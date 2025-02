Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"31eb1e17-b1e5-46e8-8497-e3057b971b03","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"De előbb még az USA és Oroszország közötti bizalom helyreállításához van szükség szerinte.","shortLead":"De előbb még az USA és Oroszország közötti bizalom helyreállításához van szükség szerinte.","id":"20250225_vlagyimir-putyin-europa-ukrajna-beketargyalas-usa-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31eb1e17-b1e5-46e8-8497-e3057b971b03.jpg","index":0,"item":"da58330b-5e0a-4c2b-9160-ca6f116c77df","keywords":null,"link":"/vilag/20250225_vlagyimir-putyin-europa-ukrajna-beketargyalas-usa-donald-trump","timestamp":"2025. február. 25. 09:57","title":"Putyin: Európára is szükség lesz a tárgyalóasztalnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf5d3860-e433-40c2-b956-48b8a40bb1a8","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Meg kell az európaiakat győzni arról, hogy Ukrajna mellett kiállni csak úgy ér valamit, ha az tényleges támogatással párosul – írja a lap egykori főszerkesztője.","shortLead":"Meg kell az európaiakat győzni arról, hogy Ukrajna mellett kiállni csak úgy ér valamit, ha az tényleges támogatással...","id":"20250224_Times-kommentar-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf5d3860-e433-40c2-b956-48b8a40bb1a8.jpg","index":0,"item":"a439edbc-319e-4136-8900-544718ca9d89","keywords":null,"link":"/360/20250224_Times-kommentar-lapszemle","timestamp":"2025. február. 24. 16:51","title":"The Times-kommentár: Európa elfelejtette saját történetét, és alvajáróként sétált bele a válságba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38c91cce-3502-46de-9f56-e2648e4dc3e5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"500 aláírásra van szükség ahhoz, hogy a kanadai parlament alsóháza tárgyaljon róla – jelenleg már több, mint 160 ezren írták alá.","shortLead":"500 aláírásra van szükség ahhoz, hogy a kanadai parlament alsóháza tárgyaljon róla – jelenleg már több, mint 160 ezren...","id":"20250224_elon-musk-kanada-allampolgarsag-peticio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38c91cce-3502-46de-9f56-e2648e4dc3e5.jpg","index":0,"item":"d449280b-38b6-44a6-bdd9-4992fb17fae6","keywords":null,"link":"/kkv/20250224_elon-musk-kanada-allampolgarsag-peticio","timestamp":"2025. február. 24. 09:43","title":"Petíció indult Kanadában Elon Musk állampolgárságának megvonásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db02ab41-439b-442f-a65c-bbc0c55726ff","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kiskeresetűeknek is érdemi javulást jelent a kétgyermekes anyák szja-mentessége a GKI Gazdaságkutató Zrt. elemzése szerint, de igazán jelentős hatás a felső 40 százalék esetében várható.","shortLead":"A kiskeresetűeknek is érdemi javulást jelent a kétgyermekes anyák szja-mentessége a GKI Gazdaságkutató Zrt. elemzése...","id":"20250224_gki-szja-mentesseg-jovedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db02ab41-439b-442f-a65c-bbc0c55726ff.jpg","index":0,"item":"330277a8-c6fc-4943-befa-3b5fb96a69cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250224_gki-szja-mentesseg-jovedelem","timestamp":"2025. február. 25. 05:28","title":"GKI: Orbán legújabb osztogatásával is a gazdagabbak járnak jól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f271cfc0-b216-4a82-90f4-b730e573a5b8","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Meglepő módon talán, nem egy újabb szabadidő-autó. ","shortLead":"Meglepő módon talán, nem egy újabb szabadidő-autó. ","id":"20250225_uj-elektromos-modell-Toyota","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f271cfc0-b216-4a82-90f4-b730e573a5b8.jpg","index":0,"item":"e0b64c3e-18c3-4bab-a774-f3e85f87f05d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250225_uj-elektromos-modell-Toyota","timestamp":"2025. február. 25. 14:42","title":"Teljesen új elektromos modellt dob piacra a Toyota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8cb097-0004-484a-94a4-048db96a9cc7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A hitelminősítő szerint az államadósság nőni fog, az EU-tól továbbra is alig jön majd pénz, míg a költségvetési hiányt nehéz lesz tartani.","shortLead":"A hitelminősítő szerint az államadósság nőni fog, az EU-tól továbbra is alig jön majd pénz, míg a költségvetési hiányt...","id":"20250225_sp-kormany-valasztasi-osztogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d8cb097-0004-484a-94a4-048db96a9cc7.jpg","index":0,"item":"24e5bf00-fd6f-4b5c-b8ef-d54a3839d9d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250225_sp-kormany-valasztasi-osztogatas","timestamp":"2025. február. 25. 18:09","title":"Az S&P szerint kockázatos a kormány bejelentett választási osztogatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cff1b4a1-f1e8-44e0-bbfe-664007a69de3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"15 éve hiúsult meg a gyurcsányi kaszinóváros terve Sukorón, ahol most a NER készül kiemelt beruházásra, csak azt nem tudni, hogy pontosan mit építenek.","shortLead":"15 éve hiúsult meg a gyurcsányi kaszinóváros terve Sukorón, ahol most a NER készül kiemelt beruházásra, csak azt nem...","id":"20250224_Nem-csak-a-helyieknek-a-polgarmesternek-sem-arulta-el-a-kormany-hogy-mi-epul-Sukoron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cff1b4a1-f1e8-44e0-bbfe-664007a69de3.jpg","index":0,"item":"0348938e-0ed9-4704-9fba-897b1d418289","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_Nem-csak-a-helyieknek-a-polgarmesternek-sem-arulta-el-a-kormany-hogy-mi-epul-Sukoron","timestamp":"2025. február. 24. 12:28","title":"A polgármesternek sem árulta el a kormány, hogy mi épül Sukorón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"934a8f42-09b4-47ab-b8e9-27e7fab4d52f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Bentley Bentayga legújabb limitált szériás verziója egyedi külsővel és belsővel, de már W12-es motor nélkül debütált.","shortLead":"A Bentley Bentayga legújabb limitált szériás verziója egyedi külsővel és belsővel, de már W12-es motor nélkül debütált.","id":"20250226_itt-a-luxustol-tocsogo-legujabb-hatalmas-bentley-bentayga","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/934a8f42-09b4-47ab-b8e9-27e7fab4d52f.jpg","index":0,"item":"07e5f5ea-b89a-42ae-b567-4853a4a686b0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250226_itt-a-luxustol-tocsogo-legujabb-hatalmas-bentley-bentayga","timestamp":"2025. február. 26. 07:59","title":"Itt a luxustól tocsogó legújabb hatalmas Bentley","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]