[{"available":true,"c_guid":"deb16c8a-b09f-4223-8193-d32a65155e60","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Adrien Brody lett például a legjobb férfi főszereplő.","shortLead":"Adrien Brody lett például a legjobb férfi főszereplő.","id":"20250217_Negy-dijat-is-besoport-a-BAFTA-galan-A-brutalista","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/deb16c8a-b09f-4223-8193-d32a65155e60.jpg","index":0,"item":"aecc2cee-7144-4763-9ae7-1d338d858d71","keywords":null,"link":"/kultura/20250217_Negy-dijat-is-besoport-a-BAFTA-galan-A-brutalista","timestamp":"2025. február. 17. 06:28","title":"Négy díjat is besöpört a BAFTA-gálán A brutalista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24872dbd-6cc6-424f-bf3d-16d09af52560","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Keményen kiosztotta, sőt megfenyegette a NER-t és annak haszonélvezőit a Tisza Párt kongresszusán Magyar Péter, aki nem kímélte Orbán Viktort sem. A párt már kampányüzemmódra kapcsolva néhány leendő szakpolitikusát is felvillantotta, a pártelnök pedig választási ígéretcunamit adott elő sok logikus, néhány meghökkentő és pár egészen meglepő állítást téve.","shortLead":"Keményen kiosztotta, sőt megfenyegette a NER-t és annak haszonélvezőit a Tisza Párt kongresszusán Magyar Péter, aki nem...","id":"20250215_Magyar-Peter-kampany-orszagertekelo-evertekelo-Tisza-Part-kongresszus-Orban-NER-igeret-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24872dbd-6cc6-424f-bf3d-16d09af52560.jpg","index":0,"item":"b775b6bd-3eb5-46be-866e-c30eae7a34e2","keywords":null,"link":"/itthon/20250215_Magyar-Peter-kampany-orszagertekelo-evertekelo-Tisza-Part-kongresszus-Orban-NER-igeret-ebx","timestamp":"2025. február. 15. 20:22","title":"Magyar Péter végre berúgta a kampánymotort: országértékelőjében fenyegetett, lelkesített és annyi mindent ígért, hogy csak na!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c830aa1d-62a9-432d-b730-bff757473a46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Oroszország-szakértő a Müncheni Biztonságpolitikai Fórum kapcsán írt egy gyorselemzést.","shortLead":"Az Oroszország-szakértő a Müncheni Biztonságpolitikai Fórum kapcsán írt egy gyorselemzést.","id":"20250215_Racz-Andras-Meg-nem-dolt-el-Ukrajna-sorsa-nincsen-amerikai-terv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c830aa1d-62a9-432d-b730-bff757473a46.jpg","index":0,"item":"2c84de29-d6d2-4cef-b07f-d7e29074b818","keywords":null,"link":"/itthon/20250215_Racz-Andras-Meg-nem-dolt-el-Ukrajna-sorsa-nincsen-amerikai-terv","timestamp":"2025. február. 15. 16:54","title":"Rácz András: Még nem dőlt el Ukrajna sorsa, egyelőre nincsen amerikai terv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf5d3860-e433-40c2-b956-48b8a40bb1a8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok olyan béketárgyalásokat kezdeményezne Oroszországgal, amelyből Európát kizárná.","shortLead":"Az Egyesült Államok olyan béketárgyalásokat kezdeményezne Oroszországgal, amelyből Európát kizárná.","id":"20250216_Rendkivuli-csucstalalkozot-hivtak-ossze-az-europai-vezetok-Amerika-lepese-utan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf5d3860-e433-40c2-b956-48b8a40bb1a8.jpg","index":0,"item":"073dbc66-ed0d-49b4-b38f-4ad2d93672df","keywords":null,"link":"/vilag/20250216_Rendkivuli-csucstalalkozot-hivtak-ossze-az-europai-vezetok-Amerika-lepese-utan","timestamp":"2025. február. 16. 09:22","title":"Rendkívüli csúcstalálkozót hívtak össze az európai vezetők Amerika lépése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab66a3ff-5a59-4471-84be-78ed2b50f78a","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az USA piacvédő jelszavakkal legutóbb egy évszázada kezdett vámháborúba, és annak sem lett jó vége. Az 1930-ban elfogadott törvény s az arra reagáló ellenintézkedések lefagyasztották a nemzetközi kereskedelmet, elmélyítették a gazdasági világválságot, ezzel hozzájárultak a szélsőségesek megerősödéséhez.","shortLead":"Az USA piacvédő jelszavakkal legutóbb egy évszázada kezdett vámháborúba, és annak sem lett jó vége. Az 1930-ban...","id":"20250216_hvg-trump-vamhaboruja-tortenelmi-elozmeny-onsorsrontas-a-mult-kutja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ab66a3ff-5a59-4471-84be-78ed2b50f78a.jpg","index":0,"item":"f127b714-3885-4740-8c5c-6579166819eb","keywords":null,"link":"/360/20250216_hvg-trump-vamhaboruja-tortenelmi-elozmeny-onsorsrontas-a-mult-kutja","timestamp":"2025. február. 16. 08:30","title":"Az USA utolsó vámháborújának csak vesztesei voltak, de Trumpot ez nem érdekli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2020d13d-554c-4801-97be-faa6895609ef","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az OpenAI mesterséges intelligencia (MI) fejlesztője hivatalosan is visszautasította helyi idő szerint pénteken az Elon Musk milliárdos vezette vállalatcsoport 97,4 milliárd dolláros (mintegy 37,4 ezermilliárd forint) vételi ajánlatát.","shortLead":"Az OpenAI mesterséges intelligencia (MI) fejlesztője hivatalosan is visszautasította helyi idő szerint pénteken az Elon...","id":"20250215_Az-OpenAI-nem-elado-hivatalosan-kikosaraztak-Elon-Muskot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2020d13d-554c-4801-97be-faa6895609ef.jpg","index":0,"item":"9dc4f135-4c83-4ab7-b737-02293710613e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250215_Az-OpenAI-nem-elado-hivatalosan-kikosaraztak-Elon-Muskot","timestamp":"2025. február. 15. 08:43","title":"„Az OpenAI nem eladó” – hivatalosan kikosarazták Elon Muskot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9dc0c07-c5ea-47e1-92a0-c7bf92c93627","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Miközben Donald Trump a béke Nobel-díjra hajt, Elon Musk pedig Európa gyarmatosításával van elfoglalva, a tech oligarchák épp államcsínyt hajtanak végre. Válogatásunk a világlapok írásaiból.","shortLead":"Miközben Donald Trump a béke Nobel-díjra hajt, Elon Musk pedig Európa gyarmatosításával van elfoglalva, a tech...","id":"20250216_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9dc0c07-c5ea-47e1-92a0-c7bf92c93627.jpg","index":0,"item":"6ab6f011-fc73-48f5-9307-c067e56140ca","keywords":null,"link":"/360/20250216_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. február. 16. 10:33","title":"Nemzetközi lapszemle: Európa keresztet vethet saját magára, ha az USA-ra hagyatkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d66b3775-ae97-43e4-b53a-18e31200a99f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az értékes ásványok megszerzéséért cserébe ugyanis alig adtak volna valamit az amerikaiak.","shortLead":"Az értékes ásványok megszerzéséért cserébe ugyanis alig adtak volna valamit az amerikaiak.","id":"20250216_Zelenszkij-utasitas-ritkafoldfemek-trump-usa-ajanlat-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d66b3775-ae97-43e4-b53a-18e31200a99f.jpg","index":0,"item":"61d3a86b-70cb-41d2-ae55-872741b96ac5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250216_Zelenszkij-utasitas-ritkafoldfemek-trump-usa-ajanlat-ukrajna","timestamp":"2025. február. 16. 16:09","title":"Zelenszkij utasította a minisztereit, hogy ne írják alá az amerikaiak ritkaföldfémekkel kapcsolatos ajánlatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]