirszerzes-amerikai-repulogep-fulop-szigetek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/10bfb5f6-ee28-4bc5-b7bf-92358a5326a9.jpg","index":0,"item":"1e0eba47-66ad-4c86-b153-5b74ab017261","keywords":null,"link":"/vilag/20250207_hirszerzes-amerikai-repulogep-fulop-szigetek","timestamp":"2025. február. 07. 07:36","title":"Lezuhant egy amerikai hírszerző-repülőgép a Fülöp-szigeteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2b14dc7-ae2d-4cbf-a17b-d6b785835a5d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Pázmány Péter Katolikus Egyetem az Egyesült Államok Védelmi Minisztériumától Magyarországra érkező adományok kedvezményezettje","shortLead":"A Pázmány Péter Katolikus Egyetem az Egyesült Államok Védelmi Minisztériumától Magyarországra érkező adományok...","id":"20250208_amerikai-adomanyok-pazmany-egyetem-vedelmi-miniszterium-gurulo-dollarok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2b14dc7-ae2d-4cbf-a17b-d6b785835a5d.jpg","index":0,"item":"68d0af8d-2145-4e12-9733-e5047aa6da62","keywords":null,"link":"/itthon/20250208_amerikai-adomanyok-pazmany-egyetem-vedelmi-miniszterium-gurulo-dollarok","timestamp":"2025. február. 08. 15:11","title":"Kormánykedvenc magyar egyetem is busásan részesült az amerikai védelmi minisztérium „guruló dollárjaiból”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39855deb-9735-41a8-8178-69d9fccc375f","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"A főpolgármester a Parkváros leporolt terveit mutatta be Vitézy Dáviddal, Budapest főépítészével és Vitézy Dáviddal, miután – talán a kormány számára is – váratlanul kiderült: a főváros élhet elővásárlási jogával és elhappolhatja a mini-Dubaj beruházás területét az arab befektetők elől. Ez óriási politikai siker, de komoly veszélyeket is tartogathat a fővárosnak – ezek is szóba kerültek a fórumon.","shortLead":"A főpolgármester a Parkváros leporolt terveit mutatta be Vitézy Dáviddal, Budapest főépítészével és Vitézy Dáviddal...","id":"20250207_Karacsony-Gergely-bemutatja-Ilyen-lesz-a-rakosrendezoi-uj-varosnegyed-ha-ok-es-nem-az-arabok-epitik-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39855deb-9735-41a8-8178-69d9fccc375f.jpg","index":0,"item":"865aeeff-3ce9-474d-af63-08b206880a95","keywords":null,"link":"/itthon/20250207_Karacsony-Gergely-bemutatja-Ilyen-lesz-a-rakosrendezoi-uj-varosnegyed-ha-ok-es-nem-az-arabok-epitik-ebx","timestamp":"2025. február. 07. 10:14","title":"Karácsony: „Köszöntöm a budapestieket, Rákosrendező új telektulajdonosait” – ilyen lesz az új városnegyed, ha nem az arabok építik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97f4b5dc-8148-46f1-b3a6-d3a2dbccf8ea","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A streamingóriás sajátos egyezségre jutott Prince örökségének kezelőivel. ","shortLead":"A streamingóriás sajátos egyezségre jutott Prince örökségének kezelőivel. ","id":"20250207_A-Netflix-kukazta-a-Prince-rol-keszult-dokumentumfilmjet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97f4b5dc-8148-46f1-b3a6-d3a2dbccf8ea.jpg","index":0,"item":"b06d9a31-1fc8-494a-bf8a-17960f7896b3","keywords":null,"link":"/kultura/20250207_A-Netflix-kukazta-a-Prince-rol-keszult-dokumentumfilmjet","timestamp":"2025. február. 07. 08:34","title":"A Netflix kukázta az Oscar-díjas rendező Prince-ről készült dokumentumfilmjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2d91e97-f510-4279-b855-e8226831a5cf","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A nyertes mind az öt fő számot és mindkét Joker nyerőszámot eltalálta a brit EuroMillions lottón, ezzel 83,5 millió fonttal (40,5 milliárd forinttal) lett gazdagabb, ami minden idők 23. legnagyobb nyereménye.","shortLead":"A nyertes mind az öt fő számot és mindkét Joker nyerőszámot eltalálta a brit EuroMillions lottón, ezzel 83,5 millió...","id":"20250206_Ket-het-utan-jelentkeztek-a-vilag-egyik-legnagyobb-lottonyeremenyeert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b2d91e97-f510-4279-b855-e8226831a5cf.jpg","index":0,"item":"86bb1451-818c-4a41-82d2-53c2e8e1542c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250206_Ket-het-utan-jelentkeztek-a-vilag-egyik-legnagyobb-lottonyeremenyeert","timestamp":"2025. február. 06. 22:03","title":"Két hét után jelentkeztek a világ egyik legnagyobb lottónyereményéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ee2abc1-9179-4d3c-8cd8-2c98d9a87e36","c_author":"HVG","category":"360","description":"Miközben a Patrióták nagy dzsemborit tartanak Madridban, a nemzetközi lapok arról cikkeznek, hogy a „Brüsszel bevételére” készülő EP-frakcióhoz tartozó szélsőjobbos politikai univerzum Moszkva érdekeit szolgálja – még ha nem is mindenki szándékosan.","shortLead":"Miközben a Patrióták nagy dzsemborit tartanak Madridban, a nemzetközi lapok arról cikkeznek, hogy a „Brüsszel...","id":"20250208_patriotak-orban-oroszorszag-Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ee2abc1-9179-4d3c-8cd8-2c98d9a87e36.jpg","index":0,"item":"e147fe49-351f-4d34-abb4-9def02034cd4","keywords":null,"link":"/360/20250208_patriotak-orban-oroszorszag-Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. február. 08. 12:15","title":"Cseh kormányfő: Egyértelmű, hogy a Patrióták orosz érdekeket szolgálnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]