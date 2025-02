Jane Fonda politikától sem mentes beszédet mondott az amerikai színészcéh, a Screen Actors Guild (SAG) díjátadóján, amelyen az életművét ismerték el. A 87 éves színésznő többek között arról beszélt, hogy a woke „csak azt jelenti, hogy törődsz másokkal is” – írja a CNN.

Fonda azt mondta, többek között azért is szereti a szakmáját, mert a színészek segíthetnek az embereknek nevetni, „amikor a dolgok nehezek, mint most”.

Az aktivizmus és az érdekvédelem eddig sem állt tőle távol, és most is megjegyezte, hogy nagy támogatója a szakszervezeteknek (a SAG is ilyen), amelyeknek különösen fontos most a szerepük a munkavállalók, a közösségek védelmében.

Beszélt arról is, hogy a színészek feladata az empátia használata és megteremtése is. „Utálhatod a karaktered viselkedését, de meg kell értened, és együtt kell érezned a traumatizált emberrel, akit játszol”, mondta. Példaként többek között az Oscar-jelölt Sebastian Stant emelte ki, aki Donald Trumpot alakította a The Apprentice című filmben. Erről a kritikánk itt olvasható:

„Félreértés ne essék: az empátia nem egyenlő a gyengeséggel vagy a woke-mozgalommal” – folytatta Fonda. – „És egyébként a woke csak annyit jelent, hogy törődsz másokkal.”

A kétszeres Oscar-díjas színésznő nem először bírálta Trumpot, akire ezúttal is utalt. „Nagyon sokaknak fog nagyon fájni az, ami történik (…) És még ha más politikai meggyőződésűek is, akkor is az empátiánkat kell segítségül hívnunk, nem ítélkezni, hanem meghallgatni őket, és befogadni a sátrunkba. Nagy sátorra lesz szükségünk ahhoz, hogy sikeresen ellenálljunk annak, ami ránk tör.” Azt is hozzátette, hogy érzése szerint „dokumentumfilmes pillanatokban vagyunk”.