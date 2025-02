Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d1fe8506-a721-41ac-bafb-e868a76cd550","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kialakult az út a döntőig.","shortLead":"Kialakult az út a döntőig.","id":"20250221_liverpool-psg-nyolcaddonto-bajnokok-ligaja-sorsolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d1fe8506-a721-41ac-bafb-e868a76cd550.jpg","index":0,"item":"253a6e77-84c8-4a31-9bcb-24c91260927d","keywords":null,"link":"/sport/20250221_liverpool-psg-nyolcaddonto-bajnokok-ligaja-sorsolas","timestamp":"2025. február. 21. 13:38","title":"Összejött a Liverpool–PSG-nyolcaddöntő, összesorsolták a német és a spanyol csapatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3878d778-9301-4a48-aca8-a6c64bc94c9c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Valamiért úgy érezte az Apple, hogy kispórolja a legolcsóbb iPhone-ból az egyik fontos, kiegészítők rögzítésére is alkalmas technológiát, ami már fél évtizede része valamennyi fősorozatú iPhone-szériának.","shortLead":"Valamiért úgy érezte az Apple, hogy kispórolja a legolcsóbb iPhone-ból az egyik fontos, kiegészítők rögzítésére is...","id":"20250220_apple-iphone-16e-hianyossag-nincs-magsafe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3878d778-9301-4a48-aca8-a6c64bc94c9c.jpg","index":0,"item":"ed4b2895-4dde-4159-a54a-348ec5af16e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250220_apple-iphone-16e-hianyossag-nincs-magsafe","timestamp":"2025. február. 20. 11:03","title":"Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan hiányossága az új iPhone 16e-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d164aefa-b50a-4457-b343-9030705b6fe7","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az Ipsos közvélemény-kutatása szerint a többség szerint Donald Trump túllépte a hatáskörét, Elon Musk munkásságával szemben pedig még kritikusabbak.","shortLead":"Az Ipsos közvélemény-kutatása szerint a többség szerint Donald Trump túllépte a hatáskörét, Elon Musk munkásságával...","id":"20250220_felmeres-donald-trump-elon-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d164aefa-b50a-4457-b343-9030705b6fe7.jpg","index":0,"item":"e3abb989-4406-44de-9263-60e7b47bcd0b","keywords":null,"link":"/vilag/20250220_felmeres-donald-trump-elon-musk","timestamp":"2025. február. 20. 19:19","title":"Felmérés: az amerikaiak többségének nem tetszik Trump első hónapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34bcaa47-4ed0-4188-941d-02a596124465","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"A helyzeteket tekintve talán közelebb állt a Premier League listavezetője a győzelemhez, de a hazaiak két lesgólt is lőttek, igazságos döntetlen született. ","shortLead":"A helyzeteket tekintve talán közelebb állt a Premier League listavezetője a győzelemhez, de a hazaiak két lesgólt is...","id":"20250219_Hat-gol-esett-az-Aston-Villa-Liverpoolon-de-ebbol-kettot-elvettek-les-miatt-premier-league-mohamed-szalah-trent-alexander-arnold-szoboszlai-dominik-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/34bcaa47-4ed0-4188-941d-02a596124465.jpg","index":0,"item":"a664987a-f4c4-4234-9c60-1e0880c5757b","keywords":null,"link":"/sport/20250219_Hat-gol-esett-az-Aston-Villa-Liverpoolon-de-ebbol-kettot-elvettek-les-miatt-premier-league-mohamed-szalah-trent-alexander-arnold-szoboszlai-dominik-ebx","timestamp":"2025. február. 19. 23:08","title":"Hat gól esett az Aston Villa–Liverpoolon, de ebből kettőt elvettek les miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50f4f165-3eaf-45bf-b265-3d6813bbeb99","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az elmúlt napokban többször is átszámolta a NASA az YR4 aszteroida becsapódási esélyét, ami 3,1 százalék is volt. Most azonban sokat javult a helyzet.","shortLead":"Az elmúlt napokban többször is átszámolta a NASA az YR4 aszteroida becsapódási esélyét, ami 3,1 százalék is volt. Most...","id":"20250221_nasa-cneos-szamitasok-yr4-aszteroida-becsapodasi-esely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50f4f165-3eaf-45bf-b265-3d6813bbeb99.jpg","index":0,"item":"ffb6a25f-d84b-40ec-b0ec-b45a05e3f4d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250221_nasa-cneos-szamitasok-yr4-aszteroida-becsapodasi-esely","timestamp":"2025. február. 21. 09:03","title":"Érkezett egy jó hír az aszteroidáról, amely 2032-ben eltalálhatja a Földet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"573ae6fb-8b1f-48cb-92fb-7773f318275f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google minden jel szerint beépíti az androidos telefonok alapértelmezett, SMS-eket is kezelő alkalmazásába az üzenetek küldési utáni szerkesztésének, visszahívásának és törlésének lehetőségét.","shortLead":"A Google minden jel szerint beépíti az androidos telefonok alapértelmezett, SMS-eket is kezelő alkalmazásába...","id":"20250221_android-google-messages-uzenetkuldo-uzenet-visszavonasa-torles-szerkesztes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/573ae6fb-8b1f-48cb-92fb-7773f318275f.jpg","index":0,"item":"3f671691-2e83-4362-b5e3-9a34d8ad3b91","keywords":null,"link":"/tudomany/20250221_android-google-messages-uzenetkuldo-uzenet-visszavonasa-torles-szerkesztes","timestamp":"2025. február. 21. 08:03","title":"Nagy változás jön az androidos telefonokra: visszavonhatja majd a már elküldött SMS-eket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74a9c6eb-e21d-424d-ab40-8e514b15c105","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem kell mindig nagy hardver a nagy ötletekhez: egy mérnöknek sikerült úgy kicsinyítenie egy nagy nyelvi modellt, hogy az ráfér egy pendrive-ra.","shortLead":"Nem kell mindig nagy hardver a nagy ötletekhez: egy mérnöknek sikerült úgy kicsinyítenie egy nagy nyelvi modellt...","id":"20250220_usb-meghajto-nagy-nyelvi-modell","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74a9c6eb-e21d-424d-ab40-8e514b15c105.jpg","index":0,"item":"bd05db10-7c1f-43ec-97cc-bfd85de8bbcf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250220_usb-meghajto-nagy-nyelvi-modell","timestamp":"2025. február. 20. 16:03","title":"Bravúros ötlet: egy mérnök zsebben elférő méretűre kicsinyített egy nagy nyelvi modellt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34fbc4c1-711e-4d60-ae3a-a397f952083e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Két olyan antifa-támadó pere kezdődött el a Fővárosi Törvényszéken, akik két éve részt vettek szélsőjobboldalinak vélt emberek megverésében Budapesten. A bíróság előtt tüntetés volt, a tárgyalóteremben pedig tapssal fogadták a vádlottakat.","shortLead":"Két olyan antifa-támadó pere kezdődött el a Fővárosi Törvényszéken, akik két éve részt vettek szélsőjobboldalinak vélt...","id":"20250221_antifa-tamadon-maja-t-fegyhaz-ugyeszseg-fovarosi-torvenyszek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/34fbc4c1-711e-4d60-ae3a-a397f952083e.jpg","index":0,"item":"7cceb692-b904-42b8-9d94-cc5b56fa09b7","keywords":null,"link":"/itthon/20250221_antifa-tamadon-maja-t-fegyhaz-ugyeszseg-fovarosi-torvenyszek","timestamp":"2025. február. 21. 16:38","title":"Az egyik antifa-támadóra 14 év fegyházat kért az ügyészség a Fővárosi Törvényszéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]