[{"available":true,"c_guid":"cba4501e-9597-4964-ba42-3582affa5a08","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Eredményre vezettek a tárgyalások a cég és a szakszervezet között.","shortLead":"Eredményre vezettek a tárgyalások a cég és a szakszervezet között.","id":"20250211_megallapodas-berfejlesztes-gyor-audi-lear-corporation","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cba4501e-9597-4964-ba42-3582affa5a08.jpg","index":0,"item":"ee454096-0637-4969-a2ab-b8e3a05d9391","keywords":null,"link":"/kkv/20250211_megallapodas-berfejlesztes-gyor-audi-lear-corporation","timestamp":"2025. február. 11. 15:23","title":"Megállapodtak a bérekről, nem lesz sztrájk az Audi győri beszállítójánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44166e1c-100f-47c7-a1fc-4cfb3feda23e","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Ki viszi Ukrajna ritkaföldfémkincseit? Kié viszi a Gázai övezetet, hogy közel-keleti Riviérává fejlessze? Mit visz Elon Musk? Mi visz magával Budapestről az Orbánt meglátogató AfD-vezér? Viszi-e Ausztriát a szélsőjobb? Ez az e heti HVG ajánlója, a Fülszöveg.","shortLead":"Ki viszi Ukrajna ritkaföldfémkincseit? Kié viszi a Gázai övezetet, hogy közel-keleti Riviérává fejlessze? Mit visz Elon...","id":"20250213_hvg-Jakus-Ibolya-Elviszem-pont-fulszoveg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44166e1c-100f-47c7-a1fc-4cfb3feda23e.jpg","index":0,"item":"b09c08f6-1620-471f-81c0-c5bf78c99c7e","keywords":null,"link":"/360/20250213_hvg-Jakus-Ibolya-Elviszem-pont-fulszoveg","timestamp":"2025. február. 13. 08:00","title":"Jakus Ibolya: Elviszem pont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb652f66-90f7-411b-9c80-57e490e20746","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Pont egy éve tűnt fel a Partizán műsorában Varga Judit volt igazságügyi miniszter és volt fideszes EP-listavezető exférje, Magyar Péter. Magyar elég látványosan, egy Facebook poszttal, majd a Gulyás Mártonnak adott interjújával csekkolt ki a NER-ből. Egy évvel később a Fideszen kívüli világ vezető politikusaként tért vissza, ismét interjút adni.","shortLead":"Pont egy éve tűnt fel a Partizán műsorában Varga Judit volt igazságügyi miniszter és volt fideszes EP-listavezető...","id":"20250211_magyar-peter-partizan-eloben-tisza-fidesz-orban-viktor-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb652f66-90f7-411b-9c80-57e490e20746.jpg","index":0,"item":"2528cedd-d5b8-4287-ab6d-5b4255169bfb","keywords":null,"link":"/itthon/20250211_magyar-peter-partizan-eloben-tisza-fidesz-orban-viktor-ebx","timestamp":"2025. február. 11. 17:57","title":"Most felcsúti maharadzsánk van Magyar Péter szerint, de ő nem Fidesz 2-t, és nem Orbán Viktor light-ot szeretne Magyarországon - ez volt a Partizán-interjú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2841f1c1-8145-4979-ab4c-0e8ff204740e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A jelenet, amelyet a januárban aktivált Instagram-oldalán is megosztott, nagy felháborodást váltott ki.","shortLead":"A jelenet, amelyet a januárban aktivált Instagram-oldalán is megosztott, nagy felháborodást váltott ki.","id":"20250211_meghan-markle-invictus-udvariatlan-gesztus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2841f1c1-8145-4979-ab4c-0e8ff204740e.jpg","index":0,"item":"2492c1b6-cc8d-4ca1-a183-47ef3c4d602f","keywords":null,"link":"/elet/20250211_meghan-markle-invictus-udvariatlan-gesztus","timestamp":"2025. február. 11. 15:13","title":"Meghan Markle nem bírt magával, és odébb tolt egy kerekesszékes sportolót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04608c0c-8735-4868-bd83-cfbd82282d36","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A xenont sok egyéb egészségügyi alkalmazása mellett altatószerként is bevetik, tekintettel arra, hogy gyorsan hat, és általában jól tolerálható. Egy új kutatás most egy egészen másféle lehetőséget tárt fel: a nemesgáznak akár az Alzheimer-kór terápiájában is szerepe lehet.","shortLead":"A xenont sok egyéb egészségügyi alkalmazása mellett altatószerként is bevetik, tekintettel arra, hogy gyorsan hat, és...","id":"20250212_xenon-gaz-neurodegenerativ-betegsegek-kezelese-alzheimer-kor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/04608c0c-8735-4868-bd83-cfbd82282d36.jpg","index":0,"item":"846c76be-96e0-4d91-b625-5558410fafd4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250212_xenon-gaz-neurodegenerativ-betegsegek-kezelese-alzheimer-kor","timestamp":"2025. február. 12. 09:03","title":"Kezelhető lesz az Alzheimer-kór altatógázzal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"084c0198-e6c4-4de0-a1ac-47d45e657962","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sokunknak ismerős a menetrend: elalvás előtt még görgetjük közösségi oldalakat, válaszolunk az üzenetekre, belenézünk egy-két videóba, majd amikor érezzük, hogy kezd leragadni a szemünk, magunk mellé tesszük a telefont, és már alszunk is. Ártalmatlan esti rituálénak tűnik, mégis több káros hatása lehet.","shortLead":"Sokunknak ismerős a menetrend: elalvás előtt még görgetjük közösségi oldalakat, válaszolunk az üzenetekre, belenézünk...","id":"20250213_veszelyes-telefon-alvas-sugarzas-rak-mobil","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/084c0198-e6c4-4de0-a1ac-47d45e657962.jpg","index":0,"item":"60611b48-783d-4cce-9be1-c5450630d4e5","keywords":null,"link":"/elet/20250213_veszelyes-telefon-alvas-sugarzas-rak-mobil","timestamp":"2025. február. 13. 06:45","title":"Tényleg veszélyes a telefonunk mellett elaludni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2e39f39-6adc-4f04-abb8-fa209c5303a5","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Kim Dzsongun korábban már egy Dél-Korea által épített szállodát és golfpályát is elpusztíttatott.","shortLead":"Kim Dzsongun korábban már egy Dél-Korea által épített szállodát és golfpályát is elpusztíttatott.","id":"20250213_eszak-korea-rombolas-szetszakitott-csaladok-talalkozo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2e39f39-6adc-4f04-abb8-fa209c5303a5.jpg","index":0,"item":"15d0f7d2-cf9b-4d29-b87f-90dcde1d0c99","keywords":null,"link":"/vilag/20250213_eszak-korea-rombolas-szetszakitott-csaladok-talalkozo","timestamp":"2025. február. 13. 10:42","title":"Észak-Korea lerombolja a szétszakított családok találkozóira épített házat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43ef15b6-0a7d-4744-8195-0063f8649a3e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az önkormányzat korlátozná a nyitvatartást, de a petíció írói szerint ez rosszat tenne a szegedi vállalkozók, vendéglátósok, boltosok, taxisok, egyetemisták és fiatalok többségének. ","shortLead":"Az önkormányzat korlátozná a nyitvatartást, de a petíció írói szerint ez rosszat tenne a szegedi vállalkozók...","id":"20250212_Peticio-indul-Szegeden-hogy-ejjel-is-nyitva-lehessenek-a-szorakozohelyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43ef15b6-0a7d-4744-8195-0063f8649a3e.jpg","index":0,"item":"db375b28-09f1-4b20-8bfd-e7ae20d704dd","keywords":null,"link":"/elet/20250212_Peticio-indul-Szegeden-hogy-ejjel-is-nyitva-lehessenek-a-szorakozohelyek","timestamp":"2025. február. 12. 21:12","title":"Petíció indul Szegeden, hogy éjjel is nyitva lehessenek a szórakozóhelyek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]