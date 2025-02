Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6cf62df9-2ebf-4acc-b871-c1970e9cf114","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állami szervezet szerint az a felelős döntés, ha az kapja a pénzt, aki több páciensről gondoskodik. ","shortLead":"Az állami szervezet szerint az a felelős döntés, ha az kapja a pénzt, aki több páciensről gondoskodik. ","id":"20250218_neak-XVII-kerulet-rendelo-finanszirozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6cf62df9-2ebf-4acc-b871-c1970e9cf114.jpg","index":0,"item":"9d96fa49-9f2f-42f4-8ed2-b2c6c5ec6dc5","keywords":null,"link":"/itthon/20250218_neak-XVII-kerulet-rendelo-finanszirozas","timestamp":"2025. február. 18. 18:41","title":"A NEAK szerint azért csökkentették egy XVII. kerületi rendelő finanszírozását, mert nem láttak el elég beteget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"090e1cd1-52c7-46f1-808a-989c5ea81c3f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy modul cseréjével bárki modernizálhatja az ikonikus finn mobil töltését, még csak forrasztópákára sincs szükség a művelethez.","shortLead":"Egy modul cseréjével bárki modernizálhatja az ikonikus finn mobil töltését, még csak forrasztópákára sincs szükség...","id":"20250218_nokia-3310-atalakitas-usb-c-toltoport","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/090e1cd1-52c7-46f1-808a-989c5ea81c3f.jpg","index":0,"item":"b81a79c3-fa28-48c6-ac55-d51b68d047b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250218_nokia-3310-atalakitas-usb-c-toltoport","timestamp":"2025. február. 18. 11:03","title":"24 év után jött újdonság a Nokia 3310-hez: USB-C csatlakozóval is tölthető (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A magyar kormány ahelyett, hogy kiállna az ország érdekeiért, kaján örömmel figyeli, ahogy a háborús agresszor Putyin és az Európával ellenséges Trump Magyarország feje fölött dönt Kelet-Európa, benne Magyarország jövőjéről. Vélemény.","shortLead":"A magyar kormány ahelyett, hogy kiállna az ország érdekeiért, kaján örömmel figyeli, ahogy a háborús agresszor Putyin...","id":"20250218_Szijjarto-Orban-realitasa-merjunk-pondrok-lenni-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634.jpg","index":0,"item":"070af048-b948-4890-988a-3b13badd8c7c","keywords":null,"link":"/360/20250218_Szijjarto-Orban-realitasa-merjunk-pondrok-lenni-velemeny","timestamp":"2025. február. 18. 15:44","title":"Szijjártó és Orbán realitása: Merjünk pondrók lenni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b07754f1-8627-4f57-bb34-a3454fc23016","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ők voltak a palesztin szervezet legfiatalabb túszai. ","shortLead":"Ők voltak a palesztin szervezet legfiatalabb túszai. ","id":"20250218_A-Hamasz-hamarosan-atadja-negy-tusz-koztuk-ket-gyermek-holttestet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b07754f1-8627-4f57-bb34-a3454fc23016.jpg","index":0,"item":"5c91971c-833e-443c-ad35-c128ff071652","keywords":null,"link":"/vilag/20250218_A-Hamasz-hamarosan-atadja-negy-tusz-koztuk-ket-gyermek-holttestet","timestamp":"2025. február. 18. 19:19","title":"A Hamász átadja négy túsz, köztük két gyermek holttestét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23a35107-1a09-4cd0-8f30-4f04687f6633","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Honvédelmi Minisztérium akkor úgy gondolta, az Orbán-beszéd nem pártrendezvény.","shortLead":"A Honvédelmi Minisztérium akkor úgy gondolta, az Orbán-beszéd nem pártrendezvény.","id":"20250218_Fodor-Lajos-Orban-evertekelo-egyenruha-vezerkari-fonok-Ruszin-Szendi-Romulusz-Tisza-Part","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23a35107-1a09-4cd0-8f30-4f04687f6633.jpg","index":0,"item":"52176f6e-4e72-47c6-b323-470b6736bb53","keywords":null,"link":"/itthon/20250218_Fodor-Lajos-Orban-evertekelo-egyenruha-vezerkari-fonok-Ruszin-Szendi-Romulusz-Tisza-Part","timestamp":"2025. február. 18. 10:38","title":"Öt éve még Orbán évértékelőjén ült egyenruhában a vezérkari főnök, aki most Ruszin-Szendi Romulusz pártszereplését kritizálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebc1025d-758c-4979-ab4b-defe8ef366dd","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Új Jalta készülődik, de van megoldás – erről ír Garvan Walshe, aki hét éve a magyarországi választások vizsgálatára alapított egy szervezetet.","shortLead":"Új Jalta készülődik, de van megoldás – erről ír Garvan Walshe, aki hét éve a magyarországi választások vizsgálatára...","id":"20250219_lapszemle-vedelem-europa-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ebc1025d-758c-4979-ab4b-defe8ef366dd.jpg","index":0,"item":"7df00aa0-2331-4166-8532-969871917137","keywords":null,"link":"/360/20250219_lapszemle-vedelem-europa-ukrajna","timestamp":"2025. február. 19. 15:30","title":"Brit szakértő: Mi kell ahhoz, hogy Európa meg tudja védeni magát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f580a887-b87c-451e-866b-40c25cd90acc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy friss javaslat szerint a rendelők nem tartalékolhatnak az időpontokkal, az összeset fel kell tüntetni a foglalófelületen.","shortLead":"Egy friss javaslat szerint a rendelők nem tartalékolhatnak az időpontokkal, az összeset fel kell tüntetni...","id":"20250218_szakrendeles-atalakitas-beutalo-idopontfoglalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f580a887-b87c-451e-866b-40c25cd90acc.jpg","index":0,"item":"029e961b-f627-458a-af09-b82d90b85b50","keywords":null,"link":"/itthon/20250218_szakrendeles-atalakitas-beutalo-idopontfoglalas","timestamp":"2025. február. 18. 08:53","title":"Átalakítaná a kormány a szakrendeléseket, országszerte érvényesek lesznek a beutalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac41b752-8bb7-45ce-b72e-aa0f1772a98e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kevesebb funkciót tartalmaz ugyan, de így is sokaknak elegendő a munkához a Microsoft Word, Excel és PowerPoint ingyenes, böngészős változata.","shortLead":"Kevesebb funkciót tartalmaz ugyan, de így is sokaknak elegendő a munkához a Microsoft Word, Excel és PowerPoint...","id":"20250219_microsoft-office-word-excel-powerpoint-microsoft-365-programok-ingyen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ac41b752-8bb7-45ce-b72e-aa0f1772a98e.jpg","index":0,"item":"335abc07-7a78-45c0-96bc-a74b3796cd13","keywords":null,"link":"/tudomany/20250219_microsoft-office-word-excel-powerpoint-microsoft-365-programok-ingyen","timestamp":"2025. február. 19. 08:03","title":"Így használhatja ingyen a Wordöt, az Excelt és a PowerPointot – le sem kell töltenie semmit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]