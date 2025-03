Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"28715e86-1350-4cc2-8087-fd855a19b26d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az Európai Tanács elnöke jelezte Orbánnak: eltérő véleménye van a béke eléréséhez vezető út tekintetében.","shortLead":"Az Európai Tanács elnöke jelezte Orbánnak: eltérő véleménye van a béke eléréséhez vezető út tekintetében.","id":"20250305_orosz-ukran-haboru-orban-viktor-level-antonio-costa-europai-tanacs-valasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28715e86-1350-4cc2-8087-fd855a19b26d.jpg","index":0,"item":"ac25c25c-b186-480e-9a64-65f3607c4315","keywords":null,"link":"/itthon/20250305_orosz-ukran-haboru-orban-viktor-level-antonio-costa-europai-tanacs-valasz","timestamp":"2025. március. 05. 12:43","title":"Megjött a válasz Orbán levelére, amelyben a Moszkvával való közvetlen tárgyalást javasolta az uniós vezetőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60829b43-bd46-4b75-99e7-a215b46044ab","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök ismét elmondta, hogy a háború folytatását rossz, veszélyes és hibás lépésnek gondolja.","shortLead":"A miniszterelnök ismét elmondta, hogy a háború folytatását rossz, veszélyes és hibás lépésnek gondolja.","id":"20250304_orban-macedon-miniszterelnok-sajtotajekoztato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60829b43-bd46-4b75-99e7-a215b46044ab.jpg","index":0,"item":"01bc24a7-7348-4387-82e7-0e95b3a22da0","keywords":null,"link":"/itthon/20250304_orban-macedon-miniszterelnok-sajtotajekoztato","timestamp":"2025. március. 04. 17:04","title":"Orbán Viktor: Az északmacedónok és Magyarország egy álláspontot képvisel az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"761df75c-cd93-4058-96a8-59787d22293e","c_author":"Földes Márton","category":"vilag","description":"Min Aung Hlaing tábornok és az orosz elnök csúcstalálkozóján épülő atomerőműről, fegyverexportról, kereskedelemről és kikötőépítésről is egyeztettek. A polgárháborúban álló dél-ázsiai ország legerősebb támasza Putyin, így nem is fukarkodtak a “király” jelzővel. ","shortLead":"Min Aung Hlaing tábornok és az orosz elnök csúcstalálkozóján épülő atomerőműről, fegyverexportról, kereskedelemről és...","id":"20250305_A-mianmari-junta-vezetoje-kiralynak-nevezte-Putyint-amiert-hat-elefantert-hat-vadaszgepet-adott-cserebe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/761df75c-cd93-4058-96a8-59787d22293e.jpg","index":0,"item":"d72bcdb5-976e-40af-bd55-91cc9e45a1c3","keywords":null,"link":"/vilag/20250305_A-mianmari-junta-vezetoje-kiralynak-nevezte-Putyint-amiert-hat-elefantert-hat-vadaszgepet-adott-cserebe","timestamp":"2025. március. 05. 13:52","title":"A mianmari junta vezetője királynak nevezte Putyint, amiért hat elefántért hat vadászgépet adott cserébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"161c4a11-c820-490b-a8d1-fe55c7121eba","c_author":"Fülöp István","category":"360","description":"Meredeken drágul a napraforgó-étolaj ára ősz óta Magyarországon, februárban pedig felül is múlhatta a 2022. márciusi rekordot.","shortLead":"Meredeken drágul a napraforgó-étolaj ára ősz óta Magyarországon, februárban pedig felül is múlhatta a 2022. márciusi...","id":"20250304_hvg-dragulo-etolaj-arsapka-csucstamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/161c4a11-c820-490b-a8d1-fe55c7121eba.jpg","index":0,"item":"7d63d6c0-500f-4137-87b1-1ebd7f93e462","keywords":null,"link":"/360/20250304_hvg-dragulo-etolaj-arsapka-csucstamadas","timestamp":"2025. március. 04. 09:16","title":"Mitől szállt el ennyire az étolaj ára?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbd31e09-5f0e-429c-a8c6-b612c7902559","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A daganatos megbetegedések a vezető halálokok közé tartoznak, évente mintegy tízmillió ember életét követelik. Közben viszont a terápiák is fejlődnek, és számos esetben hatékonyak lehetnek. Ezek közé tartozik egy új módszer is, amely a prosztatadaganatok műtét nélküli kezelését ígéri.","shortLead":"A daganatos megbetegedések a vezető halálokok közé tartoznak, évente mintegy tízmillió ember életét követelik. Közben...","id":"20250304_prosztatadaganat-mutet-nelkuli-kezelese-uj-modszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbd31e09-5f0e-429c-a8c6-b612c7902559.jpg","index":0,"item":"1e61afee-9e90-4990-ae69-529bf0290db7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250304_prosztatadaganat-mutet-nelkuli-kezelese-uj-modszer","timestamp":"2025. március. 04. 12:03","title":"Remény a prosztatarákosoknak: műtét nélkül csökkenthető a tumor mérete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2519b0f-6cfa-4882-b80d-f21e7deff2b8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Zalán János szerint nincs válsághelyzet, pedig a munkatársak több mint negyede távozik tiltakozásul.","shortLead":"Zalán János szerint nincs válsághelyzet, pedig a munkatársak több mint negyede távozik tiltakozásul.","id":"20250304_zalan-janos-kolibri-szinhaz-felmondasok-nyilatkozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b2519b0f-6cfa-4882-b80d-f21e7deff2b8.jpg","index":0,"item":"b5f540d2-6006-4f72-a8fe-6dce03e53310","keywords":null,"link":"/kultura/20250304_zalan-janos-kolibri-szinhaz-felmondasok-nyilatkozat","timestamp":"2025. március. 04. 13:05","title":"Harmincan mondtak fel, de ez nem felmondási hullám a Kolibri Színház új igazgatója szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d17f5f67-fff5-4496-b055-95d364943d88","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyelőre nem tudni, ez a döntés meddig marad érvényben. ","shortLead":"Egyelőre nem tudni, ez a döntés meddig marad érvényben. ","id":"20250304_Feher-Haz-Donald-Trump-szunetelteti-az-Ukrajnanak-nyujtott-katonai-segelyt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d17f5f67-fff5-4496-b055-95d364943d88.jpg","index":0,"item":"88a87a21-39c3-4769-9ba7-15d8c9185ba8","keywords":null,"link":"/vilag/20250304_Feher-Haz-Donald-Trump-szunetelteti-az-Ukrajnanak-nyujtott-katonai-segelyt","timestamp":"2025. március. 04. 05:24","title":"Fehér Ház: Donald Trump szünetelteti az Ukrajnának nyújtott katonai segélyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c8c6311-4183-4573-ac06-cd73ef726da0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Háborúban másképp kell felöltözni, de az egyenruháikat mind méltósággal viselik – üzenték az amerikai elnöknek.","shortLead":"Háborúban másképp kell felöltözni, de az egyenruháikat mind méltósággal viselik – üzenték az amerikai elnöknek.","id":"20250304_donald-trump-volodimir-zelenszkij-oltony-provokacio-csattanos-valasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c8c6311-4183-4573-ac06-cd73ef726da0.jpg","index":0,"item":"7dd860a4-7ef2-401b-b74d-b6c601c8287c","keywords":null,"link":"/elet/20250304_donald-trump-volodimir-zelenszkij-oltony-provokacio-csattanos-valasz","timestamp":"2025. március. 04. 12:08","title":"Csattanós választ adtak az ukránok Trump öltönyös kötekedésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]