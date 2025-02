Bujdosó János eddig leginkább saját szerzeményekkel jelentkezett, most azonban mindössze egy dalt jegyez az albumon, a Hair for Lions-t eredetileg egy bábelőadáshoz írta. Van a lemezen viszont brazil nóta (Jacob do Bandolim), 60-as évekbeli szaxijazz (Jackie McLean) és még sok minden.

A dalválasztás során egyedül esztétikai (élvezeti) szempontok érvényesültek – mondja Bujdosó. A rostán olyan szerzemények akadtak fenn, mint például Cindy Lauper Girls Just Wanna Have Fun című feminista slágere, egy spanyol polgárháborús dal (El Quitno Regimiento), vagy egy a Nílus folyó örökkévalóságát, tehát a természet ember feletti uralmát megjelenítő darab (Eternel River, Nahr el Khaled) vagy a Karády Katalin által híressé tett Fényes Szabolcs-dal, a Száz vágy (Innen a lemez címe is.)

A lemezt élőben február 28-án, a Három Hollóban mutatja be a quartett, amelynek tagjai: Bujdosó János (gitár, ütőhangszerek), Kálmán András (billentyű), Szerető Dániel (basszus), Koncsecskó Péter (dob), illetve vendégként Pettik Ádám (ütőhangszerek).

